Erzurum’da Şiddetli Doğal Gaz Patlaması: İki Ev Çöktü, Kentte Alarm Verildi

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlaması iki evin tamamen çökmesine neden oldu. Bir kişi yaralanırken, kentte iki gündür doğal gazla ilgili arızalar ve yoğun ihbarlar olduğu belirtildi.

Erzurum’da son iki gündür yaşanan doğal gaz sorunları, sabah saatlerinde yaşanan büyük bir patlamayla kritik bir boyuta ulaştı. Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık semtinde meydana gelen doğal gaz patlaması büyük paniğe neden olurken, iki ev çöktü, çevredeki yapılarda ciddi hasar oluştu. Patlamada bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

PATLAMAYLA İKİ EV YERLE BİR OLDU

Olay, Rabiaana Hatun Mahallesi’nde bulunan bir evde gaz sıkışması sonucu gerçekleşti. Patlamanın şiddeti hem mahallede duyuldu hem de çevredeki binaları etkiledi.

Çöken iki ev harabeye dönerken, sokak kısa sürede toz bulutuyla kaplandı. Çevre sakinleri patlamanın ardından panik halinde dışarı çıktı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama anında evde bulunan bir kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralı, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bölgedeki vatandaşlar ikinci bir patlama ihtimaline karşı hızla tahliye edildi.

KENTTE DOĞAL GAZ SORUNU B ÜYÜYOR: İKİ G ÜNDÜR İHBAR YAĞIYOR

Erzurum genelinde iki gündür doğal gaz kesintileri ve ani basınç değişiklikleri yaşandığı, bununla ilgili çok sayıda ihbar geldiği öğrenildi.

Gaz dağıtımından sorumlu Palen Doğalgaz ekiplerinin yoğun ihbar nedeniyle olaylara müdahale etmekte zorlandığı belirtildi.

ENKAZDA ARAMA VE G ÜVENL İK ÇALI ŞMALARI S ÜRÜYOR

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Enkaz alanında arama –kontrol çal ışmaları başlatıldı.

Olası yeni bir gaz sızıntısına karşı b ölge tamamen güvenlik çemberine al ındı.

Çevre binalarda sensörlerle gaz ölçümü yap ılıyor.

Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netleşeceğini belirtti.

