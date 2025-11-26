Kartal Gazetesi

Anasayfa » Genel » Cem Uzan’a soğuk duş: TMSF, Paris’teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan’a soğuk duş: TMSF, Paris’teki gizli kasasına el koydu

Fransız mahkemesi, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin Cem Uzan ve Uzan Ailesi hakkında verdiği kararı tanıyarak Fransa’daki mal varlıklarına haciz uygulanmasına hükmetti. Toplam 319 bin 40 euro tahsil edilerek TMSF hesaplarına aktarıldı.

Yayınlanma:
Hande barlas Yönetici
Cem Uzan’a soğuk duş: TMSF, Paris’teki gizli kasasına el koydu

Firari iş insanı Cem Uzan hakkında Türkiye’de verilen mahkeme kararları, Fransa’da da geçerlilik kazandı. Fransız mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) tenfiz başvurusunu kabul ederek Uzan’ın Paris’teki banka hesabı, nakit varlıkları ve bazı şirket hisselerine haciz uygulanmasına karar verdi. Yaklaşık 319 bin euroluk tahsilat TMSF’ye aktarıldı.

FRANSIZ MAHKEMESİ TÜRKİYE’NİN KARARINI TANIDI

Fransa, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Ayşegül Uzan ve Melahat Uzan hakkında verdiği kararı resmen tanıdı. Tenfiz başvurusu 14 Nisan 2021’de kabul edildi ve istinaf aşaması sürse de uygulanan ihtiyati hacizler kesin hacze dönüştürüldü.

PARİS’TEKİ HESAPLAR VE NAKİT PARAYA HACİZ

Fransız makamlarının kesinleştirdiği haciz işlemlerine göre:

La Banque Postale’deki 227.040 euro

Evde bulunan 100.000 euro nakit

Çukurova Elektrik’e ait hisse senetleri

Murat Hakan Uzan’ın sahibi olduğu Vertu AK şirketi hisseleri

tamamına el konuldu. Haciz süreci tamamlandıktan sonra toplam 319.040 euro, TMSF hesaplarına aktarıldı.

CEM UZAN’IN CEZA DOSYASI 47 YILI AŞIYOR

Cem Uzan’ın Türkiye’de farklı davalardan aldığı hapis cezaları toplam 47 yıl 5 ay 20 günü buluyor. İmar Bankası dosyasında geriye dönük usulsüz işlemlerin tespit edilmesi üzerine Uzan hakkında ek mahkûmiyet kararları da verilmişti.

İstanbul 7. Ağır Ceza, 8. Ağır Ceza ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemeleri’nde görülen davalarda Uzan;

Kamu kurumlarını dolandırmak,

Nitelikli zimmet,

Suç örgütü kurmak ve yönetmek,

Resmî belge düzenlemek,

Azmettirme suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak

suçlarından suçlu bulunmuştu.

UZANLARIN FRANSA DAVALARI 20’Yİ BULDU

Fransa’da Türkiye aleyhine açtığı birçok davayı kaybeden Cem Uzan’ın, toplam dava sayısının 20’ye ulaştığı belirtiliyor. Uzan’ın Fransa’daki mal varlıklarına yönelik her yeni karar, TMSF’nin uluslararası hukuki mücadelesine yeni bir aşama daha ekliyor.

TMSF’NİN ULUSLARARASI MÜCADELESİ SÜRÜYOR

TMSF, Uzan Ailesi’nin Türkiye’ye verdiği zararın tahsil edilmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında hukuk mücadelesine devam ediyor. Uzanların açtığı ve faizleriyle birlikte 23,5 milyar doları bulan Libananco davasının Türkiye lehine sonuçlanması, bu sürecin en kritik dönüm noktalarından biri olarak biliniyor.
