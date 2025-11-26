Çelik Kubbe için dev imza! Türkiye 6,5 milyar dolarlık anlaşmayla hava savunmasını güçlendiriyor

Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolar değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. Roketsan, ASELSAN ve HAVELSAN’ın yer aldığı projeyle hem taarruzi hem de savunma sistemleri seri üretim aşamasına geçiyor.
Türkiye, entegre hava savunma mimarisini güçlendirmek amacıyla stratejik bir adım daha attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen “Çelik Kubbe” projesi kapsamında toplam 6,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sözleşmeler HAVELSAN’da düzenlenen törenle imzalandı. Törene Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN ve Roketsan yöneticileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden temsilciler katıldı.
SSB Başkanı Haluk Görgün, törende yaptığı açıklamada Savunma Sanayii İcra Kurulu kararlarının hızla sözleşmeye dönüştürüldüğünü vurguladı.
Görgün’e göre yeni paket:
Görgün, “Hem ihtiyacımızı karşılıyor hem de ihraç ediyoruz. Türkiye artık savunma ürünlerinde dünyada ilk 10 ihracatçı arasında.” sözleriyle Türkiye’nin geldiği noktayı özetledi.
Görgün, Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisinde tam entegrasyona sahip az sayıdaki ülkeden biri olduğuna dikkat çekti.
Törende konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, imzalanan anlaşmaların Türkiye açısından “stratejik bir dönüm noktası” olduğunu ifade etti.
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise:
seri üretim aşamasına geçtiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, projelerin Türkiye’nin bekasına doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, “Bu anlaşmalar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vurucu ve caydırıcı gücünü çok daha yukarıya taşıyacak.” dedi.
Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Çelik Kubbe’nin dünya çapında yalnızca sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği karmaşık bir savunma sistemi olduğuna dikkat çekti.
Başbuğ, sistemin:
tüm tehditlere karşı entegre savunma sunabildiğini belirtti.
“Bu seviyede bir katmanı üretebilen dünyada 5 ülke var, Türkiye bunlardan biri.” açıklaması dikkat çekti.
ALÇAK İRTİFA
Bu seviyede yer alan sistemler:
Bu katman, düşük irtifadan gelen drone, helikopter ve füze tehditlerini bertaraf ediyor.
ORTA İRTİFA
YÜKSEK İRTİFA
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın radar ağı RADNET, tüm katmanlar arasında anlık iletişim sağlayacak.
Bir sistemin tespit ettiği hedef, saniyeler içinde diğer tüm sistemlere iletilecek.
6,5 milyar dolarlık sözleşmelerle:
Savunma sanayii yetkilileri anlaşmanın “uzun yıllar ülkenin güvenliğini derinden etkileyecek stratejik bir adım” olduğunu belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
