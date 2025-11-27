1 Milyon TL’nin 32 Günde Getirisi Değişti! Kasım Sonu İçin Faiz Güncellemesi Geldi

Bankaların mevduat faiz oranları Kasım 2025 itibarıyla yeniden güncellenirken, 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi de belli oldu. Faiz oranları yüzde 46’ya kadar yükselirken, bankalar arasındaki fark dikkat çekiyor.
Tasarruflarını vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bankaların Kasım 2025 faiz oranları güncellendi. Yılın sonuna yaklaşılırken birçok banka faiz oranlarında artışa giderken, 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi de yeniden hesaplandı. Yüzde 40 ile yüzde 46 arasında değişen faizler, bankadan bankaya ciddi kazanç farkları oluşturuyor.
Bankalar, yıl sonu yaklaşırken vadeli mevduat ürünlerinde rekabeti artırdı. Özellikle dijital bankacılık kanallarında yüksek faiz oranları dikkat çekerken, bazı bankalarda faiz oranları yüzde 46 seviyesine kadar yükseldi.
Vadeli mevduat, belirli bir süre sonunda anapara ile birlikte faiz getirisinin hesap sahibine geri ödendiği güvenli tasarruf yöntemlerinden biri olarak tercih edilmeye devam ediyor.
Aşağıdaki kazançlar, mevduat karşılaştırma platformlarından alınan güncel verilere dayanıyor. Bankaların farklı müşteri gruplarına özel kampanyaları olabileceği için resmi kanallardan teyit alınması önerilir.
Akbank
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 29.654,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL
Enpara
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 28.931,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 28.106,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 30.602,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL
ING Bank
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
Kasım 2025 itibarıyla 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 28 bin TL ile 33 bin TL arasında değişiyor. En yüksek getiriyi veren banka ile en düşük faiz veren banka arasında 4 bin TL’den fazla fark oluşuyor. Tasarruf sahiplerinin hesap açmadan önce güncel oranları karşılaştırması önem taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
