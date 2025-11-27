Ehliyet ve Pasaport Harçlarına Yeni Yıl Zammı: 2026 Tarifesi Açıklandı

2025 için yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranıyla ehliyet ve pasaport harçlarının yeni yıldaki tutarları netleşti. 1 Ocak 2026’dan itibaren birçok kalemde artış beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı vergi ve harçlarda daha düşük artış yapılacağı mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak ilan edildi. Bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verileri esas alınarak hesaplandı. Açıklamayla birlikte ehliyet ve pasaport harçları başta olmak üzere çok sayıda ödeme kaleminin 1 Ocak 2026 itibarıyla güncellenmesi kesinleşti.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEYİ DEĞİŞTİRİYOR?

Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı; pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI kayıt ücretleri, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, gayrimenkul satış vergisi, yurt dışı çıkış harcı, veraset–intikal vergisi, otoyol-köprü geçiş ücretleri ve daha birçok alanda artış anlamına geliyor.

Ayrıca esnaf muaflığı limitleri, gelir vergisi dilimleri, defter tutma hadleri ve kira gelir istisnası gibi pek çok düzenleme de aynı oran doğrultusunda artırılacak.

2026’DA UYGULANACAK PASAPORT HAR ÇLARI

Resmi Gazete kararıyla pasaport harçları yeni yılda şu şekilde olacak:

6 aylık pasaport: 2.956 TL

1 yıllık pasaport: 4.296 TL

4.296 TL 2 yıllık pasaport: 7.065 TL

7.065 TL 3 yıllık pasaport: 10.065 TL

10.065 TL 3 yıldan uzun s üreli pasaport: 14.146 TL

EHL İYET HAR ÇLARINDA YEN İ TUTARLAR

Ehliyet sınıflarına göre 2026 yılı için belirlenen harç bedelleri ise şöyle:

A s ınıfı ehliyet: 2.360 TL

B sınıfı ehliyet: 7.122 TL

VERGİ VE HAR ÇLARDA DAHA DÜ Ş ÜK ARTI Ş SİNYALİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olmasına rağmen yeni yılda bazı vergi ve harçların enflasyon hedefleri dikkate alınarak daha düşük oranlarla artırılması üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bu açıklama, özellikle yurt dışı çıkış harcı, trafik cezaları ve MTV gibi geniş kitleleri ilgilendiren kalemlerde daha sınırlı bir artış yapılabileceği beklentisini güçlendirdi.

DÜZENLEMELER NE ZAMAN YÜRÜRLÜ ĞE GİRECEK?

Yeniden değerleme kapsamında belirlenen tüm yeni harç ve vergi tutarları, 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Kanun gereği Cumhurbaşkanı’nın bu oranlarda artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.

