Cem Uzan’a soğuk duş: TMSF, Paris’teki gizli kasasına el koydu

Firari iş insanı Cem Uzan hakkında Türkiye’de verilen mahkeme kararları, Fransa’da da geçerlilik kazandı. Fransız mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) tenfiz başvurusunu kabul ederek Uzan’ın Paris’teki banka hesabı, nakit varlıkları ve bazı şirket hisselerine haciz uygulanmasına karar verdi. Yaklaşık 319 bin euroluk tahsilat TMSF’ye aktarıldı.
Fransa, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Ayşegül Uzan ve Melahat Uzan hakkında verdiği kararı resmen tanıdı. Tenfiz başvurusu 14 Nisan 2021’de kabul edildi ve istinaf aşaması sürse de uygulanan ihtiyati hacizler kesin hacze dönüştürüldü.
Fransız makamlarının kesinleştirdiği haciz işlemlerine göre:
La Banque Postale’deki 227.040 euro
Evde bulunan 100.000 euro nakit
Çukurova Elektrik’e ait hisse senetleri
Murat Hakan Uzan’ın sahibi olduğu Vertu AK şirketi hisseleri
tamamına el konuldu. Haciz süreci tamamlandıktan sonra toplam 319.040 euro, TMSF hesaplarına aktarıldı.
Cem Uzan’ın Türkiye’de farklı davalardan aldığı hapis cezaları toplam 47 yıl 5 ay 20 günü buluyor. İmar Bankası dosyasında geriye dönük usulsüz işlemlerin tespit edilmesi üzerine Uzan hakkında ek mahkûmiyet kararları da verilmişti.
İstanbul 7. Ağır Ceza, 8. Ağır Ceza ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemeleri’nde görülen davalarda Uzan;
Kamu kurumlarını dolandırmak,
Nitelikli zimmet,
Suç örgütü kurmak ve yönetmek,
Resmî belge düzenlemek,
Azmettirme suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak
suçlarından suçlu bulunmuştu.
Fransa’da Türkiye aleyhine açtığı birçok davayı kaybeden Cem Uzan’ın, toplam dava sayısının 20’ye ulaştığı belirtiliyor. Uzan’ın Fransa’daki mal varlıklarına yönelik her yeni karar, TMSF’nin uluslararası hukuki mücadelesine yeni bir aşama daha ekliyor.
TMSF, Uzan Ailesi’nin Türkiye’ye verdiği zararın tahsil edilmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında hukuk mücadelesine devam ediyor. Uzanların açtığı ve faizleriyle birlikte 23,5 milyar doları bulan Libananco davasının Türkiye lehine sonuçlanması, bu sürecin en kritik dönüm noktalarından biri olarak biliniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
