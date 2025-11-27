Sabah saatlerinde kanlı buluşma: Genç kadın tüfekle vurularak öldürüldü

Kayseri’de sabah saatlerinde yaşanan olay, Melikgazi ilçesini sarsan bir kadın cinayetine dönüştü. Ebru K. (36), eski sevgilisi olduğu belirtilen A.A. (41) tarafından sokak ortasında tüfekle vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Olay, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre Ebru K. ile eski sevgilisi A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A., yanında taşıdığı tüfekle genç kadına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ebru K., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Genç kadının cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Mahallede büyük üzüntü yaratan olayın ardından polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerinden kaçamayan A.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

