Kayseri’de dehşet: Polis memuru kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Demokrasi Mahallesi’nde bir bağ evinde yaşanan olay, ilçeyi yasa boğdu. Miras yüzünden kayınvalidesiyle tartışan polis memuru S.U., çıkan kavga sonrası tabancayla 60 yaşındaki M.M.’yi öldürdü. S.U. daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Olay saat 13.00 sıralarında 2246 Sokak’ta bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis memuru S.U. (35) ile kayınvalidesi M.M. (60) arasında uzun süredir devam eden miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine S.U., yanında bulunan tabancayla kayınvalidesini vurdu.
Kayınvalidesini öldüren S.U., daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihar etmeye kalkıştı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olay yeri güvenlik çemberine alınırken polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın detayları araştırılıyor. M.M.’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.
