Anasayfa » Politika » Dilek İmamoğlu Bahçeli’nin ifadelerine tepki gösterdi

Dilek İmamoğlu Bahçeli’nin ifadelerine tepki gösterdi

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Dilek İmamoğlu Bahçeli’nin ifadelerine tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Silivri’ye gitmekle İmralı’ya gitmek arasında fark yok” sözleri, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun sert tepkisine neden oldu. İmamoğlu, “Yaşadığımız tüm iftiralardan sonra bu sözler ailem için çok ağır geldi” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı “Silivri’ye gitmekle İmralı’ya gitmek arasında fark yok” çıkışı, siyasi gündemde yeni bir tartışma başlattı. Açıklamaya ilk tepki, tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’ndan geldi. Sözlerin kendisini ve ailesini derinden üzdüğünü belirten İmamoğlu, “Bu kadarı artık çok fazla” ifadeleriyle dikkat çekti.

“SÖZLERİ DUYUNCA İNANAMADIM”

Dilek İmamoğlu, yaptığı açıklamada söz konusu ifadelerin kendisini şaşkına çevirdiğini söyledi.

“Bir siyasetçinin Silivri ile İmralı arasında fark olmadığı yönündeki sözlerini duyduğum anda büyük bir inançsızlık yaşadım. Hem bir vatandaş olarak hem de Ekrem İmamoğlu’nun eşi olarak bu sözleri anlamlandırmakta gerçekten zorlandım. Üzüntüm kelimelere sığacak gibi değil,” dedi.

İmamoğlu, yaşanan sürecin kendileri için yalnızca hukuki değil, aynı zamanda büyük bir manevi yük oluşturduğunu vurguladı.

“SEKİZ AYDIR YAŞADIĞIMIZ SÜREÇ ÇOK AĞIRDI; BU SÖZLER DAHA DA AĞIR GELDİ”

Dilek İmamoğlu, açıklamasında yaşadıkları mağduriyete de dikkat çekti.

“Yaklaşık sekiz aydır hem hukuken hem psikolojik olarak ağır bir dönemin içindeyiz. Defalarca iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu çıkış ise hem benim hem ailem için katlanılması güç bir ağırlık taşıdı. Tekrar tekrar okudum ve inanmak istemedim. Bu kadarı artık çok fazla,” ifadelerini kullandı.

“NEDEN SİLİVRİ’YE BİR HEYET GÖNDERMEDİNİZ?”

Dilek İmamoğlu, Baçehli’ye yönelik dikkat çeken bir soru da yöneltti:

“Madem Silivri’ye gitmekle İmralı’ya gitmek arasında fark olmadığını düşünüyorsunuz, o hâlde eşimin ve yüzlerce çalışma arkadaşının maruz kaldığı haksızlıkları yerinde görmek için neden partinizden bir heyeti Silivri’ye göndermeyi hiç düşünmediniz?”

İmamoğlu, bu sorunun bir polemik amacı taşımadığını, adalet arayışının güçlenmesi adına bir çağrı olduğunu belirtti.

“ORTAK BİR DURUŞ SERGİLEMEK ZORUNDAYIZ”

Bahçeli’nin, mahkeme sürecinin TRT ekranlarından yayımlanması gerektiğine yönelik sözlerini “kıymetli” bulduğunu söyleyen İmamoğlu, bu noktada ortak bir adalet talebinin önemine vurgu yaptı.

“Şeffaf bir yargılama, adil bir süreç ve tutuksuz yargılama çağrısında bir araya gelmek mümkünken neden aynı noktada buluşamadık? Adalet talebi hepimizin ortak hakkı. Bu ülkede gerçek bir kardeşlik, huzur ve demokratik ortam isteniyorsa bunun yolu adaletin güçlenmesinden geçiyor.”

“TEK DİLEĞİMİZ ADALETİN TECELLİ ETMESİ”

Açıklamasının sonunda Dilek İmamoğlu, toplumun da bu süreçten yıprandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim tek beklentimiz, gecikmeden adaletin sağlanmasıdır. Bu mesele bir aile meselesi değil; Türkiye’nin hukuk devleti olma iddiasıyla ilgilidir. Duruşumuzu, samimiyetimizi ve adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi

