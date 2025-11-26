Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Anasayfa » Ekonomi » Okkalı indirim geliyor! Araç sahipleri sevinçten bayram edecek

Okkalı indirim geliyor! Araç sahipleri sevinçten bayram edecek

Yayınlanma:
Ayse Kara Yönetici
Okkalı indirim geliyor! Araç sahipleri sevinçten bayram edecek

Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarının düşmesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorinde indirimin cuma gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş ve rafineri marjlarının gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Sektör kaynakları, benzin ve motorinde indirimin artık kuvvetli bir olasılık hâline geldiğini, fiyat güncellemesinin ise cuma gününden itibaren pompaya yansıyabileceğini belirtiyor. Türkiye genelinde benzin ve motorin litre fiyatları yüksek seyrini korurken, olası indirim araç sahiplerinde büyük beklenti oluşturmuş durumda.

ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİREN GELİŞME

Petrol piyasalarındaki düşüş eğilimi Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye başladı. Brent petrolde son günlerde görülen gerileme ve rafinerilerin kâr marjlarındaki daralma, benzin ve motorin fiyatlarında indirim ihtimalini gündeme taşıdı. Sektör temsilcileri, indirimin tutarının henüz netleşmediğini ancak kararın cuma gününden itibaren geçerli olabileceğini belirtiyor.

FİYATLARDA SON DURUM

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları kentlere göre farklılık gösterirken, güncel satış rakamları şu şekilde:

İstanbul:

Benzin: 55,00 TL

Motorin: 57,07 TL

Ankara:

Benzin: 55,87 TL

Motorin: 58,10 TL

İzmir:

Benzin: 56,20 TL

Motorin: 58,43 TL

Uzmanlara göre, küresel petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin devam etmesi hâlinde önümüzdeki günlerde yeni indirimlerin de gündeme gelmesi mümkün.

PETROL PİYASALARINDA NELER OLUYOR?

Küresel ölçekte petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, arz-talep dengesinde zayıflama ve merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizliklerle ilişkilendiriliyor. Rafineri marjlarının düşmesi de iç piyasada benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan etki eden unsurlar arasında yer alıyor.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

Sektör kaynakları, indirim oranının netleşmesiyle birlikte fiyatların cuma günü gece yarısından itibaren güncellenmesinin beklendiğini ifade ediyor. Akaryakıt fiyatlarının uluslararası piyasaya bağlı olarak günlük değişiklik gösterdiği hatırlatılırken, araç sahiplerinin gelişmeleri yakın takibe aldığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

125 bin TL ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı belli oldu: 24 ay vadede aylık taksit kaç TL?
Ekonomi
26 Kasım 2025
125 bin TL ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı belli oldu: 24 ay vadede aylık taksit kaç TL?

Bankaların ihtiyaç kredisi faizleri yeniden güncellendi. Nakit arayışındaki milyonlarca vatandaş için en uygun oranlar merak edilirken, 24 ay vadeli 125 bin TL kredi için ortaya çıkan aylık taksit tutarı hesaplandı. İşte 26 Kasım 2025 itibarıyla en düşük oran ve geri ödeme tablosu… Bankaların ihtiyaç kredisi faizlerinde son haftalarda yaşanan hareketlilik, nakit arayışındaki vatandaşların kredi maliyetlerini […]

IBAN transferinde yeni dönem: 1 Ocak’tan sonra beyan etmeyen para gönderemeyecek
Ekonomi
26 Kasım 2025
IBAN transferinde yeni dönem: 1 Ocak’tan sonra beyan etmeyen para gönderemeyecek

MASAK tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde beyan zorunluluğu geliyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren beyan yapmayan kullanıcıların EFT ve IBAN işlemleri gerçekleştirilmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışılığı azaltmak için para transferlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırladı. 200 bin […]

Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde: Yatırımcı yön arıyor!
Ekonomi
26 Kasım 2025
Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde: Yatırımcı yön arıyor!

ABD’den gelen zayıf ekonomik veri akışı ve Fed’in aralık ayında faiz indirimine gidebileceği beklentileri, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Spot altın iki haftanın en yüksek seviyesini test ederken, yatırımcının kafası karışık. Küresel piyasalarda dalgalı seyrin sürdüğü haftada, altın fiyatları yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi. ABD’de açıklanan yeni ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve Fed’den […]

Memur ve Emekliye Ocak 2026 Zam Formülü Netleşti: Artış Oranı Yüzde 19,78’e Ulaşıyor
Ekonomi
26 Kasım 2025
Memur ve Emekliye Ocak 2026 Zam Formülü Netleşti: Artış Oranı Yüzde 19,78’e Ulaşıyor


Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11 zam, yıl sonu enflasyon farkı ve taban aylıklara ek bin TL’lik düzenleme birleşince memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 19,78’e çıkıyor. Yeni oranlarla hem maaşlar hem de aile yardımı ve ek ödemelerde ciddi artışlar bekleniyor. Ocak 2026 maaş zammı için kritik takvim yaklaşırken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yeni […]

AYİDER Başkanı Hakan Şişik: “Kentsel Dönüşümde Şehrin Merkezine Odaklanmalıyız
Ekonomi
20 Kasım 2025
AYİDER Başkanı Hakan Şişik: “Kentsel Dönüşümde Şehrin Merkezine Odaklanmalıyız

300’ü aşkın üyesiyle inşaat sektörünün en güçlü derneklerinden Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 9. İnşaat Zirvesi ve Fuarı’nı 19 Kasım Çarşamba günü “Depreme Dayanıklı Kentler” temasıyla İstanbul Kadıköy Büyük Kulüp’te gerçekleştirdi. Zirvenin açış konuşmasını yapan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, eski yapı stoğunun yoğunlaştığı İstanbul’un merkez ilçelerinde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. AYİDER, müteahhitlik, […]

MOBİLYA SEKTÖRÜ, DESTEK BEKLİYOR
Ekonomi
17 Kasım 2025
MOBİLYA SEKTÖRÜ, DESTEK BEKLİYOR

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan mobilya sektörü, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 2,46 artırarak 425,5 milyon dolar ihracata imza attı. Yılın ilk 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 1,72 artırarak 3 milyar 797 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, dolar bazlı büyümeye karşılık üretim bazında […]

