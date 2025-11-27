Kahramanmaraş’ta kahreden kaza: Uzman Çavuş ve 6 aylık hamile eşi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen feci kaza, bir aileyi yok etti. Uzman Çavuş Ramazan Daylak’ın kullandığı otomobil, Nurhak–Elbistan kara yolunda kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada ağır yaralanan Daylak ve 6 aylık hamile eşi Elmas Dalyak tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKIP KAYALIKLARA ÇARPTI

Kaza, Özcanlı Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Daylak (28) yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

UZMAN ÇAVUŞ KURTARILAMADI

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Uzman Çavuş Daylak, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

HAMİLE EŞ VE BEBEK DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan 6 aylık hamile Elmas Dalyak, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gece boyunca yapılan tüm müdahaleler sonuç vermedi ve genç kadın yaşamını yitirdi. 6 aylık bebeklerinin de kurtarılamadığı belirtildi.

TÖREN DÜZENLENECEK

Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ramazan Daylak için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenleneceği, ardından cenazenin memleketi Kayseri’ye gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi