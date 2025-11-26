Beşiktaş’ta kriz büyüyor: Rafa Silva söz verdi ama yine antrenmana çıkmadı

Beşiktaş’ta bir süredir mutsuz olduğu gerekçesiyle idmanlara ve maçlara çıkmayan Rafa Silva, yönetimin UEFA ve FIFA süreçlerini devreye sokmaya hazırlanmasının ardından geri adım atmıştı. Siyah-beyazlı yönetime takıma döneceğini söyleyen tecrübeli oyuncu, buna rağmen bugün yapılan antrenmana katılmayarak kafa karışıklığını artırdı.
Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz hafta noter çağırarak Rafa Silva’nın izinsiz olarak antrenmana katılmadığına dair tutanak tutturmuş, ardından oyuncunun menajerine konuyu FIFA’ya taşıyabileceklerini iletmişti. Bu gelişmeler üzerine tesislere gelen Portekizli yıldız, futbol komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu ile görüşerek antrenmanlara döneceğini söylemişti.
Rafa Silva görüşmede, moral bozukluğu nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini belirterek şunları söylemişti:
“Geçen sezon sonunda ayrılmak istedim, tek isteğim ülkeme dönmekti ama olumlu yanıt alamadım. Çok üzüldüm, kafam karışıktı. Son yaşananlardan sonra tekrar düşündüm, artık bu sorun çözülsün istiyorum. Maçlara ve antrenmanlara çıkacağım. Devre arasında ne olur bilemem ama bana görev verildiği sürece elimden geleni yapacağım.”
Tüm bu açıklamalara rağmen Rafa Silva’nın bugün yapılan idmana da katılmadığı ortaya çıktı. Hürriyet’in haberine göre, 32 yaşındaki futbolcunun antrenmana gelmemesi Beşiktaş yönetimi içinde yeni bir şaşkınlık yarattı.
Yönetimin, antrenmanlara katılmama durumunun sürmesi halinde yeniden toplantı yapacağı ve sürecin gidişatını değerlendireceği belirtiliyor.
Siyah-beyazlı idareciler, sözleşme yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiklerini ve oyuncu cephesinden gelen tutarsız tavırlara anlam veremediklerini ifade ediyor. Kulüp içinde sürecin bir an önce netleşmesi ve derbi haftasına girilirken takım içi düzenin korunması hedefleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Roma formasıyla bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken milli futbolcu Zeki Çelik, İngiltere’nin en büyük kulüplerinin radarına girdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncu için Premier League ekipleri şimdiden temaslara başladı. A Milli Takım’ın parlayan isimleri Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın ardından bu kez Zeki Çelik, Avrupa’nın dev kulüplerinin gözdesi oldu. Roma’da başarılı bir […]
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise’a 1-0 yenilmesinin ardından sarı-kırmızılı futbolculardan derbi için peş peşe paylaşımlar geldi. Takımın öne çıkan isimleri, Pazartesi günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçına odaklandıklarını belirterek taraftara moral veren mesajlar paylaştı. SANE: “ŞİMDİ TAM KONSANTRASYON ZAMANI” Leroy Sane, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada USG karşısındaki performanslarından memnun olmadığını belirtti. Alman yıldız, “İstediğimiz […]
UEFA Avrupa Ligi’nde kritik Ferencvaros karşılaşması öncesi Fenerbahçe son hazırlıklarını tamamladı. Ancak sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski antrenmanda yer almadı ve takımdaki eksikler dikkat çekti. UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın Ferencvaros’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maç hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık yapılırken, sarı-lacivertli ekipte iki […]
Kartalspor bünyesinde kurulan yeni futbol akademisi, bugün Kartalspor Altyapı Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman çalışmalarını takip ettik. Okul resmen faaliyete geçti. Kartal Spor kulübü başkanı Binali Aydın’ın tam destek sunduğu Akademi öğrencileri, teknik ekibin yönlendirmesiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akademide altyapıya kazandırılacak yeni sporcular için yoğun bir ilgi gözlendi. Antrenmanı yerinde takip eden biri olarak çalışmalar sırasında […]
Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, sporda engel tanımayan başarı hikâyeleriyle bir kez daha Türkiye’nin gururu oldu. Kulüp bünyesinde yetişen kadın voleybolcular Yeter Yalçın, Zerda Aydın, İlkim Yılmaz, Hazal Durak ve Ecenur Çınar, Tokyo 2025 Deaflympics Oyunları’nda ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı. Kulüp Başkanı Ülküm Mühürdaroğlu, milli takıma seçilen sporcular için yaptığı açıklamada, bu başarının […]
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde adeta gövde gösterisi yapıyor. Eintracht Frankfurt hezimetini saymazsak (Şans Galatasaray’ın yanında değildi) Liverpool ve Bodø/Glimt’i “ezen” sarı-kırmızılıların sıradaki “ezeceği” rakip Ajax. Galatasaray’a övgü işini fazla uzatmadan, gelelim yazının başlığındaki kahramana, Barış Alper Yılmaz’a. Hani Davut Güloğlu’nun bir şarkısı vardı ya “ne oldu sana ne oldu böyle” diye devam eden. İşte tüm sporseverler Barış’a […]