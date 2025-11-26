IBAN transferinde yeni dönem: 1 Ocak’tan sonra beyan etmeyen para gönderemeyecek

MASAK tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde beyan zorunluluğu geliyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren beyan yapmayan kullanıcıların EFT ve IBAN işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışılığı azaltmak için para transferlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırladı. 200 bin TL ve üzerindeki EFT ve havale işlemlerinde beyan zorunluluğu getiren taslak tebliğ, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni dönemle birlikte, yüksek tutarlı para transferlerinde açıklama detayları zorunlu hale gelirken, kurallara uymayanların işlem yapmasına izin verilmeyecek.

Y ÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFER İ İ Ç İN KADEMELİ BEYAN ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre IBAN ve EFT işlemlerinde üç aşamalı beyan sistemi uygulanacak:

200 bin TL – 2 milyon TL arası transferler

İşlemin niteliği kısa ve net bir şekilde a ç ıklanacak.

2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemler

“Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.

20 milyon TL ve üzeri transferler

Beyan formu detayl ı a ç ıklamalarla birlikte desteklenecek.

Gerekirse fatura, s özle şme ve diğer dayanak belgeler eklenecek.

Ayrıca bankalar, müşterilere işlem tutarına göre uygun beyan seçeneğini otomatik olarak sunacak.

“Bireysel ödeme” gibi kısa ifadeler ise artık geçerli olmayacak; açıklamaların en az 20 karakter olması gerekecek.

NEDEN YENİ D ÜZENLEME GET İRİLİYOR?

MASAK, düzenlemenin uluslararası mali şeffaflık uygulamalarıyla uyumlu olması gerektiğini vurguluyor.

Taslak hazırlanırken:

FATF (Mali Eylem G örev Gücü) standartlar ı,

Risk analizleri,

Ulusal değerlendirme raporları,

Diğer ülkelerdeki uygulamalar

dikkate alındı.

Amaç; kara para aklama, vergi kaçırma ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede denetim kapasitesini artırmak.

HANGİ İŞLEMLER KAPSAM DIŞINDA KALACAK?

Yeni yükümlülükler tüm işlemleri kapsamıyor. Şu hareketler beyana tabi olmayacak:

Kamu kurumlarının para transferleri

Bankaların kendi aralarındaki işlem hareketleri

ATM üzerinden yap ılan k üçük mebla ğlı işlemler

Bu kategoriler, yeni sistemden muaf tutulacak.

Tebliğe uymayan finans kuruluşlarına ise 5549 sayılı Kanun kapsamında para cezası gibi idari yaptırımlar uygulanacak.

YENİ SİSTEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni IBAN ve EFT transfer kuralları 1 Ocak 2026’da devreye alınacak.

Buna göre:

20 milyon TL üzeri i şlemlerde detaylı belge ibrazı,

2 –20 milyon TL aras ı işlemlerde beyan formu,

200 bin TL üzeri i şlemlerde a ç ıklama şartı

zorunlu hale geliyor.

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kullanıcıların işlemleri bankalar tarafından onaylanmayacak.

