Kış Kapıyı Çaldı: Türkiye Soğuk Hava Dalgasının Etkisine Giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sıcaklıkların hızla düşeceğini duyurdu. Balkanlar’dan gelen soğuk hava ile birlikte 13 ilde kar yağışı ve buzlanma beklenirken, birçok bölgede sağanak ve kuvvetli rüzgâr etkisini gösterecek.
Kasım ayının son günlerine girilirken Türkiye, güçlü bir soğuk hava dalgasının etkisi altına hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar aniden düşecek, özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı görülecek. Hava tahmin raporları, hafta sonuyla birlikte yurdun büyük bölümünde kış şartlarının belirgin şekilde hissedileceğine işaret ediyor.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi, özellikle iç ve yüksek kesimlerde sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça altına çekecek.
MGM, yağışla birlikte bazı bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Güney ve batı bölgelerde zaman zaman güneşli hava görülse de Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağmur ve kar yağışının etkisi artacak.
Meteoroloji’nin pazar günü başlayacağını duyurduğu kar yağışı, hafta başına doğru daha geniş bir alana yayılacak.
Kar beklenen iller şunlar:
Bayburt, Sivas, Erzincan, Bingöl, Hakkari, Van, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Gümüşhane ve Erzurum.
Bu illerde gece sıcaklıklarının sıfırın altında seyredeceği, yüksek kesimlerde yer yer tipi şeklinde kar görülebileceği belirtiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM’un açıklamasına göre, kentte hafta boyunca genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.
Ancak cumartesi günü itibarıyla aralıklı sağanak yağış geçişleri görülecek.
Şu anda 20 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonunda 15 dereceye gerilemesi öngörülüyor.
MARMARA BÖLGESİ
EGE BÖLGESİ
AKDENİZ BÖLGESİ
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
KARADENİZ BÖLGESİ
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
MGM’nin yayımladığı tahmine göre:
29 Kasım Cumartesi: Marmara ve batıda sağanak, iç kesimlerde hafif kar.
30 Kasım Pazar: Kar yağışı doğuda yoğunlaşıyor.
1 Aralık Pazartesi: Hava tamamen kış moduna geçiyor; birçok ilde kar ihtimali sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
