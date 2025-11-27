Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Genel » Kış Kapıyı Çaldı: Türkiye Soğuk Hava Dalgasının Etkisine Giriyor

Kış Kapıyı Çaldı: Türkiye Soğuk Hava Dalgasının Etkisine Giriyor

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Kış Kapıyı Çaldı: Türkiye Soğuk Hava Dalgasının Etkisine Giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sıcaklıkların hızla düşeceğini duyurdu. Balkanlar’dan gelen soğuk hava ile birlikte 13 ilde kar yağışı ve buzlanma beklenirken, birçok bölgede sağanak ve kuvvetli rüzgâr etkisini gösterecek.

Kasım ayının son günlerine girilirken Türkiye, güçlü bir soğuk hava dalgasının etkisi altına hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar aniden düşecek, özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı görülecek. Hava tahmin raporları, hafta sonuyla birlikte yurdun büyük bölümünde kış şartlarının belirgin şekilde hissedileceğine işaret ediyor.

SICAKLIKLAR 6–12 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi, özellikle iç ve yüksek kesimlerde sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça altına çekecek.

MGM, yağışla birlikte bazı bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Güney ve batı bölgelerde zaman zaman güneşli hava görülse de Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağmur ve kar yağışının etkisi artacak.

13 İL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji’nin pazar günü başlayacağını duyurduğu kar yağışı, hafta başına doğru daha geniş bir alana yayılacak.

Kar beklenen iller şunlar:

Bayburt, Sivas, Erzincan, Bingöl, Hakkari, Van, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Gümüşhane ve Erzurum.

Bu illerde gece sıcaklıklarının sıfırın altında seyredeceği, yüksek kesimlerde yer yer tipi şeklinde kar görülebileceği belirtiliyor.

AKOM: İSTANBUL’DA HAFTA SONU SAĞANAK VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM’un açıklamasına göre, kentte hafta boyunca genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Ancak cumartesi günü itibarıyla aralıklı sağanak yağış geçişleri görülecek.

Şu anda 20 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonunda 15 dereceye gerilemesi öngörülüyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU BEKLENTİLERİ

MARMARA BÖLGESİ

  • Parçalı ve yer yer sağanak yağışlı.
  • İstanbul’da sıcaklıklar 12–15 derece; gece 6–9 derece.
  • Edirne ve Tekirdağ’da hafif rüzgâr etkili olacak.

EGE BÖLGESİ

  • Az bulutlu ve güneşli.
  • İzmir’de sıcaklık 14–17 derece; gece 8–10 derece.
  • Bodrum çevresi daha ılık.

AKDENİZ BÖLGESİ

  • Parçalı bulutlu, iç kesimlerde puslu.
  • Antalya’da 18–20 derece; gece 12–14 derece.
  • Toroslar’da hafif kar yağışı ihtimali var.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

  • Az bulutlu, yer yer sisli.
  • Ankara ve Konya’da sabah sis bekleniyor.
  • Sıcaklık 10–13 derece; gece 3–6 derece.

KARADENİZ BÖLGESİ

  • Yağmurlu ve yer yer fırtınalı.
  • Samsun ve Trabzon’da sağanaklar etkili.
  • Sıcaklık 11–14 derece.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

  • Soğuk ve kar yağışlı.
  • Erzurum’da en yüksek 4–7 derece; gece -2 ile 0 derece.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

  • Güneşli ve sakin hava.
  • Şanlıurfa’da 13–16 derece, Diyarbakır’da 11–14 derece bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

MGM’nin yayımladığı tahmine göre:

  • 27 Kasım Perşembe: Soğuk hava giriş yaptı.

  • 28 Kasım Cuma: Gök gürültülü sağanaklar geniş alanda etkili.

29 Kasım Cumartesi: Marmara ve batıda sağanak, iç kesimlerde hafif kar.

30 Kasım Pazar: Kar yağışı doğuda yoğunlaşıyor.

1 Aralık Pazartesi: Hava tamamen kış moduna geçiyor; birçok ilde kar ihtimali sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Kar yağışı geliyor! Meteoroloji 81 için tarih verdi
Genel
27 Kasım 2025
Kar yağışı geliyor! Meteoroloji 81 için tarih verdi

Meteoroloji, hafta sonuyla birlikte ülke çapında yağışların etkisini artıracağını açıkladı. 30 Kasım’da 81 ilin 80’inde yağış beklenirken, pazartesi günü 13 ilde kar görülecek. İstanbul’da ise kar için yeni tarih paylaşıldı. Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için kapsamlı bir uyarı yayınladı. Son tahminlere göre pazar günü 81 ilin 80’inde yağış beklenirken, […]

Yayın ihlallerine sıkı denetim: RTÜK’ten 5 medya kuruluşuna ceza yağdı
Genel
27 Kasım 2025
Yayın ihlallerine sıkı denetim: RTÜK’ten 5 medya kuruluşuna ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ihlalleriyle ilgili yaptığı toplantıda üç televizyon kanalı ve iki radyo için idari para cezası kararı aldı. Karara gerekçe olarak, eleştiri sınırlarının aşılması, milli değerlere aykırı yayınlar ve müstehcen içerikler gösterildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık toplantısında farklı medya kuruluşlarında tespit edilen yayın ihlallerini ele aldı. Kurul, üç […]

Tek üründe uzmanlaşma gastronomide yeni dönemi başlattı: 2025’in “Altın Kuralı” yatırımcıların rotasını değiştirdi
Genel
27 Kasım 2025
Tek üründe uzmanlaşma gastronomide yeni dönemi başlattı: 2025’in “Altın Kuralı” yatırımcıların rotasını değiştirdi

Yeme-içme sektöründe 2025 itibarıyla dengeler tamamen değişti. Büyük metrekareli, geniş menülü işletmelerin cazibesini yitirdiği bu dönemde, tek bir ürüne odaklanan, kompakt ve net konseptli butik markalar yatırımcıların yeni güvenli limanı hâline geldi. Kaliteyi artıran, maliyet yönetimini kolaylaştıran ve hızlı büyümeyi mümkün kılan bu model, gastronomide “Yeni Altın Kural” olarak ilan edildi. TEK ÜRÜNDE UZMANLAŞMA NEDEN […]

11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor
Genel
27 Kasım 2025
11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor

Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen ve infaz rejiminden bilişim suçlarına kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeren teklif, bugün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, paketin özellikle infaz sürelerinde ortaya çıkan eşitsizliği gidermeyi amaçladığını belirterek, “Bu düzenleme af değildir, koşullu salıverme sisteminin yeniden eşitlenmesidir” ifadelerini kullandı. TAHLİYE YOLU AÇILIYOR: 55 BİN HÜKÜMLÜYÜ İLGİLENDİRİYOR […]

İstanbul’da 3 günlük yol kapanışları başlıyor: Papa 14. Leo’nun ziyareti nedeniyle çok sayıda güzergâh trafiğe kapatılacak
Genel
27 Kasım 2025
İstanbul’da 3 günlük yol kapanışları başlıyor: Papa 14. Leo’nun ziyareti nedeniyle çok sayıda güzergâh trafiğe kapatılacak

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun İstanbul ziyareti kapsamında kent genelinde üst düzey güvenlik tedbirleri devreye alındı. İstanbul Valiliği, 27–30 Kasım tarihleri arasında yapılacak programlar nedeniyle bazı yolların belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını açıkladı. Tedbirler ilk olarak bugün 17.00’de başlayacak ve 3 gün boyunca birçok kritik noktada trafik düzeni değişecek. BUGÜN (27 KASIM) TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR […]

2026 Yemek Kartı Ücreti Belli Oldu: Günlük Tutar Yükseldi
Genel
27 Kasım 2025
2026 Yemek Kartı Ücreti Belli Oldu: Günlük Tutar Yükseldi

Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından çalışanların merakla beklediği 2026 yemek kartı ücreti resmen netleşti. Yeni yılda işverenlerin sağlayacağı günlük yemek bedeli 301,2 TL olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yemek kartı ücretlerine de açıklık getirdi. 2026 yılında uygulanacak yeniden […]

23:15, 27 Kasım 2025
Asgari Ücret Zammı Yaklaşıyor: Yeni Artış Cebimizi Nasıl Etkileyecek? Tazminat ve Ödemeler Yeniden Hesaplanacak
23:01, 27 Kasım 2025
Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros: Kadıköy’de Puanlar Paylaşıldı
22:52, 27 Kasım 2025
Bedelli Askerlik Ücreti Fırladı: Yeni Tutar Belli Oldu
22:30, 27 Kasım 2025
TOKİ’de Ödeme Çerçevesi Netleşti: 1+1 ve 2+1 Konutların Taksitleri Belli Oldu
22:00, 27 Kasım 2025
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı
19:30, 27 Kasım 2025
Hong Kong’u sarsan facia: Ölü sayısı 75’e çıktı, yüzlerce kişiden haber yok
19:00, 27 Kasım 2025
Binlerce liralık masraftan kurtulun: Sivilce çukurları nasıl geçer? İşte uzmanların önerdiği en etkili yöntemler
18:00, 27 Kasım 2025
Diyabet tedavisinde üç altın kural: Uzman diyetisyenden hayati tavsiyeler