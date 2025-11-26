Galatasaraylı yıldızlardan derbi mesajı: “Tüm konsantrasyon Fenerbahçe maçında!”

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise’a 1-0 yenilmesinin ardından sarı-kırmızılı futbolculardan derbi için peş peşe paylaşımlar geldi. Takımın öne çıkan isimleri, Pazartesi günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçına odaklandıklarını belirterek taraftara moral veren mesajlar paylaştı.
Leroy Sane, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada USG karşısındaki performanslarından memnun olmadığını belirtti. Alman yıldız, “İstediğimiz oyun ve sonuç olmadı ama yola devam ediyoruz. Şimdi yaklaşan derbiye tam konsantrasyon zamanı” ifadelerini kullandı.
Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ise sorumluluk vurgusu yaparak takımın motivasyonunu yükselten bir paylaşım yaptı.
Torreira, “Anı kabullen, sorumluluğu al, başını kaldır ve devam et. Daha gidecek çok yolumuz var. Solo il Gala” notuyla derbi öncesi kararlılık mesajı verdi.
Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi de takımın birlik içinde derbiye hazırlandığını vurguladı. Arjantinli yıldız paylaşımında,
“Galatasaray ailesi… Konsantrasyon. Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Hadi Cimbom” ifadelerini kullandı.
Tecrübeli isim İlkay Gündoğan ise kaçan fırsatlara dikkat çekerek USG mağlubiyetinin takım üzerinde moral bozucu etkisi olduğunu söyledi.
“Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik. Hepimiz üzgünüz. Ama Pazartesi günü çok önemli bir maç bizi bekliyor. Tüm konsantrasyonumuz artık derbiye! Haydi bunu birlikte başaralım…” sözleriyle derbi için birlik mesajı verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
