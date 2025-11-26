BİM’e 5’i 1 Arada Saç Şekillendirici Geliyor! 28 Kasım’da Raflarda

BİM, 28 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli Aktüel Ürünler kataloğunu yayımladı. Kişisel bakım cihazlarından saç şekillendiricilere, tıraş makinelerinden profesyonel bakım setlerine kadar birçok üründe dikkat çeken fiyatlar tüketicilerin ilgisini çekti.
BİM Market, 28 Kasım Cuma günü başlayacak yeni aktüel kampanyasıyla kişisel bakım kategorisinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Philips OneBlade hibrit tıraş makinesi, Polosmart markalı 5’i 1 arada saç şekillendirici, epilasyon cihazları, yüz bakım setleri ve diş bakım cihazları kampanyanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.
Katalogdaki pek çok üründe 2 yıl garanti, taksit imkânı ve ekonomik fiyat seçenekleri sunulurken, bakım rutinini uygun maliyetle yenilemek isteyenler için önemli fırsatlar dikkat çekiyor. Aşağıda kampanyada yer alan tüm ürünler liste halinde derlenmiştir.
PHILIPS OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi – 749 TL
Hem tıraş hem şekillendirme
Çift taraflı bıçak tasarımı
Islak/kuru kullanım
6 taksit imkânı
30 dakikaya kadar kablosuz kullanım
Polosmart 5’i 1 Arada Hava Üflemeli Saç Şekillendirici PBS814 – 1.490 TL
5 farklı başlık
Kıvırcık, dalgalı ve düz şekillendirme
Hızlı kurutma
Seramik kaplama
2 yıl garanti
Peşin fiyatına 6 taksit
Aşağıda tüm ürünler kategori bazlı ve fiyatlı şekilde verilmiştir:
Kişisel Bakım & Cilt Bakımı
Oje Kurutucu PBS800 – 199 TL
Manikür Pedikür Seti PBS802 – 249 TL
Manikür Pedikür Seti PBS801 (12 Parça) – 249 TL
Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı PBS806 – 349 TL
Şarjlı Topuk Törpüsü PBS803 – 279 TL
Led Işıklı Cımbız PBS807 – 99 TL
Led Işıklı Ayna PBS808 – 225 TL
Yüz ve Boyun Bakım Cihazı PBS816 – 199 TL
Vücut Bakım Seti PBS902 – 249 TL
Mini Düzleştirici Tarak PBS815 – 249 TL
Ağız ve Diş Bakımı
Siyah Nokta Temizleyici PBS805 – 249 TL
Ağız Duşu PBS905 – 549 TL
Diş Fırçası PBS906 – 349 TL
Şarjlı Diş Fırçası PBS904 – 349 TL
Saç Bakımı ve Şekillendirme
Saç Şekillendirici PBS810 – 399 TL
Saç Şekillendirici PBS811 – 399 TL
Saç Düzleştirici PBS812 – 899 TL
Saç Düzleştirici PBS813 – 549 TL
Hava Üflemeli Saç Düzleştirici PBS821 – 2.750 TL
Erkek Bakım Ürünleri
Erkek Kişisel Bakım Seti PBS900 – 449 TL
Şarjlı Saç & Sakal Düzeltme Makinesi PBS901 – 299 TL
Kadın Bakım & Epilasyon
4’ü 1 Arada Lady Shaver PBS809 – 499 TL
Saç Şekillendirici Düzleştirici PBS812 – 899 TL
Kaş Düzeltme Cihazı PBS804 – 179 TL
Elektrikli Saç Ürünleri
5’i 1 Arada Hava Üflemeli Saç Şekillendirici PBS814 – 1.490 TL
Ürünler 28 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.
Stoklar mağaza bazında farklılık gösterebilir.
Bazı ürünlerde taksit imkânı bulunmaktadır.
Tüm ürünlerde 2 yıl garanti bulunmaktadır.
Ürünler sınırlı sayıda olduğu için erken saatlerde yoğunluk beklenmektedir.
BİM’in 28 Kasım Cuma aktüel kampanyası, kişisel bakım ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyen tüketicilere geniş seçenekler sunuyor. Philips OneBlade ve Polosmart’ın 5’i 1 Arada saç şekillendiricisi gibi öne çıkan ürünler, kampanyanın en çok ilgi göreceği tahmin edilen modeller arasında yer alıyor.
Kaynak: BİM.com.tr
