Ramazan öncesi et fiyatları için hangi tedbirler alındı?

Et ve Süt Kurumu, son günlerde et fiyatlarında görülen dalgalanmalar üzerine açıklama yaparak Ramazan öncesi tüm tedarik ve arz güvenliği hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Kurum, spekülatif fiyat hareketlerine karşı piyasayı yakından izlediklerini belirtti.

Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarında yaşanan hareketlilikle ilgili kamuoyunu bilgilendiren yeni bir açıklama yayımladı. Kurum, yıl sonu ve ramazan dönemini kapsayan süreç için gerekli tüm tedarik planlamalarının yapıldığını, arz güvenliği adına operasyonel hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. ESK, fiyat istikrarının korunması için regülasyon faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladı.

“FİYAT DALGALANMALARININ YAKINDAN TAKİP Ç İSİ OLACAĞIZ”

ESK’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde et piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarının dikkat çektiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Kurumumuz, piyasada oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerini engellemek için tüm yetkileriyle süreci izlemekte ve gerekli tedbirleri almaktadır.”

Yetkililer, üreticiden tüketiciye kadar tüm zincirin korunması adına müdahale mekanizmalarının devrede olduğunu vurguladı.

RAMAZAN ÖNCES İ TEDARİK PLANLAMASI TAMAMLANDI

Açıklamada, yaklaşan ramazan ayı öncesinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için geniş çaplı planlamalar yapıldığı belirtildi:

Yıl sonu ve ramazan d önemini kapsayan tedarik haz ırlıkları tamamlandı.

Arz g üvenli ğini sağlamak i çin operasyonel süreçler planland ı.

Elde edilen karkas etlerin dağıtımı kesintisiz şekilde s ürdürülecek.

KARKAS ET DA ĞITIMI GENİŞ BİR AĞA YAYILIYOR

ESK’nin stoklarına giren karkas etlerin dağıtımına ilişkin detaylar da açıklamada yer aldı. Buna göre etler:

ESK marketleri,

PERDER üyesi zincir marketler,

Tar ım Kredi Kooperatif marketleri,

Yemek üretim firmalar ı,

Et sanayicileri

gibi geniş bir alıcı grubuna ulaştırılmaya devam edecek.

“Hİ ÇB İR PAYDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK”

Kurum, et tedarik zincirinde yer alan hiçbir paydaşın mağdur edilmemesi için regülasyon adımlarının sürdürüleceğini belirterek açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Et piyasasında istikrarlı yapının korunması adına gerekli tüm müdahaleler kararlılıkla hayata geçirilecektir.”

Kaynak: Haber Merkezi