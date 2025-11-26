Beşiktaş’ta kriz büyüyor: Rafa Silva söz verdi ama yine antrenmana çıkmadı

Beşiktaş’ta bir süredir mutsuz olduğu gerekçesiyle idmanlara ve maçlara çıkmayan Rafa Silva, yönetimin UEFA ve FIFA süreçlerini devreye sokmaya hazırlanmasının ardından geri adım atmıştı. Siyah-beyazlı yönetime takıma döneceğini söyleyen tecrübeli oyuncu, buna rağmen bugün yapılan antrenmana katılmayarak kafa karışıklığını artırdı.

RAFA SİLVA “GERİ DÖNECEĞİM” DEMİŞTİ

Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz hafta noter çağırarak Rafa Silva’nın izinsiz olarak antrenmana katılmadığına dair tutanak tutturmuş, ardından oyuncunun menajerine konuyu FIFA’ya taşıyabileceklerini iletmişti. Bu gelişmeler üzerine tesislere gelen Portekizli yıldız, futbol komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu ile görüşerek antrenmanlara döneceğini söylemişti.

“MAÇLARA VE ANTRENMANLARA ÇIKACAĞIM” MESAJI

Rafa Silva görüşmede, moral bozukluğu nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini belirterek şunları söylemişti:

“Geçen sezon sonunda ayrılmak istedim, tek isteğim ülkeme dönmekti ama olumlu yanıt alamadım. Çok üzüldüm, kafam karışıktı. Son yaşananlardan sonra tekrar düşündüm, artık bu sorun çözülsün istiyorum. Maçlara ve antrenmanlara çıkacağım. Devre arasında ne olur bilemem ama bana görev verildiği sürece elimden geleni yapacağım.”

ŞAŞIRTAN GELİŞME: ANTRENMANA YİNE ÇIKMADI

Tüm bu açıklamalara rağmen Rafa Silva’nın bugün yapılan idmana da katılmadığı ortaya çıktı. Hürriyet’in haberine göre, 32 yaşındaki futbolcunun antrenmana gelmemesi Beşiktaş yönetimi içinde yeni bir şaşkınlık yarattı.

Yönetimin, antrenmanlara katılmama durumunun sürmesi halinde yeniden toplantı yapacağı ve sürecin gidişatını değerlendireceği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ BELİRSİZLİKTEN RAHATSIZ

Siyah-beyazlı idareciler, sözleşme yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiklerini ve oyuncu cephesinden gelen tutarsız tavırlara anlam veremediklerini ifade ediyor. Kulüp içinde sürecin bir an önce netleşmesi ve derbi haftasına girilirken takım içi düzenin korunması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi