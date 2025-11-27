Nostradamus’un 2026 kehanetleri gün yüzüne çıktı: Savaş, salgın ve sarsıcı olaylar

Yüzyıllardır tartışılmaya devam eden Nostradamus kehanetleri, 2026 yılına dair yapılan yeni yorumlarla yeniden gündem oldu. Kahinin dizelerinde salgın, savaş, lider krizleri, denizlerde çatışma ve sıra dışı doğa olaylarına dair işaretler bulunduğu belirtiliyor. 2026’nın 26. dörtlükleri üzerinden yapılan analizler, insanlık için sarsıcı ihtimaller barındırıyor.
Nostradamus’un öngörüleri belirli yıllara değil, “yüzyıl” adı verilen bölümlerdeki 100’er dörtlüğe dayanıyor. Bir yıl yorumlanmak istendiğinde o yılın “26” numaralı dörtlükleri inceleniyor. 2026 için yapılan analizlerde salgınlar, savaşlar, siyasi çalkantılar ve doğa anomalileri dikkat çekiyor.
Birinci Yüzyıl’ın 26. dörtlüğünde “büyük bir adamın gündüz vakti yıldırım çarpmasıyla öldürüleceği” ifadesi yer alıyor. Bu dize, uzmanlara göre:
Sembolik bir suikast anlatımı,
Yıldırım benzetmesinin modern silah teknolojilerine (lazer, mikrodalga saldırıları) işaret etmesi,
şeklinde değerlendiriliyor. Aynı dörtlükte yer alan “Toskana’da salgın” vurgusu ise iklim değişikliğiyle büyüyen mevsimsel hastalıklara dikkat çekebileceği yönünde yorumlanıyor.
İkinci Yüzyıl’ın dörtlüklerinden biri, İsviçre’nin sessiz Ticino bölgesinin savaşla sarsılabileceğini ima ediyor. Avrupa’da yükselen gerilimler ve Rusya–Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle bu yorumlar yeniden gündemde.
Dördüncü Yüzyıl’ın 26. dörtlüğünde kaynağı belirsiz, büyük bir arı sürüsünün ortaya çıkacağı öngörülüyor. Bu ifade:
Ekolojik dengenin yeniden kurulması,
İstilacı eşek arılarının yeniden yayılması,
gibi farklı senaryolarla ilişkilendiriliyor.
Üçüncü Yüzyıl’da “kralların ve prenslerin putlarının hazırlanacağı” ifadeleri geçiyor. Bu dize, kimi yorumcular tarafından modern lider kültleriyle — özellikle Trump için yapılan altın renkli heykeller ve 2026 için tasarlanan hatıra para projeleriyle — ilişkilendiriliyor.
Beşinci Yüzyıl’ın 26. dörtlüğü, “savaşta talihini bulan Slav halklarının yükseleceğini” söylüyor. Bu yorum, Rusya–Ukrayna savaşı bağlamında yeni değerlendirmelere yol açıyor.
Yedinci Yüzyıl’da yer alan kehanetlerden biri, yedi gemi arasında ölümcül bir çatışma yaşanacağını öngörüyor. Uzmanların dikkat çektiği nokta ise Güney Çin Denizi:
Çin’in bölgedeki hak iddiaları,
ABD’nin Tayvan’a desteği,
Balıkçılık krizleri ve ada inşaları
bu tahmini daha dikkat çekici kılıyor.
Bir başka dizede, Madrid kökenli bir liderin “okla yaralanacağı” anlatılıyor. Bu ifade:
Siyasi saldırı,
Medya baskısı,
Siyasi skandalların yıpratıcı etkisi
gibi metaforik anlamlara çekiliyor. İspanya’da son yıllarda hem hükümet hem de kraliyet ailesi hakkındaki yolsuzluk tartışmaları bu yorumu güçlendiriyor.
Bazı yorumcular, 2026 sayısının numerolojik toplamı olan 10’un “kapanış ve yeniden doğuş” döngüsüne işaret ettiğini öne sürüyor.
Bazı dörtlüklerde geçen “ölülerden yükselen krallar” benzetmesi ise Viyana’daki Habsburg kriptası gibi tarihî alanlarla ilişkilendiriliyor.
Bir diğer dörtlük, İsviçre’nin Lozan kentinde kaynağı bilinmeyen bir kokunun yayılacağını belirtiyor. Bazı yorumlar, Avrupa’daki yükselen göç karşıtlığının bu ifadeyle sembolik olarak anlatıldığını düşünüyor.
Onuncu Yüzyıl’ın 10. dörtlüğü, “atalarından daha zalim, insanlığın büyük düşmanı” olarak tanımlanan bir liderin yükselişini anlatıyor. Bu ifade:
Yeni bir otoriter lider,
Diktatörlük eğilimlerinin güçlenmesi,
Küresel güç dengelerinde sert değişiklikler
gibi çeşitli olasılıklarla yorumlanıyor.
