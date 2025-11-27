Ailelere 645 bin TL devlet desteği verilecek! Tek şartı var

Evlilik ve doğum desteklerinde 2026 itibarıyla yeni dönem başlıyor. Kredi tutarları artırılırken, çocuk başına sağlanan ödemeler de yeniden düzenlendi. Pilot uygulamanın Türkiye geneline yayılmasıyla yüz binlerce genç ve aile kapsam içine alınacak.
Aile yılı kapsamında başlatılan evlilik ve doğum desteklerinde 2026 itibarıyla yeni dönem başlıyor. Deprem bölgesinde pilot olarak uygulanan faizsiz evlilik kredisi tüm ülkeye yayılırken, çocuk başına yapılan doğum ödemeleri de önemli oranlarda artırıldı. Kredi tutarlarının yükselmesi, gelir kriterlerinin genişlemesi ve çocuk sahibi olan ailelere sunulan ek erteleme imkanlarıyla birlikte, genç çiftleri ve yeni aileleri ilgilendiren destek paketinin kapsamı her zamankinden çok daha geniş hale geliyor.
Aile yılı kapsamında hayata geçirilen evlilik ve doğum destekleri, yeni yılda genişletilmiş haliyle uygulanacak. Daha önce yalnızca deprem bölgesinde pilot olarak başlatılan evlilik kredisi uygulaması, 2026 itibarıyla tüm Türkiye’de erişilebilir olacak. Aynı zamanda doğum yardımları için belirlenen tutarlar da güncellenerek önemli ölçüde artırıldı.
Güncellenen düzenlemeye göre destek, 18–29 yaş aralığında evlenecek gençlere sağlanacak. Gelir kıstası da genişletildi. Artık başvuru sahibinin toplam gelirinin, asgari ücretin 2,5 katını aşmaması yeterli olacak. Bu sayede destekten yararlanabilecek genç sayısının ciddi ölçüde artması bekleniyor.
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında verilen 150 bin TL’lik faizsiz kredi, 2026 yılında yükseltiliyor.
Yeni kredi tutarları şöyle:
Her iki eş 18–25 yaş arasındaysa: 250.000 TL
Çiftlerden biri 26–29 yaş arasındaysa: 200.000 TL
Bu tutarlar, 1 Ekim 2025 sonrası yapılan başvurular için geçerli olacak.
Ödemesi 2026’da başlayan tüm başvurular yeni tutarlardan yararlanacak. Örneğin nikahı 2025’te olan bir çift, kredi ödemesi ocak 2026’da başlayacağı için artırılmış kredi tutarını alacak.
Çiftler ilk 2 yıl ödeme yapmayacak.
Sonrasında 48 ay boyunca faizsiz taksit ile geri ödeme yapılacak.
Aileler her çocuk için 12 aya kadar ek erteleme hakkı kullanabilecek.
Bu esneklik sayesinde ödeme planı 5 yılın üzerine çıkarılabilecek.
Kredi Tutarı 250.000 TL
Faiz %0
Vade 48 Ay
Kredi Kullanım Tarihi 01.01.2026
İlk Taksit 01.01.2028
1 Çocukla İlk Taksit 01.01.2029
Çocuk Nedeniyle Ek Erteleme +12 Ay
Ön başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru inceleme sürecinin ardından destek, hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak.
1 Ocak 2025’ten sonra doğan her çocuk için ailelere yeni tutarlarda ödeme yapılacak. Anne ya da babadan birinin Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olması yeterli sayılıyor. Ödemeler annenin hesabına yatacak.
Çocuk Sırası Ödeme Türü Aylık Tutar Süre Toplam Destek
1. Çocuk Tek seferlik 5.000 TL – 5.000 TL
2. Çocuk Aylık 1.500 TL 60 Ay 90.000 TL
3. Çocuk Aylık 5.000 TL 60 Ay 300.000 TL
4+ Çocuk Aylık 5.000 TL 60 Ay 300.000 TL
Aile üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğinde, ikinci çocuk için alınan 1.500 TL destek kesilmeyecek.
Bu durumda aileye:
2. çocuk: 1.500 TL
3. çocuk: 5.000 TL
Toplam aylık 6.500 TL ödeme yapılacak.
Dördüncü çocukla birlikte aylık destek 11.500 TL’ye çıkacak.
Önceki yıllarda iki çocuğu olan bir aile, 2025 sonrasında üçüncü çocuğunu doğurduğunda doğrudan 3. çocuk kategorisinden ödeme almaya başlayacak.
Hem evlilik kredisi hem de doğum desteklerinden birlikte yararlanan üç çocuklu bir aile için 2026 hesaplamalarına göre toplam destek tutarı 645 bin TL’ye ulaşıyor. Yeni düzenlemelerle bu rakamın yıllara göre daha da artması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
