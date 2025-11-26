İddialar gündemi sarstı: 60 yıllık dev fabrika kapanıyor mu?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan ve İzocam’ın Türkiye’de kurduğu ilk üretim tesisi olma özelliğini taşıyan taşyünü fabrikasının kapanacağı yönündeki iddialar bölge gündemini hareketlendirdi. Şirket yönetiminin çalışanlara yaptığı bilgilendirmede, 28 Aralık 2025 itibarıyla üretimin durdurulacağı bilgisini paylaştığı iddia ediliyor.
İzocam’ın Dilovası’ndaki taşyünü tesisinin kapanacağı yönündeki haberler sektörde ve bölgede büyük şaşkınlık yarattı. 1965 yılında faaliyete geçen tesis, şirketin Türkiye’deki ilk üretim merkezi olmasının yanı sıra 60 yıldır taşyünü üretiminin kalbi konumunda bulunuyordu. İddialara göre yönetim, bugün düzenlenen toplantıda çalışanlara üretimin sona ereceğini bildirdi.
Gelen bilgilere göre Dilovası’ndaki tesiste üretim 28 Aralık 2025’te tamamen durdurulacak. Şirket yöneticilerinin, kapanma kararını çalışanlara açık şekilde ilettiği ve sürecin tazminat ile prim konularında Kristal-İş Sendikası ile yapılacak görüşmeler sonucunda şekilleneceği ifade ediliyor.
Kocaeli Barış gazetesinde yer alan habere göre İzocam, 1965 yılında Koç Holding bünyesinde kurulduktan sonra 2006 yılında Saint-Gobain ve Kuveytli ortak Kutayba Yusuf Ahmed Algham’a satılmıştı. Şirketin Türkiye’de iki ayrı üretim merkezi bulunuyor:
Dilovası Tesisi (1965): Taşyünü üretimi
Gebze Tesisi (1982): Panel üretimi
Dilovası’ndaki tesisin kapanması halinde, şirketin ilk üretim merkezi 60 yıl sonra faaliyetini sonlandırmış olacak.
Şirket yönetiminin çalışanlarla yaptığı toplantıda, fabrikanın kapatılacağı resmen aktarıldı. Tazminat, prim ve diğer haklara dair detayların Kristal-İş Sendikası ile yapılacak görüşmeler sonrası netleşeceği belirtiliyor. Çalışanlar için sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizlikler devam ediyor.
