MHP ve BBP yeniden karşı karşıya! Krizin adı belli oldu

Abdullah Öcalan’la yapılan İmralı görüşmesine ilişkin eleştirileri nedeniyle MHP’nin hedef aldığı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “PKK’yı meşrulaştırmaya itiraz edenlerin terörden fayda sağlamakla suçlanmasını hayretle izliyoruz” diyerek karşılık verdi.
İmralı’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklamaları sonrasında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında gerilim tırmandı. MHP’den gelen sert eleştirilere yanıt veren Destici, “Kimseyi hedef almadık, sadece fikrimizi söyledik” diyerek partisinin sürece dair görüşlerini açıklamayı sürdüreceğini vurguladı.
BBP lideri Mustafa Destici, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Öcalan ile temas kurulmasına yönelik eleştirilerinin yanlış yorumlandığını ifade etti.
Destici, sürece yönelik itirazlarının açık olduğunu belirterek şunları söyledi:
“PKK’nın siyasallaştırılmasına ve terör örgütünün barış aktörü gibi gösterilmesine itiraz edenlerin, terörden çıkar sağlamakla suçlanmasını hayret ve ibretle izliyoruz. Herkes fikrini söylüyor; biz de görüşümüzü söylemeye devam edeceğiz.”
Destici, İmralı’daki görüşmelere yönelik eleştirilerini daha önce yaptığı bir açıklamayla net bir şekilde ortaya koyduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
“İmralı ile görüşme denilen şey, aslında Öcalan’ın ayağına gitmektir. Bu, Türkiye’ye 40 yıl terörle bedel ödetmiş birinin meşrulaştırılmasına kapı aralamaktır. Hiçbir devlet, en büyük düşmanı hâline gelmiş bir terörist ile masaya oturamaz.”
Destici, bu tür bir yaklaşımın gelecek nesillere yanlış mesaj vereceğini ve Türkiye’nin terörle mücadelesini zayıflatabileceğini söyledi.
Destici’nin sözlerinin ardından MHP cephesinden hızlı ve sert bir çıkış geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, BBP liderini hedef alan açıklamasında şu soruları yöneltti:
Özdemir, Destici’yi ayrıca geçmişte Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirme iddiasıyla gündeme gelen çevrelerle benzer bir tutum sergilemekle suçladı.
MHP’nin açıklamasında, Destici’nin geçmişte “anayasa değişikliği için gizli görüşmeler yaptığı” iddiasına da yer verildi. Açıklamada, BBP liderine şu soru yöneltildi:
“Terörün tamamen bitmesinden neden rahatsız oldunuz?”
Bu ifadeler siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı.
Mustafa Destici, eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada kimseyi işaret etmediklerini özellikle vurguladı:
“Sözlerimizde kimsenin ismini anmadık. Herkes fikrini söylüyorsa, elbette biz de söyleyeceğiz. Bu milletin birliği, dili ve kimliği bizim için kırmızı çizgidir. Türk milletinin ferasetine güveniyoruz.”
Destici, BBP’nin terörle mücadele konusundaki çizgisinin net olduğunu ve geri adım atmayacaklarını belirtti.
MHP ile BBP arasında yaşanan İmralı tartışması, siyasette yeni bir kriz başlığı yarattı. İki partinin karşılıklı açıklamalarının devam edip etmeyeceği merak edilirken, süreçte atılacak adımların Cumhur İttifakı içindeki dengeleri nasıl etkileyeceği de yakından izleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
