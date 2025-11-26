Ramazan öncesi et fiyatları için hangi tedbirler alındı?

Et ve Süt Kurumu, son günlerde et fiyatlarında görülen dalgalanmalar üzerine açıklama yaparak Ramazan öncesi tüm tedarik ve arz güvenliği hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Kurum, spekülatif fiyat hareketlerine karşı piyasayı yakından izlediklerini belirtti.
Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarında yaşanan hareketlilikle ilgili kamuoyunu bilgilendiren yeni bir açıklama yayımladı. Kurum, yıl sonu ve ramazan dönemini kapsayan süreç için gerekli tüm tedarik planlamalarının yapıldığını, arz güvenliği adına operasyonel hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. ESK, fiyat istikrarının korunması için regülasyon faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladı.
ESK’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde et piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarının dikkat çektiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
“Kurumumuz, piyasada oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerini engellemek için tüm yetkileriyle süreci izlemekte ve gerekli tedbirleri almaktadır.”
Yetkililer, üreticiden tüketiciye kadar tüm zincirin korunması adına müdahale mekanizmalarının devrede olduğunu vurguladı.
Açıklamada, yaklaşan ramazan ayı öncesinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için geniş çaplı planlamalar yapıldığı belirtildi:
ESK’nin stoklarına giren karkas etlerin dağıtımına ilişkin detaylar da açıklamada yer aldı. Buna göre etler:
gibi geniş bir alıcı grubuna ulaştırılmaya devam edecek.
Kurum, et tedarik zincirinde yer alan hiçbir paydaşın mağdur edilmemesi için regülasyon adımlarının sürdürüleceğini belirterek açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
“Et piyasasında istikrarlı yapının korunması adına gerekli tüm müdahaleler kararlılıkla hayata geçirilecektir.”
