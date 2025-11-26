Kayseri’de dehşet: Polis memuru kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı

Genel 26 Kasım 2025

AFAD tarafından Marmara Bölgesi’nde yapılması planlanan geniş kapsamlı deprem tatbikatı ileri bir tarihe alındı. DMM, tatbikatın iptal edildiği ve yüksek harcama yapıldığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Marmara Bölgesi için hazırlanan ve geniş katılımlı kurumların yer alacağı “Büyük Marmara Depremi Tatbikatı” ertelendi. Bugün yapılması beklenen tatbikata ilişkin ortaya atılan “tatbikat iptal edildi” ve “milyonlarca lira […]