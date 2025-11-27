Erzurum’da Şiddetli Doğal Gaz Patlaması: İki Ev Çöktü, Kentte Alarm Verildi

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlaması iki evin tamamen çökmesine neden oldu. Bir kişi yaralanırken, kentte iki gündür doğal gazla ilgili arızalar ve yoğun ihbarlar olduğu belirtildi.
Erzurum’da son iki gündür yaşanan doğal gaz sorunları, sabah saatlerinde yaşanan büyük bir patlamayla kritik bir boyuta ulaştı. Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık semtinde meydana gelen doğal gaz patlaması büyük paniğe neden olurken, iki ev çöktü, çevredeki yapılarda ciddi hasar oluştu. Patlamada bir kişinin yaralandığı öğrenildi.
Olay, Rabiaana Hatun Mahallesi’nde bulunan bir evde gaz sıkışması sonucu gerçekleşti. Patlamanın şiddeti hem mahallede duyuldu hem de çevredeki binaları etkiledi.
Çöken iki ev harabeye dönerken, sokak kısa sürede toz bulutuyla kaplandı. Çevre sakinleri patlamanın ardından panik halinde dışarı çıktı.
Patlama anında evde bulunan bir kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralı, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Bölgedeki vatandaşlar ikinci bir patlama ihtimaline karşı hızla tahliye edildi.
Erzurum genelinde iki gündür doğal gaz kesintileri ve ani basınç değişiklikleri yaşandığı, bununla ilgili çok sayıda ihbar geldiği öğrenildi.
Gaz dağıtımından sorumlu Palen Doğalgaz ekiplerinin yoğun ihbar nedeniyle olaylara müdahale etmekte zorlandığı belirtildi.
Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netleşeceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji, hafta sonuyla birlikte ülke çapında yağışların etkisini artıracağını açıkladı. 30 Kasım’da 81 ilin 80’inde yağış beklenirken, pazartesi günü 13 ilde kar görülecek. İstanbul’da ise kar için yeni tarih paylaşıldı. Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için kapsamlı bir uyarı yayınladı. Son tahminlere göre pazar günü 81 ilin 80’inde yağış beklenirken, […]
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ihlalleriyle ilgili yaptığı toplantıda üç televizyon kanalı ve iki radyo için idari para cezası kararı aldı. Karara gerekçe olarak, eleştiri sınırlarının aşılması, milli değerlere aykırı yayınlar ve müstehcen içerikler gösterildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık toplantısında farklı medya kuruluşlarında tespit edilen yayın ihlallerini ele aldı. Kurul, üç […]
Yeme-içme sektöründe 2025 itibarıyla dengeler tamamen değişti. Büyük metrekareli, geniş menülü işletmelerin cazibesini yitirdiği bu dönemde, tek bir ürüne odaklanan, kompakt ve net konseptli butik markalar yatırımcıların yeni güvenli limanı hâline geldi. Kaliteyi artıran, maliyet yönetimini kolaylaştıran ve hızlı büyümeyi mümkün kılan bu model, gastronomide “Yeni Altın Kural” olarak ilan edildi. TEK ÜRÜNDE UZMANLAŞMA NEDEN […]
Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen ve infaz rejiminden bilişim suçlarına kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeren teklif, bugün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, paketin özellikle infaz sürelerinde ortaya çıkan eşitsizliği gidermeyi amaçladığını belirterek, “Bu düzenleme af değildir, koşullu salıverme sisteminin yeniden eşitlenmesidir” ifadelerini kullandı. TAHLİYE YOLU AÇILIYOR: 55 BİN HÜKÜMLÜYÜ İLGİLENDİRİYOR […]
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun İstanbul ziyareti kapsamında kent genelinde üst düzey güvenlik tedbirleri devreye alındı. İstanbul Valiliği, 27–30 Kasım tarihleri arasında yapılacak programlar nedeniyle bazı yolların belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını açıkladı. Tedbirler ilk olarak bugün 17.00’de başlayacak ve 3 gün boyunca birçok kritik noktada trafik düzeni değişecek. BUGÜN (27 KASIM) TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR […]
Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından çalışanların merakla beklediği 2026 yemek kartı ücreti resmen netleşti. Yeni yılda işverenlerin sağlayacağı günlük yemek bedeli 301,2 TL olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yemek kartı ücretlerine de açıklık getirdi. 2026 yılında uygulanacak yeniden […]