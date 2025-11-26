Kartal Gazetesi

IBAN transferinde yeni dönem: 1 Ocak'tan sonra beyan etmeyen para gönderemeyecek

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin
MASAK tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde beyan zorunluluğu geliyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren beyan yapmayan kullanıcıların EFT ve IBAN işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışılığı azaltmak için para transferlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırladı. 200 bin TL ve üzerindeki EFT ve havale işlemlerinde beyan zorunluluğu getiren taslak tebliğ, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni dönemle birlikte, yüksek tutarlı para transferlerinde açıklama detayları zorunlu hale gelirken, kurallara uymayanların işlem yapmasına izin verilmeyecek.

YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERİ İÇİN KADEMELİ BEYAN ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre IBAN ve EFT işlemlerinde üç aşamalı beyan sistemi uygulanacak:

200 bin TL – 2 milyon TL arası transferler

  • İşlemin niteliği kısa ve net bir şekilde açıklanacak.

2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemler

  • “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.

20 milyon TL ve üzeri transferler

  • Beyan formu detaylı açıklamalarla birlikte desteklenecek.
  • Gerekirse fatura, sözleşme ve diğer dayanak belgeler eklenecek.

Ayrıca bankalar, müşterilere işlem tutarına göre uygun beyan seçeneğini otomatik olarak sunacak.

“Bireysel ödeme” gibi kısa ifadeler ise artık geçerli olmayacak; açıklamaların en az 20 karakter olması gerekecek.

NEDEN YENİ DÜZENLEME GETİRİLİYOR?

MASAK, düzenlemenin uluslararası mali şeffaflık uygulamalarıyla uyumlu olması gerektiğini vurguluyor.

Taslak hazırlanırken:

  • FATF (Mali Eylem Görev Gücü) standartları,
  • Risk analizleri,
  • Ulusal değerlendirme raporları,
  • Diğer ülkelerdeki uygulamalar

dikkate alındı.

Amaç; kara para aklama, vergi kaçırma ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede denetim kapasitesini artırmak.

HANGİ İŞLEMLER KAPSAM DIŞINDA KALACAK?

Yeni yükümlülükler tüm işlemleri kapsamıyor. Şu hareketler beyana tabi olmayacak:

  • Kamu kurumlarının para transferleri
  • Bankaların kendi aralarındaki işlem hareketleri
  • ATM üzerinden yapılan küçük meblağlı işlemler

Bu kategoriler, yeni sistemden muaf tutulacak.

Tebliğe uymayan finans kuruluşlarına ise 5549 sayılı Kanun kapsamında para cezası gibi idari yaptırımlar uygulanacak.

YENİ SİSTEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni IBAN ve EFT transfer kuralları 1 Ocak 2026’da devreye alınacak.

Buna göre:

  • 20 milyon TL üzeri işlemlerde detaylı belge ibrazı,
  • 2–20 milyon TL arası işlemlerde beyan formu,
  • 200 bin TL üzeri işlemlerde açıklama şartı

zorunlu hale geliyor.

Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kullanıcıların işlemleri bankalar tarafından onaylanmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

125 bin TL ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı belli oldu: 24 ay vadede aylık taksit kaç TL?
Ekonomi
26 Kasım 2025
125 bin TL ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı belli oldu: 24 ay vadede aylık taksit kaç TL?

Bankaların ihtiyaç kredisi faizleri yeniden güncellendi. Nakit arayışındaki milyonlarca vatandaş için en uygun oranlar merak edilirken, 24 ay vadeli 125 bin TL kredi için ortaya çıkan aylık taksit tutarı hesaplandı. İşte 26 Kasım 2025 itibarıyla en düşük oran ve geri ödeme tablosu… Bankaların ihtiyaç kredisi faizlerinde son haftalarda yaşanan hareketlilik, nakit arayışındaki vatandaşların kredi maliyetlerini […]

Okkalı indirim geliyor! Araç sahipleri sevinçten bayram edecek
Ekonomi
26 Kasım 2025
Okkalı indirim geliyor! Araç sahipleri sevinçten bayram edecek

Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarının düşmesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorinde indirimin cuma gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş ve rafineri marjlarının gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Sektör kaynakları, benzin ve motorinde indirimin artık kuvvetli bir olasılık […]

Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde: Yatırımcı yön arıyor!
Ekonomi
26 Kasım 2025
Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde: Yatırımcı yön arıyor!

ABD’den gelen zayıf ekonomik veri akışı ve Fed’in aralık ayında faiz indirimine gidebileceği beklentileri, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Spot altın iki haftanın en yüksek seviyesini test ederken, yatırımcının kafası karışık. Küresel piyasalarda dalgalı seyrin sürdüğü haftada, altın fiyatları yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi. ABD’de açıklanan yeni ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve Fed’den […]

Memur ve Emekliye Ocak 2026 Zam Formülü Netleşti: Artış Oranı Yüzde 19,78’e Ulaşıyor
Ekonomi
26 Kasım 2025
Memur ve Emekliye Ocak 2026 Zam Formülü Netleşti: Artış Oranı Yüzde 19,78’e Ulaşıyor


Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11 zam, yıl sonu enflasyon farkı ve taban aylıklara ek bin TL’lik düzenleme birleşince memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 19,78’e çıkıyor. Yeni oranlarla hem maaşlar hem de aile yardımı ve ek ödemelerde ciddi artışlar bekleniyor. Ocak 2026 maaş zammı için kritik takvim yaklaşırken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yeni […]

AYİDER Başkanı Hakan Şişik: “Kentsel Dönüşümde Şehrin Merkezine Odaklanmalıyız
Ekonomi
20 Kasım 2025
AYİDER Başkanı Hakan Şişik: “Kentsel Dönüşümde Şehrin Merkezine Odaklanmalıyız

300’ü aşkın üyesiyle inşaat sektörünün en güçlü derneklerinden Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 9. İnşaat Zirvesi ve Fuarı’nı 19 Kasım Çarşamba günü “Depreme Dayanıklı Kentler” temasıyla İstanbul Kadıköy Büyük Kulüp’te gerçekleştirdi. Zirvenin açış konuşmasını yapan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, eski yapı stoğunun yoğunlaştığı İstanbul’un merkez ilçelerinde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. AYİDER, müteahhitlik, […]

MOBİLYA SEKTÖRÜ, DESTEK BEKLİYOR
Ekonomi
17 Kasım 2025
MOBİLYA SEKTÖRÜ, DESTEK BEKLİYOR

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan mobilya sektörü, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 2,46 artırarak 425,5 milyon dolar ihracata imza attı. Yılın ilk 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 1,72 artırarak 3 milyar 797 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, dolar bazlı büyümeye karşılık üretim bazında […]

