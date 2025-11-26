Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Genel » Çelik Kubbe için dev imza! Türkiye 6,5 milyar dolarlık anlaşmayla hava savunmasını güçlendiriyor

Çelik Kubbe için dev imza! Türkiye 6,5 milyar dolarlık anlaşmayla hava savunmasını güçlendiriyor

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Çelik Kubbe için dev imza! Türkiye 6,5 milyar dolarlık anlaşmayla hava savunmasını güçlendiriyor

Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolar değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. Roketsan, ASELSAN ve HAVELSAN’ın yer aldığı projeyle hem taarruzi hem de savunma sistemleri seri üretim aşamasına geçiyor.

Türkiye, entegre hava savunma mimarisini güçlendirmek amacıyla stratejik bir adım daha attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen “Çelik Kubbe” projesi kapsamında toplam 6,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sözleşmeler HAVELSAN’da düzenlenen törenle imzalandı. Törene Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN ve Roketsan yöneticileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden temsilciler katıldı.

SAVUNMA SANAYİSİNDE TARİHİ İMZA: 6,5 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM SÜRECİ BAŞLIYOR

SSB Başkanı Haluk Görgün, törende yaptığı açıklamada Savunma Sanayii İcra Kurulu kararlarının hızla sözleşmeye dönüştürüldüğünü vurguladı.

Görgün’e göre yeni paket:

  • Mevcut hava savunma sistemlerinin geliştirilmesini,
  • Taarruzi sistemlerin seri üretimini,
  • Çelik Kubbe’nin tüm yazılım ve donanım altyapısının %100 yerli olarak güçlendirilmesini kapsıyor.

Görgün, “Hem ihtiyacımızı karşılıyor hem de ihraç ediyoruz. Türkiye artık savunma ürünlerinde dünyada ilk 10 ihracatçı arasında.” sözleriyle Türkiye’nin geldiği noktayı özetledi.

“ÇELİK KUBBE’NİN YAZILIMI VE DONANIMI TAMAMEN YERLİ”

Görgün, Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisinde tam entegrasyona sahip az sayıdaki ülkeden biri olduğuna dikkat çekti.

  • Alçak, orta ve yüksek irtifa savunma katmanlarının tamamı yerli üretim,
  • Sistemler tek bir ağda birlikte çalışabilecek şekilde geliştirildi,
  • Taarruzi kabiliyetler ve menzil artırma çalışmaları sürüyor.

ASELSAN VE ROKETSAN’DAN “STRATEJİK GÜÇ” MESAJI

Törende konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, imzalanan anlaşmaların Türkiye açısından “stratejik bir dönüm noktası” olduğunu ifade etti.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise:

  • Uzay sistemleri,
  • Hava savunma sistemleri,
  • Tanksavar ve stratejik sistemlerin

seri üretim aşamasına geçtiğini duyurdu.

TSK’NIN CAYDIRICILIĞI ARTIYOR

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, projelerin Türkiye’nin bekasına doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, “Bu anlaşmalar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vurucu ve caydırıcı gücünü çok daha yukarıya taşıyacak.” dedi.

UZMANLARA GÖRE: DÜNYADA BUNU ÜRETEBİLEN SADECE 5 ÜLKE VAR

Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Çelik Kubbe’nin dünya çapında yalnızca sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği karmaşık bir savunma sistemi olduğuna dikkat çekti.

Başbuğ, sistemin:

  • Drone’dan balistik füzelere,
  • Uçaktan seyir füzelerine kadar

tüm tehditlere karşı entegre savunma sunabildiğini belirtti.

“Bu seviyede bir katmanı üretebilen dünyada 5 ülke var, Türkiye bunlardan biri.” açıklaması dikkat çekti.

ÇELİK KUBBE’NİN SAVUNMA KATMANLARI

ALÇAK İRTİFA

Bu seviyede yer alan sistemler:

  • Gürz
  • Gökberk (lazer silahlı)
  • İhtar İHA tespit sistemi
  • Korkut uçaksavar
  • Hisar A+ hava savunma sistemi
  • Sungur (omuzdan/araçtan atılan hava savunma roketi)

Bu katman, düşük irtifadan gelen drone, helikopter ve füze tehditlerini bertaraf ediyor.

ORTA İRTİFA

  • Hisar O+: 15 km irtifaya kadar hedefleri imha edebiliyor.
  • Radar, komuta kontrol ve füze entegrasyonu tamamen yerli.

YÜKSEK İRTİFA

  • Siper Hava Savunma Sistemi: 150 km menzile kadar hedef vurabiliyor.
  • Sistem, Türkiye’nin en uzun menzilli radarı ALP ile birlikte çalışıyor.
  • Gelecek versiyonlarda menzilin daha da artırılması planlanıyor.

TÜM SİSTEMLER RADNET AĞINA BAĞLANACAK

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın radar ağı RADNET, tüm katmanlar arasında anlık iletişim sağlayacak.

Bir sistemin tespit ettiği hedef, saniyeler içinde diğer tüm sistemlere iletilecek.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ DÖNEM

6,5 milyar dolarlık sözleşmelerle:

  • Seri üretim hızlanacak,
  • Katmanlı savunma tam entegre hâle gelecek,
  • Türkiye hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hem de ihracat kapasitesini artıracak.

Savunma sanayii yetkilileri anlaşmanın “uzun yıllar ülkenin güvenliğini derinden etkileyecek stratejik bir adım” olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

50 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor: 11. yargı paketi yarın Meclis’e sunuluyor
Genel
26 Kasım 2025
50 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor: 11. yargı paketi yarın Meclis’e sunuluyor

Kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi’nde önemli adımlar atılıyor. İlk etapta yaklaşık 50 bin mahkûmun tahliye edilmesini sağlayabilecek düzenlemeler içeren paket, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak. Paketin en dikkat çeken başlıklarından biri ise Covid-19 döneminde ortaya çıkan infaz farklılıklarının giderilmesi. 50 BİN MAHKÛM İÇİN YOL AÇILABİLİR Hazırlıkları tamamlanan 11. Yargı Paketi, özellikle […]

26 Kasım’daki deprem tatbikatı neden bugün gerçekleşmedi?
Genel
26 Kasım 2025
26 Kasım’daki deprem tatbikatı neden bugün gerçekleşmedi?

AFAD tarafından Marmara Bölgesi’nde yapılması planlanan geniş kapsamlı deprem tatbikatı ileri bir tarihe alındı. DMM, tatbikatın iptal edildiği ve yüksek harcama yapıldığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Marmara Bölgesi için hazırlanan ve geniş katılımlı kurumların yer alacağı “Büyük Marmara Depremi Tatbikatı” ertelendi. Bugün yapılması beklenen tatbikata ilişkin ortaya atılan “tatbikat iptal edildi” ve “milyonlarca lira […]

Öğretmenler Günü Kartal’da Kutlandı
Belediye
26 Kasım 2025
Öğretmenler Günü Kartal’da Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik ünvanının verilişinin 97. Yılında, Kartal’da 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir dizi etkinlik düzenlendi. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilk tören Kartal Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Atatürk Anıtı’na çelek sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Kartal Meydanı’nda […]

Kayseri’de dehşet: Polis memuru kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı
Genel
26 Kasım 2025
Kayseri’de dehşet: Polis memuru kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Demokrasi Mahallesi’nde bir bağ evinde yaşanan olay, ilçeyi yasa boğdu. Miras yüzünden kayınvalidesiyle tartışan polis memuru S.U., çıkan kavga sonrası tabancayla 60 yaşındaki M.M.’yi öldürdü. S.U. daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. MİRAS TARTIŞMASI KATLİAMA DÖNÜŞTÜ Olay saat 13.00 sıralarında 2246 Sokak’ta bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere […]

İddialar gündemi sarstı: 60 yıllık dev fabrika kapanıyor mu?
Genel
26 Kasım 2025
İddialar gündemi sarstı: 60 yıllık dev fabrika kapanıyor mu?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan ve İzocam’ın Türkiye’de kurduğu ilk üretim tesisi olma özelliğini taşıyan taşyünü fabrikasının kapanacağı yönündeki iddialar bölge gündemini hareketlendirdi. Şirket yönetiminin çalışanlara yaptığı bilgilendirmede, 28 Aralık 2025 itibarıyla üretimin durdurulacağı bilgisini paylaştığı iddia ediliyor. 60 YILLIK TESİSİN KAPANACAĞI İDDİASI İzocam’ın Dilovası’ndaki taşyünü tesisinin kapanacağı yönündeki haberler sektörde ve bölgede büyük şaşkınlık yarattı. […]

Cem Uzan’a soğuk duş: TMSF, Paris’teki gizli kasasına el koydu
Genel
26 Kasım 2025
Cem Uzan’a soğuk duş: TMSF, Paris’teki gizli kasasına el koydu

Firari iş insanı Cem Uzan hakkında Türkiye’de verilen mahkeme kararları, Fransa’da da geçerlilik kazandı. Fransız mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) tenfiz başvurusunu kabul ederek Uzan’ın Paris’teki banka hesabı, nakit varlıkları ve bazı şirket hisselerine haciz uygulanmasına karar verdi. Yaklaşık 319 bin euroluk tahsilat TMSF’ye aktarıldı. FRANSIZ MAHKEMESİ TÜRKİYE’NİN KARARINI TANIDI Fransa, İstanbul 2. Asliye […]

21:30, 26 Kasım 2025
En Düşük Emekli Maaşında 20 Bin TL Sinyali: Masadaki 3 Yeni Zam Senaryosu
21:30, 26 Kasım 2025
Üreme sağlığında alarm zilleri: Uzmanlardan “büyük aile” çağrısı
20:30, 26 Kasım 2025
MHP ve BBP yeniden karşı karşıya! Krizin adı belli oldu
20:00, 26 Kasım 2025
Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu
19:30, 26 Kasım 2025
Avrupa’nın dev kulüpleri milli yıldız için sıraya girdi
19:30, 26 Kasım 2025
BİM’e 5’i 1 Arada Saç Şekillendirici Geliyor! 28 Kasım’da Raflarda
19:00, 26 Kasım 2025
Reyting krizi sonrası ‘Bahar’ dizisinde flaş karar
18:15, 26 Kasım 2025
125 bin TL ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı belli oldu: 24 ay vadede aylık taksit kaç TL?