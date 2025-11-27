Mardin’de aile katliamında kritik gelişme: Şüpheli komşu, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir aileyi yok eden korkunç olayın ardından başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve kızları Samyeli Kaya’nın (5) başlarından vurularak öldürüldüğü olayda, ailenin komşusu M.C. olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen tabancayla gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe “delil karartmak” suçundan tutuklandı.
Olay, 25 Kasım gecesi Turgut Özal Mahallesi’ndeki Hacı Şehmus Can Apartmanı’nda meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşularının durumu muhtara bildirmesi üzerine kapı açıldı. Evde yapılan kontrolde Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli’nin cansız bedenlerine ulaşıldı.
İlk incelemede ailenin tamamının başlarından silahla vurulduğu ve olayın failinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı araştırmasında:
Evde katliamda kullanılan silahın bulunmadığı,
Kapıda herhangi bir zorlanma izi olmadığı,
Ev içinde boğuşma yaşandığına dair bir iz bulunmadığı,
Samyeli Kaya’nın kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında bulunduğu
tespit edildi.
Bu bulgular üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurularak soruşturma derinleştirildi.
KGYS ve çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, ailenin komşuları ve yakınlarının ifadeleri de değerlendirildi. Soruşturma kapsamında dikkat çeken bilgiler, ekipleri komşu M.C.’ye yönlendirdi.
Komşu M.C. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi. M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe “delil karartmak” suçundan tutuklandı.
Soruşturmanın, silahın balistik incelemesi ve şüphelinin bağlantılarının araştırılmasıyla devam ettiği öğrenildi.
Berna Kaya ile kızı Samyeli, otopsi işlemlerinin ardından Van’ın Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya’nın cenazesi ise memleketi Savur’un kırsal İşgören Mahallesi’nde defnedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
