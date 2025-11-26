Öğretmenler Günü Kartal’da Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik ünvanının verilişinin 97. Yılında, Kartal’da 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir dizi etkinlik düzenlendi.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilk tören Kartal Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Atatürk Anıtı’na çelek sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.
Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilen törenin ardından Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde 24 Kasım Öğretmenler günü için kutlama programı gerçekleştirildi. Törene Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’nın yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ilçe protokolü katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan anma töreninde Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği tiyatro gösterimi ve müzikli koro performansı büyük ilgi çekti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in mesajının okunduğu törende kısa bir konuşma yaparak öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutlayan Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı meslekte emek vermiş öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de öğretmenlerin bu özel gününü kutlayarak, Kartallı öğrencilerin hazırlamış olduğu gösterileri izledi. Başkan Yüksel, ardından düzenlenen yarışmada derece giren öğrencilere hediyelerini takdim etti. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin de bayrağa el basarak yemin ettiği törende daha sonra Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı müzik ve koro eşliğindeki tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gösterilerin ardından Kartal Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Atalar Çocuk Gelişim Merkezi’nin ziyaret etti. Emek ve özverili çalışmaları nedeniyle öğretmenlerin bu özel gününü tebrik etti.
