Yeni zam yolda! Emekliler 1 Ocak’tan itibaren zamlı alacak

Bankaların emekli promosyon yarışı yeni yılda hızlanacak. Mevcut kampanyalarda 40 bin TL’ye yaklaşan ödemelerin, Ocak 2026 itibarıyla 50 bin TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü giderek gerileyen emekliler için bankaların sunduğu promosyonlar önemli bir gelir kaynağı haline geldi. 3 yıl maaş taşıma taahhüdü karşılığında verilen promosyonlar, yıl boyunca sık sık güncellenirken bazı özel bankaların ödeme tutarı 39.500 TL’ye kadar yükseldi. Ocak 2026’da açıklanacak yeni emekli zamlarıyla birlikte promosyonlarda da büyük artış bekleniyor.

MEVCUT BANKA PROMOSYONLARI: KİM, NE KADAR VERİYOR?

Bankaların Kasım 2025 itibarıyla sunduğu promosyonlar şöyle:

Akbank: 30.000 TL

ING: Ek ödemelerle 28.000 TL

Türkiye Finans: 29.500 TL

Şekerbank: 27.500 TL

DenizBank: 27.000 TL

İş Bankası: 24.000 TL

Halkbank: Avantajlarla birlikte 39.500 TL

Birçok banka ayrıca 6 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğini de paketlerine ekleyerek emekliler için ek kolaylıklar sunuyor.

PROMOSYONLARDA 2026 BEKLENTİSİ: 50 BİN TL EŞİĞİ GELİYOR

3 Ocak 2026’da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin maaş zammı kesinleşmiş olacak. Bankalar da bu zam oranına göre promosyonlarını güncellemeye hazırlanıyor.

Beklentilere göre:

Ocak 2026’da üst sınır 45.000 TL’ye çıkacak

Temmuz zammından sonra ilk kez 50.000 TL seviyesi aşılacak

Bankacılık kaynakları, yeni yılda rekabetin daha da artacağını ve özellikle özel bankaların promosyon paketlerinde agresif kampanyalar devreye alacağını belirtiyor.

EMEKLİLER İÇİN KRİTİK AY: OCAK 2026

Emeklilerin hem maaş hem de promosyon gelirlerinde belirleyici olacak kritik tarih 1 Ocak 2026. Zamların açıklanmasının ardından bankaların yeni kampanyaları duyurması ve başvuruların hızla artması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi