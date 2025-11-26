Avrupa’nın dev kulüpleri milli yıldız için sıraya girdi

Roma formasıyla bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken milli futbolcu Zeki Çelik, İngiltere’nin en büyük kulüplerinin radarına girdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncu için Premier League ekipleri şimdiden temaslara başladı.

A Milli Takım’ın parlayan isimleri Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın ardından bu kez Zeki Çelik, Avrupa’nın dev kulüplerinin gözdesi oldu. Roma’da başarılı bir grafik çizen 28 yaşındaki sağ bek, sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle transfer piyasasının en sıcak dosyalarından biri haline geldi. İngiliz basını, Premier League devlerinin milli yıldız için takibe geçtiğini duyurdu.

S ÖZLE ŞMESİ BİTİYOR, TALİPLERİ ARTIYOR

Roma ile 2022 yılında başlayan macerasında istikrarlı bir performans ortaya koyan Zeki Çelik, sezon sonunda serbest kalacak. İtalyan ekibi ile henüz yeni bir sözleşme görüşmesi yapılmadı. Bu durum, oyuncuyu Avrupa devleri için oldukça cazip bir hedef hâline getiriyor.

İngiliz basınından TeamTalk’ın haberine göre; Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester City, milli oyuncunun durumunu sıkı şekilde izleyen kulüpler arasında yer alıyor.

GASPERİNİ TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR ANCAK…

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini’nin Zeki Çelik’in kadroda kalması yönünde isteği olduğu belirtiliyor. Ancak başarılı oyuncunun hem savunmada hem orta sahada görev yapabilen çok yönlü yapısı ve hücuma verdiği katkı, İngiliz kulüplerinin iştahını kabartmış durumda.

Bu sezon üçlü savunmanın sağ kanadında hem bek hem de defansif orta saha rollerinde görev alan milli futbolcu, hem dinamizmi hem de oyun zekâsıyla takımın kilit isimlerinden biri hâline geldi.

OCAK’TA ÖN SÖZLE ŞME İMZALAYABİLİR

Sözleşmesinin bitimine yaklaşan Zeki Çelik, ocak ayından itibaren başka kulüplerle serbest şekilde ön sözleşme imzalama hakkına sahip olacak. Bu nedenle İngiliz ekiplerinin, transfer yarışında geride kalmamak için şimdiden girişimlerini hızlandırdığı ifade ediliyor.

Özellikle Manchester United’ın sağ bek bölgesine hücuma daha fazla katkı verebilecek bir isim aradığı, Çelik’in bu profile en uygun adaylardan biri olarak görüldüğü belirtiliyor.

PERFORMANSIYLA V İTRİNE ÇIKTI

Zeki Çelik, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 15 maçta 1 gol ve 1 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Milli takımdaki istikrarlı görüntüsü, Serie A’daki performansı ve sezon sonunda bonservissiz şekilde transfer edilebilecek olması, onu Avrupa’nın transfer listesinin üst sıralarına taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi