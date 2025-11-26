BİM’e 5’i 1 Arada Saç Şekillendirici Geliyor! 28 Kasım’da Raflarda

: Undefined index: haberAra6 inon line: Undefined index: haberAra7 inon line: Undefined index: haberAra8 inon line: Undefined index: haberAra9 inon line: Undefined index: haberAra10 inon line: Undefined index: haberAra11 inon line: Undefined index: haberAra12 inon line: Undefined index: haberAra13 inon line: Undefined index: haberAra14 inon line

BİM, 28 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli Aktüel Ürünler kataloğunu yayımladı. Kişisel bakım cihazlarından saç şekillendiricilere, tıraş makinelerinden profesyonel bakım setlerine kadar birçok üründe dikkat çeken fiyatlar tüketicilerin ilgisini çekti.

BİM Market, 28 Kasım Cuma günü başlayacak yeni aktüel kampanyasıyla kişisel bakım kategorisinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Philips OneBlade hibrit tıraş makinesi, Polosmart markalı 5’i 1 arada saç şekillendirici, epilasyon cihazları, yüz bakım setleri ve diş bakım cihazları kampanyanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

Katalogdaki pek çok üründe 2 yıl garanti, taksit imkânı ve ekonomik fiyat seçenekleri sunulurken, bakım rutinini uygun maliyetle yenilemek isteyenler için önemli fırsatlar dikkat çekiyor. Aşağıda kampanyada yer alan tüm ürünler liste halinde derlenmiştir.

KAMPANYANIN ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLERİ

PHILIPS OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi – 749 TL

Hem tıraş hem şekillendirme

Çift taraflı bıçak tasarımı

Islak/kuru kullanım

6 taksit imkânı

30 dakikaya kadar kablosuz kullanım

Polosmart 5’i 1 Arada Hava Üflemeli Saç Şekillendirici PBS814 – 1.490 TL

5 farklı başlık

Kıvırcık, dalgalı ve düz şekillendirme

Hızlı kurutma

Seramik kaplama

2 yıl garanti

Peşin fiyatına 6 taksit

BİM AKTÜEL 28 KASIM ÜRÜN LİSTESİ VE FİYATLAR

Aşağıda tüm ürünler kategori bazlı ve fiyatlı şekilde verilmiştir:

Kişisel Bakım & Cilt Bakımı

Oje Kurutucu PBS800 – 199 TL

Manikür Pedikür Seti PBS802 – 249 TL

Manikür Pedikür Seti PBS801 (12 Parça) – 249 TL

Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı PBS806 – 349 TL

Şarjlı Topuk Törpüsü PBS803 – 279 TL

Led Işıklı Cımbız PBS807 – 99 TL

Led Işıklı Ayna PBS808 – 225 TL

Yüz ve Boyun Bakım Cihazı PBS816 – 199 TL

Vücut Bakım Seti PBS902 – 249 TL

Mini Düzleştirici Tarak PBS815 – 249 TL

Ağız ve Diş Bakımı

Siyah Nokta Temizleyici PBS805 – 249 TL

Ağız Duşu PBS905 – 549 TL

Diş Fırçası PBS906 – 349 TL

Şarjlı Diş Fırçası PBS904 – 349 TL

Saç Bakımı ve Şekillendirme

Saç Şekillendirici PBS810 – 399 TL

Saç Şekillendirici PBS811 – 399 TL

Saç Düzleştirici PBS812 – 899 TL

Saç Düzleştirici PBS813 – 549 TL

Hava Üflemeli Saç Düzleştirici PBS821 – 2.750 TL

Erkek Bakım Ürünleri

Erkek Kişisel Bakım Seti PBS900 – 449 TL

Şarjlı Saç & Sakal Düzeltme Makinesi PBS901 – 299 TL

Kadın Bakım & Epilasyon

4’ü 1 Arada Lady Shaver PBS809 – 499 TL

Saç Şekillendirici Düzleştirici PBS812 – 899 TL

Kaş Düzeltme Cihazı PBS804 – 179 TL

Elektrikli Saç Ürünleri

5’i 1 Arada Hava Üflemeli Saç Şekillendirici PBS814 – 1.490 TL

KAMPANYA DETAYLARI

Ürünler 28 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

Stoklar mağaza bazında farklılık gösterebilir.

Bazı ürünlerde taksit imkânı bulunmaktadır.

Tüm ürünlerde 2 yıl garanti bulunmaktadır.

Ürünler sınırlı sayıda olduğu için erken saatlerde yoğunluk beklenmektedir.

BİM’in 28 Kasım Cuma aktüel kampanyası, kişisel bakım ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyen tüketicilere geniş seçenekler sunuyor. Philips OneBlade ve Polosmart’ın 5’i 1 Arada saç şekillendiricisi gibi öne çıkan ürünler, kampanyanın en çok ilgi göreceği tahmin edilen modeller arasında yer alıyor.

Kaynak: BİM.com.tr