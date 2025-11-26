Okkalı indirim geliyor! Araç sahipleri sevinçten bayram edecek

Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarının düşmesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorinde indirimin cuma gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş ve rafineri marjlarının gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Sektör kaynakları, benzin ve motorinde indirimin artık kuvvetli bir olasılık hâline geldiğini, fiyat güncellemesinin ise cuma gününden itibaren pompaya yansıyabileceğini belirtiyor. Türkiye genelinde benzin ve motorin litre fiyatları yüksek seyrini korurken, olası indirim araç sahiplerinde büyük beklenti oluşturmuş durumda.

ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİREN GELİŞME

Petrol piyasalarındaki düşüş eğilimi Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye başladı. Brent petrolde son günlerde görülen gerileme ve rafinerilerin kâr marjlarındaki daralma, benzin ve motorin fiyatlarında indirim ihtimalini gündeme taşıdı. Sektör temsilcileri, indirimin tutarının henüz netleşmediğini ancak kararın cuma gününden itibaren geçerli olabileceğini belirtiyor.

FİYATLARDA SON DURUM

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları kentlere göre farklılık gösterirken, güncel satış rakamları şu şekilde:

İstanbul:

Benzin: 55,00 TL

Motorin: 57,07 TL

Ankara:

Benzin: 55,87 TL

Motorin: 58,10 TL

İzmir:

Benzin: 56,20 TL

Motorin: 58,43 TL

Uzmanlara göre, küresel petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin devam etmesi hâlinde önümüzdeki günlerde yeni indirimlerin de gündeme gelmesi mümkün.

PETROL PİYASALARINDA NELER OLUYOR?

Küresel ölçekte petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, arz-talep dengesinde zayıflama ve merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizliklerle ilişkilendiriliyor. Rafineri marjlarının düşmesi de iç piyasada benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan etki eden unsurlar arasında yer alıyor.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

Sektör kaynakları, indirim oranının netleşmesiyle birlikte fiyatların cuma günü gece yarısından itibaren güncellenmesinin beklendiğini ifade ediyor. Akaryakıt fiyatlarının uluslararası piyasaya bağlı olarak günlük değişiklik gösterdiği hatırlatılırken, araç sahiplerinin gelişmeleri yakın takibe aldığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi