1 Milyon TL’nin 32 Günde Getirisi Değişti! Kasım Sonu İçin Faiz Güncellemesi Geldi

Bankaların mevduat faiz oranları Kasım 2025 itibarıyla yeniden güncellenirken, 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi de belli oldu. Faiz oranları yüzde 46’ya kadar yükselirken, bankalar arasındaki fark dikkat çekiyor.

Tasarruflarını vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bankaların Kasım 2025 faiz oranları güncellendi. Yılın sonuna yaklaşılırken birçok banka faiz oranlarında artışa giderken, 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi de yeniden hesaplandı. Yüzde 40 ile yüzde 46 arasında değişen faizler, bankadan bankaya ciddi kazanç farkları oluşturuyor.

KASIM 2025’TE MEVDUAT FAİZLERİ ARTTI

Bankalar, yıl sonu yaklaşırken vadeli mevduat ürünlerinde rekabeti artırdı. Özellikle dijital bankacılık kanallarında yüksek faiz oranları dikkat çekerken, bazı bankalarda faiz oranları yüzde 46 seviyesine kadar yükseldi.

Vadeli mevduat, belirli bir süre sonunda anapara ile birlikte faiz getirisinin hesap sahibine geri ödendiği güvenli tasarruf yöntemlerinden biri olarak tercih edilmeye devam ediyor.

1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ: BANKA BANKA HESAPLAMA

Aşağıdaki kazançlar, mevduat karşılaştırma platformlarından alınan güncel verilere dayanıyor. Bankaların farklı müşteri gruplarına özel kampanyaları olabileceği için resmi kanallardan teyit alınması önerilir.

Akbank

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 31.574,49 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL

Enpara

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL

%45 VE ÜZERİ FAİZ VEREN BANKALAR

TEB

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 28.106,38 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 33.066,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

HSBC

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 30.602,11 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL

ING Bank

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

BANKALAR ARASI FARK 4 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Kasım 2025 itibarıyla 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 28 bin TL ile 33 bin TL arasında değişiyor. En yüksek getiriyi veren banka ile en düşük faiz veren banka arasında 4 bin TL’den fazla fark oluşuyor. Tasarruf sahiplerinin hesap açmadan önce güncel oranları karşılaştırması önem taşıyor.

