Çelik Kubbe için dev imza! Türkiye 6,5 milyar dolarlık anlaşmayla hava savunmasını güçlendiriyor

Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolar değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. Roketsan, ASELSAN ve HAVELSAN’ın yer aldığı projeyle hem taarruzi hem de savunma sistemleri seri üretim aşamasına geçiyor.

Türkiye, entegre hava savunma mimarisini güçlendirmek amacıyla stratejik bir adım daha attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen “Çelik Kubbe” projesi kapsamında toplam 6,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sözleşmeler HAVELSAN’da düzenlenen törenle imzalandı. Törene Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN ve Roketsan yöneticileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden temsilciler katıldı.

SAVUNMA SANAYİSİNDE TARİHİ İMZA: 6,5 MİLYAR DOLARLIK ÜRET İM S ÜREC İ BAŞLIYOR

SSB Başkanı Haluk Görgün, törende yaptığı açıklamada Savunma Sanayii İcra Kurulu kararlarının hızla sözleşmeye dönüştürüldüğünü vurguladı.

Görgün’e göre yeni paket:

Mevcut hava savunma sistemlerinin geli ştirilmesini,

Taarruzi sistemlerin seri üretimini,

Çelik Kubbe’nin tüm yaz ılım ve donanım altyapısının %100 yerli olarak g üçlendirilmesini kaps ıyor.

Görgün, “Hem ihtiyacımızı karşılıyor hem de ihraç ediyoruz. Türkiye artık savunma ürünlerinde dünyada ilk 10 ihracatçı arasında.” sözleriyle Türkiye’nin geldiği noktayı özetledi.

“ÇEL İK KUBBE’NİN YAZILIMI VE DONANIMI TAMAMEN YERLİ”

Görgün, Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisinde tam entegrasyona sahip az sayıdaki ülkeden biri olduğuna dikkat çekti.

Alçak, orta ve yüksek irtifa savunma katmanlar ının tamamı yerli üretim,

Sistemler tek bir a ğda birlikte çal ışabilecek şekilde geliştirildi,

Taarruzi kabiliyetler ve menzil artırma çal ışmaları s ürüyor.

ASELSAN VE ROKETSAN’DAN “STRATEJ İK G ÜÇ” MESAJI

Törende konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, imzalanan anlaşmaların Türkiye açısından “stratejik bir dönüm noktası” olduğunu ifade etti.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise:

Uzay sistemleri,

Hava savunma sistemleri,

Tanksavar ve stratejik sistemlerin

seri üretim aşamasına geçtiğini duyurdu.

TSK’NIN CAYDIRICILIĞI ARTIYOR

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, projelerin Türkiye’nin bekasına doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, “Bu anlaşmalar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vurucu ve caydırıcı gücünü çok daha yukarıya taşıyacak.” dedi.

UZMANLARA G ÖRE: DÜNYADA BUNU ÜRETEB İLEN SADECE 5 ÜLKE VAR

Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Çelik Kubbe’nin dünya çapında yalnızca sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği karmaşık bir savunma sistemi olduğuna dikkat çekti.

Başbuğ, sistemin:

Drone’dan balistik f üzelere,

Uçaktan seyir füzelerine kadar

tüm tehditlere karşı entegre savunma sunabildiğini belirtti.

“Bu seviyede bir katmanı üretebilen dünyada 5 ülke var, Türkiye bunlardan biri.” açıklaması dikkat çekti.

ÇEL İK KUBBE’NİN SAVUNMA KATMANLARI

ALÇAK İRTİFA

Bu seviyede yer alan sistemler:

G ürz

Gökberk (lazer silahl ı)

İhtar İHA tespit sistemi

Korkut u çaksavar

Hisar A+ hava savunma sistemi

Sungur (omuzdan/araçtan at ılan hava savunma roketi)

Bu katman, düşük irtifadan gelen drone, helikopter ve füze tehditlerini bertaraf ediyor.

ORTA İRTİFA

Hisar O+ : 15 km irtifaya kadar hedefleri imha edebiliyor.

Radar, komuta kontrol ve f üze entegrasyonu tamamen yerli.

YÜKSEK İRTİFA

Siper Hava Savunma Sistemi: 150 km menzile kadar hedef vurabiliyor.

Sistem, T ürkiye’nin en uzun menzilli radar ı ALP ile birlikte çal ışıyor.

Gelecek versiyonlarda menzilin daha da artırılması planlanıyor.

T ÜM S İSTEMLER RADNET AĞINA BAĞLANACAK

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın radar ağı RADNET, tüm katmanlar arasında anlık iletişim sağlayacak.

Bir sistemin tespit ettiği hedef, saniyeler içinde diğer tüm sistemlere iletilecek.

TÜRK İYE’NİN SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ D ÖNEM

6,5 milyar dolarlık sözleşmelerle:

Seri üretim h ızlanacak,

Katmanlı savunma tam entegre h âle gelecek,

Türkiye hem kendi ihtiyaçlar ını karşılayacak hem de ihracat kapasitesini artıracak.

Savunma sanayii yetkilileri anlaşmanın “uzun yıllar ülkenin güvenliğini derinden etkileyecek stratejik bir adım” olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi