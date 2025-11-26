IBAN transferinde yeni dönem: 1 Ocak’tan sonra beyan etmeyen para gönderemeyecek

MASAK tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde beyan zorunluluğu geliyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren beyan yapmayan kullanıcıların EFT ve IBAN işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışılığı azaltmak için para transferlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırladı. 200 bin TL ve üzerindeki EFT ve havale işlemlerinde beyan zorunluluğu getiren taslak tebliğ, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni dönemle birlikte, yüksek tutarlı para transferlerinde açıklama detayları zorunlu hale gelirken, kurallara uymayanların işlem yapmasına izin verilmeyecek.
Yeni düzenlemeye göre IBAN ve EFT işlemlerinde üç aşamalı beyan sistemi uygulanacak:
200 bin TL – 2 milyon TL arası transferler
2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemler
20 milyon TL ve üzeri transferler
Ayrıca bankalar, müşterilere işlem tutarına göre uygun beyan seçeneğini otomatik olarak sunacak.
“Bireysel ödeme” gibi kısa ifadeler ise artık geçerli olmayacak; açıklamaların en az 20 karakter olması gerekecek.
MASAK, düzenlemenin uluslararası mali şeffaflık uygulamalarıyla uyumlu olması gerektiğini vurguluyor.
Taslak hazırlanırken:
dikkate alındı.
Amaç; kara para aklama, vergi kaçırma ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede denetim kapasitesini artırmak.
Yeni yükümlülükler tüm işlemleri kapsamıyor. Şu hareketler beyana tabi olmayacak:
Bu kategoriler, yeni sistemden muaf tutulacak.
Tebliğe uymayan finans kuruluşlarına ise 5549 sayılı Kanun kapsamında para cezası gibi idari yaptırımlar uygulanacak.
Yeni IBAN ve EFT transfer kuralları 1 Ocak 2026’da devreye alınacak.
Buna göre:
zorunlu hale geliyor.
Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kullanıcıların işlemleri bankalar tarafından onaylanmayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
