26 Kasım’daki deprem tatbikatı neden bugün gerçekleşmedi?

AFAD tarafından Marmara Bölgesi’nde yapılması planlanan geniş kapsamlı deprem tatbikatı ileri bir tarihe alındı. DMM, tatbikatın iptal edildiği ve yüksek harcama yapıldığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Marmara Bölgesi için hazırlanan ve geniş katılımlı kurumların yer alacağı “Büyük Marmara Depremi Tatbikatı” ertelendi. Bugün yapılması beklenen tatbikata ilişkin ortaya atılan “tatbikat iptal edildi” ve “milyonlarca lira boşa harcandı” iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklık getirdi. DMM, tatbikatın yalnızca ileri bir tarihe ertelendiğini ve herhangi bir mali harcama yapılmadığını duyurdu.
AFAD tarafından planlanan tatbikat, İstanbul Adalar merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosunu temel alıyor ve çevre illerden Kocaeli, Bursa, Tekirdağ ve Balıkesir gibi birçok bölgenin katılımını içeriyordu. Ancak paydaş kurumlarla yürütülen değerlendirmeler sonucunda hazırlık sürecinin uzatılması gerektiği belirlenerek uygulamanın ertelenmesine karar verildi.
DMM’nin açıklamasında şu ifade yer aldı:
“26 Kasım’da yapılması planlanan Ulusal Afet Tatbikatı, istişareler sonucunda ileri bir tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir.”
Son günlerde sosyal medyada dolaşan “tatbikat tamamen iptal edildi” ve “hazırlıklar için büyük bütçe harcandı” iddiaları, resmi makamlar tarafından asılsız ilan edildi. DMM, bu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik içerikler olduğunu vurguladı.
Açıklamada, tatbikatla ilgili yürütülen planlama çalışmalarında herhangi bir harcama yapılmadığı da özellikle belirtildi:
“Tatbikatın hazırlıkları için satın alma veya harcama yapılmamıştır. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması önemlidir.”
AFAD ise tatbikatın tamamen kaldırıldığı yönündeki iddialara karşı net bir ifade kullanarak, uygulamanın yalnızca ertelendiğini belirtti. Kurum, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yıl içinde 40 farklı tatbikatın başarıyla tamamlandığını hatırlattı.
Bu açıklamalarla birlikte, Marmara Deprem Tatbikatı için yeni tarihin belirlenmesi çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Bölgedeki milyonlarca vatandaş ve yerel yönetimlerin yakından takip ettiği tatbikatın yeni tarihi henüz açıklanmadı. Resmî kurumlar, hazırlıklar tamamlandığında kamuoyuna duyuru yapılacağını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
