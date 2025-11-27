Askeri Hastaneler Geri Mi Dönüyor? Bakan Güler’den Net Mesaj

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK’nın sağlık yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak askeri hastanelerin yeniden açılması için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Güler, GATA’da eğitim gören yüzlerce doktor adayının ordunun ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirildiğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 bütçesi görüşülürken konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olaylarına dair yürütülen soruşturmalardan askeri sağlık sistemine kadar birçok konuda detaylı açıklamalarda bulundu. Güler, son dönemde gündeme gelen askeri hastanelerin açılıp açılmayacağı konusuna da net bir yanıt verdi.

ŞEHİT OLAYLARI TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

Güler, son haftalarda mağarada ve İskenderun’da yaşanan şehit olaylarıyla ilgili soruşturmaların tüm yönleriyle ele alındığını belirtti.

“Hiçbir ayrıntı göz ardı edilmedi,” diyen Bakan, kusuru bulunan dört personelin TSK ile ilişkilerinin kesildiğini, sekiz personelin ise disiplin cezası aldığını ifade etti. Adli sürecin İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü söyledi.

“ ŞEHİTLİK STAT ÜSÜ BÜYÜK B İR SORUMLULUKLA TAKİP EDİLİYOR”

Güler, her kaybın hem hukuki hem vicdani ölçülerle değerlendirildiğini vurgulayarak şu ifadeye yer verdi:

“Personelini kaybeden her komutan, şehadet mertebesinin verilmesi için gerekli tüm işlemleri kayıt altına alır ve titizlikle takip eder.”

İNTİHAR VAKALARINDA AİLE KATILIMI ŞARTI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde intihar vakalarında yıllardır uygulanan prosedürü de açıklayan Bakan Güler, ailenin sürece dâhil edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti:

“Vaka tespit edildiği anda aile bilgilendirilir. Gelmek istemeseler bile biz tüm masrafları karşılayarak aileyi birliğe getiririz. Erbaş ve er arkadaşlarıyla birebir görüşürler. Aile ‘Evet, bu sonuca razıyım’ dese de demese de hukuk süreci devam eder.”

“TSK’YA S İYASET M ÜDAHALES İ YOK”

Milletvekillerinden gelen “TSK’ya siyaset karışıyor” eleştirilerine de yanıt veren Güler,

“Şu ana kadar önüme siyasetle ilgili tek bir dosya gelmedi. Bir örnek varsa söyleyin, hemen kabul edeyim; ama yok,” dedi.

ASKER İ HASTANELER İ Ç İN YENİDEN YAPILANMA BAŞLIYOR

Komisyonda en dikkat çeken başlıklardan biri askeri hastanelerin geleceği oldu. Güler şöyle konuştu:

“Askeri hastanelerin açılması için çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz.

Her yıl GATA’daki üniversite aracılığıyla tabip ihtiyacımızı karşılıyoruz. Şu anda 744’ten fazla doktor adayı eğitim görüyor. Bu yıl mezun olan 147 tabibimizi birliklere gönderdik.”

Bu açıklama, askeri hastanelerin kapatılmasının ardından yerine geçen sistemin yeniden gözden geçirildiğine işaret ediyor.

C-130 KAZASI: “1957’DEN BU YANA İLK OLAY”

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağıyla ilgili de konuşan Güler, TSK envanterindeki uçakların sürekli yenilenen parçalarla modern tutulduğunu vurguladı.

“C-130’larda 1957’den bugüne ilk kez böyle bir kaza yaşadık,” diyen Güler, tüm uçakların düzenli ve kapsamlı bakımlardan geçtiğini belirtti.

