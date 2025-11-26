125 bin TL ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı belli oldu: 24 ay vadede aylık taksit kaç TL?

Bankaların ihtiyaç kredisi faizleri yeniden güncellendi. Nakit arayışındaki milyonlarca vatandaş için en uygun oranlar merak edilirken, 24 ay vadeli 125 bin TL kredi için ortaya çıkan aylık taksit tutarı hesaplandı. İşte 26 Kasım 2025 itibarıyla en düşük oran ve geri ödeme tablosu…

Bankaların ihtiyaç kredisi faizlerinde son haftalarda yaşanan hareketlilik, nakit arayışındaki vatandaşların kredi maliyetlerini yeniden gündeme taşıdı. 26 Kasım 2025 itibarıyla düşük maliyetli kredi arayışına çıkanlar için oranlar güncellenirken, 24 ay vadeli 125 bin TL ihtiyaç kredisinde en uygun faiz ve aylık taksit tutarı netleşti. Ekonomide sıkı para politikasının sürdüğü bu dönemde bankaların sunduğu güncel tablolar, kredi kullanmayı düşünenler için önemli bir karşılaştırma fırsatı sunuyor.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE EN DÜŞÜK ORAN AÇIKLANDI

Nakit ihtiyacı olan tüketiciler, bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını ve faiz oranlarını yakından izliyor. Kredi tutarı, vade süresi ve bankaların güncel politika değişiklikleri, aylık taksitlere doğrudan yansıyor.

26 Kasım 2025 itibarıyla en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,99 seviyesinde şekillendi.

125 BİN TL KREDİNİN 24 AYLIK GERİ ÖDEME TABLOSU

Bankalarda 24 ay vadeli kredi kullanımında faiz oranı yüzde 2,99 olduğunda, geri ödeme planı şöyle oluşuyor:

Kredi tutarı: 125.000 TL

Vade: 24 ay

Aylık faiz: %2,99

Aylık taksit: 8.104 TL

Toplam geri ödeme: 195.209 TL

Uzmanlar, faizlerdeki sınırlı düşüşe rağmen uzun vadeli kredi kullanımında maliyetlerin yüksek kaldığını vurguluyor.

1 AY SONRA TABLO DEĞİŞEBİLİR: GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA

İhtiyaç kredisi faizlerinde seyri belirleyecek en kritik gelişme, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 11 Aralık 2025 tarihinde açıklayacağı faiz kararı olacak.

TCMB’den çıkacak karar, bankaların kredi faizlerine doğrudan etki edeceği için ihtiyaç kredilerindeki oranların yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Finans uzmanları, Aralık toplantısından çıkacak olası bir indirim sinyalinin kredi faizlerini gevşetebileceğini ancak sıkılaşma yönlü mesajların maliyetleri artırabileceğini ifade ediyor.

