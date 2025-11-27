Kış Kapıyı Çaldı: Türkiye Soğuk Hava Dalgasının Etkisine Giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sıcaklıkların hızla düşeceğini duyurdu. Balkanlar’dan gelen soğuk hava ile birlikte 13 ilde kar yağışı ve buzlanma beklenirken, birçok bölgede sağanak ve kuvvetli rüzgâr etkisini gösterecek.

Kasım ayının son günlerine girilirken Türkiye, güçlü bir soğuk hava dalgasının etkisi altına hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar aniden düşecek, özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışı görülecek. Hava tahmin raporları, hafta sonuyla birlikte yurdun büyük bölümünde kış şartlarının belirgin şekilde hissedileceğine işaret ediyor.

SICAKLIKLAR 6 –12 DERECE B İRDEN D Ü Ş ÜYOR

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi, özellikle iç ve yüksek kesimlerde sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça altına çekecek.

MGM, yağışla birlikte bazı bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Güney ve batı bölgelerde zaman zaman güneşli hava görülse de Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağmur ve kar yağışının etkisi artacak.

13 İL İ Ç İN KAR UYARISI

Meteoroloji’nin pazar günü başlayacağını duyurduğu kar yağışı, hafta başına doğru daha geniş bir alana yayılacak.

Kar beklenen iller şunlar:

Bayburt, Sivas, Erzincan, Bingöl, Hakkari, Van, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Gümüşhane ve Erzurum.

Bu illerde gece sıcaklıklarının sıfırın altında seyredeceği, yüksek kesimlerde yer yer tipi şeklinde kar görülebileceği belirtiliyor.

AKOM: İSTANBUL’DA HAFTA SONU SAĞANAK VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM’un açıklamasına göre, kentte hafta boyunca genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Ancak cumartesi günü itibarıyla aralıklı sağanak yağış geçişleri görülecek.

Şu anda 20 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonunda 15 dereceye gerilemesi öngörülüyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU BEKLENT İLERİ

MARMARA BÖLGESİ

Par çal ı ve yer yer sağanak yağışlı.

İstanbul’da sıcaklıklar 12 –15 derece; gece 6–9 derece.

Edirne ve Tekirda ğ’da hafif r üzgâr etkili olacak.

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve g üne şli.

İzmir’de sıcaklık 14 –17 derece; gece 8–10 derece.

Bodrum çevresi daha ılık.

AKDENİZ BÖLGESİ

Par çal ı bulutlu, i ç kesimlerde puslu.

Antalya’da 18 –20 derece; gece 12–14 derece.

Toroslar’da hafif kar ya ğışı ihtimali var.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, yer yer sisli.

Ankara ve Konya’da sabah sis bekleniyor.

Sıcaklık 10 –13 derece; gece 3–6 derece.

KARADENİZ BÖLGESİ

Yağmurlu ve yer yer fırtınalı.

Samsun ve Trabzon’da sağanaklar etkili.

Sıcaklık 11 –14 derece.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Soğuk ve kar yağışlı.

Erzurum’da en y üksek 4 –7 derece; gece -2 ile 0 derece.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

G üne şli ve sakin hava.

Şanlıurfa’da 13 –16 derece, Diyarbak ır’da 11 –14 derece bekleniyor.

5 G ÜNLÜK HAVA TAHM İNİ

MGM’nin yayımladığı tahmine göre:

27 Kas ım Perşembe: Soğuk hava giriş yaptı.

28 Kasım Cuma: G ök gürültülü sa ğanaklar geniş alanda etkili.

29 Kasım Cumartesi: Marmara ve batıda sağanak, iç kesimlerde hafif kar.

30 Kasım Pazar: Kar yağışı doğuda yoğunlaşıyor.

1 Aralık Pazartesi: Hava tamamen kış moduna geçiyor; birçok ilde kar ihtimali sürüyor.

