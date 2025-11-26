En Düşük Emekli Maaşında 20 Bin TL Sinyali: Masadaki 3 Yeni Zam Senaryosu

Yıl sonu yaklaşırken gözler enflasyon verilerine ve Ocak 2026 zammına çevrildi. Merkez Bankası’nın tahminlerine göre en düşük emekli maaşının 19 bin TL bandına çıkması, hatta 20 bin TL’ye yaklaşması bekleniyor.
Ocak ayı zam döneminin yaklaşmasıyla birlikte yaklaşık 16 milyon emeklinin gündeminde yine aynı soru var: “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” Devletin uyguladığı taban maaş sistemi, düşük gelirli emeklilere güvence sağlamaya devam ederken, yeni yılda bu tutarın ne kadar artacağına ilişkin değerlendirmeler netleşmeye başladı. Mevcut uygulamaya göre, hesaplanan maaşı taban sınırın altında kalan tüm emeklilere devlet tarafından belirlenen tutar ödeniyor.
Pandemi döneminde devreye alınarak kalıcı hale getirilen taban maaş uygulaması, düşük gelirli yaklaşık 4 milyon emekliyi doğrudan etkiliyor.
Taban maaş her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde hükümet tarafından güncellenirken, son artış Temmuz ayında yapılmış ve en düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesine yükseltilmişti.
Yeni yıl için hesaplamalar, TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini doğrultusunda üç ayrı senaryoya ayrılıyor. Tahmin aralığı yüzde 31–33 arasında.
Senaryolar şöyle:
%31 enflasyon → Taban maaş 18.954 TL
%32 enflasyon → Taban maaş 19.100 TL
%33 enflasyon → Taban maaş 19.243 TL
Bu hesaplamalarda taban maaşın, 6 aylık enflasyon oranı kadar artırıldığı görülüyor.
Yapılan tahminler ve piyasa beklentileri, en düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yaklaşabileceği yönünde.
Hesaplanan maaşı bu seviyenin altında kalan tüm emeklilere, devlet tarafından belirlenen taban tutar ödenecek. Böylece özellikle düşük gelirli emekliler için Ocak 2026’da önemli bir iyileştirme yapılması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
