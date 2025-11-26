Kartal Gazetesi

Anasayfa » Ekonomi » BİM'e 5'i 1 Arada Saç Şekillendirici Geliyor! 28 Kasım'da Raflarda

BİM’e 5’i 1 Arada Saç Şekillendirici Geliyor! 28 Kasım’da Raflarda

Yayınlanma:
Güncellenme:
Ayse Kara
BİM’e 5’i 1 Arada Saç Şekillendirici Geliyor! 28 Kasım’da Raflarda

BİM, 28 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli Aktüel Ürünler kataloğunu yayımladı. Kişisel bakım cihazlarından saç şekillendiricilere, tıraş makinelerinden profesyonel bakım setlerine kadar birçok üründe dikkat çeken fiyatlar tüketicilerin ilgisini çekti.

BİM Market, 28 Kasım Cuma günü başlayacak yeni aktüel kampanyasıyla kişisel bakım kategorisinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Philips OneBlade hibrit tıraş makinesi, Polosmart markalı 5’i 1 arada saç şekillendirici, epilasyon cihazları, yüz bakım setleri ve diş bakım cihazları kampanyanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

Katalogdaki pek çok üründe 2 yıl garanti, taksit imkânı ve ekonomik fiyat seçenekleri sunulurken, bakım rutinini uygun maliyetle yenilemek isteyenler için önemli fırsatlar dikkat çekiyor. Aşağıda kampanyada yer alan tüm ürünler liste halinde derlenmiştir.

KAMPANYANIN ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLERİ

PHILIPS OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi – 749 TL

Hem tıraş hem şekillendirme

Çift taraflı bıçak tasarımı

Islak/kuru kullanım

6 taksit imkânı

30 dakikaya kadar kablosuz kullanım

Polosmart 5’i 1 Arada Hava Üflemeli Saç Şekillendirici PBS814 – 1.490 TL

5 farklı başlık

Kıvırcık, dalgalı ve düz şekillendirme

Hızlı kurutma

Seramik kaplama

2 yıl garanti

Peşin fiyatına 6 taksit

BİM AKTÜEL 28 KASIM ÜRÜN LİSTESİ VE FİYATLAR

Aşağıda tüm ürünler kategori bazlı ve fiyatlı şekilde verilmiştir:

Kişisel Bakım & Cilt Bakımı

Oje Kurutucu PBS800 – 199 TL

Manikür Pedikür Seti PBS802 – 249 TL

Manikür Pedikür Seti PBS801 (12 Parça) – 249 TL

Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı PBS806 – 349 TL

Şarjlı Topuk Törpüsü PBS803 – 279 TL

Led Işıklı Cımbız PBS807 – 99 TL

Led Işıklı Ayna PBS808 – 225 TL

Yüz ve Boyun Bakım Cihazı PBS816 – 199 TL

Vücut Bakım Seti PBS902 – 249 TL

Mini Düzleştirici Tarak PBS815 – 249 TL

Ağız ve Diş Bakımı

Siyah Nokta Temizleyici PBS805 – 249 TL

Ağız Duşu PBS905 – 549 TL

Diş Fırçası PBS906 – 349 TL

Şarjlı Diş Fırçası PBS904 – 349 TL

Saç Bakımı ve Şekillendirme

Saç Şekillendirici PBS810 – 399 TL

Saç Şekillendirici PBS811 – 399 TL

Saç Düzleştirici PBS812 – 899 TL

Saç Düzleştirici PBS813 – 549 TL

Hava Üflemeli Saç Düzleştirici PBS821 – 2.750 TL

Erkek Bakım Ürünleri

Erkek Kişisel Bakım Seti PBS900 – 449 TL

Şarjlı Saç & Sakal Düzeltme Makinesi PBS901 – 299 TL

Kadın Bakım & Epilasyon

4’ü 1 Arada Lady Shaver PBS809 – 499 TL

Saç Şekillendirici Düzleştirici PBS812 – 899 TL

Kaş Düzeltme Cihazı PBS804 – 179 TL

Elektrikli Saç Ürünleri

5’i 1 Arada Hava Üflemeli Saç Şekillendirici PBS814 – 1.490 TL

KAMPANYA DETAYLARI

Ürünler 28 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

Stoklar mağaza bazında farklılık gösterebilir.

Bazı ürünlerde taksit imkânı bulunmaktadır.

Tüm ürünlerde 2 yıl garanti bulunmaktadır.

Ürünler sınırlı sayıda olduğu için erken saatlerde yoğunluk beklenmektedir.

BİM’in 28 Kasım Cuma aktüel kampanyası, kişisel bakım ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyen tüketicilere geniş seçenekler sunuyor. Philips OneBlade ve Polosmart’ın 5’i 1 Arada saç şekillendiricisi gibi öne çıkan ürünler, kampanyanın en çok ilgi göreceği tahmin edilen modeller arasında yer alıyor.

Kaynak: BİM.com.tr

İlgili Haberler

IBAN transferinde yeni dönem: 1 Ocak’tan sonra beyan etmeyen para gönderemeyecek
Ekonomi
26 Kasım 2025
IBAN transferinde yeni dönem: 1 Ocak’tan sonra beyan etmeyen para gönderemeyecek

MASAK tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde beyan zorunluluğu geliyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren beyan yapmayan kullanıcıların EFT ve IBAN işlemleri gerçekleştirilmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışılığı azaltmak için para transferlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırladı. 200 bin […]

Okkalı indirim geliyor! Araç sahipleri sevinçten bayram edecek
Ekonomi
26 Kasım 2025
Okkalı indirim geliyor! Araç sahipleri sevinçten bayram edecek

Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarının düşmesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorinde indirimin cuma gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş ve rafineri marjlarının gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Sektör kaynakları, benzin ve motorinde indirimin artık kuvvetli bir olasılık […]

Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde: Yatırımcı yön arıyor!
Ekonomi
26 Kasım 2025
Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde: Yatırımcı yön arıyor!

ABD’den gelen zayıf ekonomik veri akışı ve Fed’in aralık ayında faiz indirimine gidebileceği beklentileri, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Spot altın iki haftanın en yüksek seviyesini test ederken, yatırımcının kafası karışık. Küresel piyasalarda dalgalı seyrin sürdüğü haftada, altın fiyatları yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi. ABD’de açıklanan yeni ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve Fed’den […]

Memur ve Emekliye Ocak 2026 Zam Formülü Netleşti: Artış Oranı Yüzde 19,78’e Ulaşıyor
Ekonomi
26 Kasım 2025
Memur ve Emekliye Ocak 2026 Zam Formülü Netleşti: Artış Oranı Yüzde 19,78’e Ulaşıyor


Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11 zam, yıl sonu enflasyon farkı ve taban aylıklara ek bin TL’lik düzenleme birleşince memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 19,78’e çıkıyor. Yeni oranlarla hem maaşlar hem de aile yardımı ve ek ödemelerde ciddi artışlar bekleniyor. Ocak 2026 maaş zammı için kritik takvim yaklaşırken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yeni […]

AYİDER Başkanı Hakan Şişik: “Kentsel Dönüşümde Şehrin Merkezine Odaklanmalıyız
Ekonomi
20 Kasım 2025
AYİDER Başkanı Hakan Şişik: “Kentsel Dönüşümde Şehrin Merkezine Odaklanmalıyız

300’ü aşkın üyesiyle inşaat sektörünün en güçlü derneklerinden Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 9. İnşaat Zirvesi ve Fuarı’nı 19 Kasım Çarşamba günü “Depreme Dayanıklı Kentler” temasıyla İstanbul Kadıköy Büyük Kulüp’te gerçekleştirdi. Zirvenin açış konuşmasını yapan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, eski yapı stoğunun yoğunlaştığı İstanbul’un merkez ilçelerinde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. AYİDER, müteahhitlik, […]

MOBİLYA SEKTÖRÜ, DESTEK BEKLİYOR
Ekonomi
17 Kasım 2025
MOBİLYA SEKTÖRÜ, DESTEK BEKLİYOR

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan mobilya sektörü, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 2,46 artırarak 425,5 milyon dolar ihracata imza attı. Yılın ilk 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 1,72 artırarak 3 milyar 797 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, dolar bazlı büyümeye karşılık üretim bazında […]

