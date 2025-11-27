Mustafa Sarıgül, ‘Kızılay’ tabelası akımına katıldı: Gençlerle birlikte poz verdi

Sosyal medyada gençler arasında hızla yayılan “Kızılay yön tabelası” akımına siyasiler de dâhil oldu. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ankara Çankaya’daki Kennedy Caddesi üzerinde bulunan Kızılay tabelasının bulunduğu noktaya giderek gençlerle bir araya geldi ve akıma katılarak poz verdi.

GENÇLER ARASINDA POPÜLER OLAN AKIMA SARI GÜL’DEN DESTEK

Son günlerde gençlerin Kızılay yön tabelasına tutunarak fotoğraf çektirmesi sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Akıma katılan çok sayıda kişi, tabeladan sarkarak çekilen fotoğraflarını platformlarda paylaşıyor. Bu akımın popülerliğini fark eden CHP’li Mustafa Sarıgül de gençlerin buluşma noktasına giderek onlarla fotoğraf çektirdi.

SARI GÜL DEMİRE ASILIP POZ VERDİ

Kennedy Caddesi üzerindeki yön tabelasının yanındaki demire tutunan Sarıgül, gençlerle birlikte esprili bir poz verdi. Poz sırasında Sarıgül, “Kızılay tamam da sizleri mutlaka can Erzincan tabelasına bekliyorum” diyerek hem gençlere seslendi hem de memleketine gönderme yaptı.

O ANLAR CEP TELEFONLARIYLA KAYDEDİLDİ

Sarıgül’ün akıma katıldığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Sarıgül’ün samimi tavrı gençler tarafından olumlu karşılandı.

