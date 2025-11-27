İBB davasında duruşma günü belli oldu: İmamoğlu ve 402 şüpheli 18 Aralık’ta hakim karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 şüpheli hakkında açılan davada duruşma tarihi belli oldu. Şüpheliler, 18 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.
Soruşturma kapsamında belediyenin çeşitli birimlerinde görev alan ve haklarında suçlama yöneltilen 402 kişi için açılan davada mahkeme, ilk duruşmayı 18 Aralık tarihine planladı. Duruşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sanık sıfatıyla yer alacak.
İBB yönetimine yönelik yürütülen soruşturma, siyasi tartışmaların odağında yer almış, dosyada çok sayıda belediye çalışanı ve yönetici hakkında iddialar gündeme gelmişti. Duruşma günü açıklanmasıyla birlikte davanın yeniden ülke gündeminin üst sıralarına taşınması bekleniyor.
Mahkemenin geniş kapsamlı dosyayı ele alacağı duruşmanın uzun sürmesi ve günübirlik önemli gelişmelere sahne olması öngörülüyor. Dava sürecine ilişkin ayrıntılar ve savunmaların duruşma günü ortaya çıkması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji, hafta sonuyla birlikte ülke çapında yağışların etkisini artıracağını açıkladı. 30 Kasım’da 81 ilin 80’inde yağış beklenirken, pazartesi günü 13 ilde kar görülecek. İstanbul’da ise kar için yeni tarih paylaşıldı. Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için kapsamlı bir uyarı yayınladı. Son tahminlere göre pazar günü 81 ilin 80’inde yağış beklenirken, […]
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ihlalleriyle ilgili yaptığı toplantıda üç televizyon kanalı ve iki radyo için idari para cezası kararı aldı. Karara gerekçe olarak, eleştiri sınırlarının aşılması, milli değerlere aykırı yayınlar ve müstehcen içerikler gösterildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık toplantısında farklı medya kuruluşlarında tespit edilen yayın ihlallerini ele aldı. Kurul, üç […]
Yeme-içme sektöründe 2025 itibarıyla dengeler tamamen değişti. Büyük metrekareli, geniş menülü işletmelerin cazibesini yitirdiği bu dönemde, tek bir ürüne odaklanan, kompakt ve net konseptli butik markalar yatırımcıların yeni güvenli limanı hâline geldi. Kaliteyi artıran, maliyet yönetimini kolaylaştıran ve hızlı büyümeyi mümkün kılan bu model, gastronomide “Yeni Altın Kural” olarak ilan edildi. TEK ÜRÜNDE UZMANLAŞMA NEDEN […]
Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen ve infaz rejiminden bilişim suçlarına kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeren teklif, bugün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, paketin özellikle infaz sürelerinde ortaya çıkan eşitsizliği gidermeyi amaçladığını belirterek, “Bu düzenleme af değildir, koşullu salıverme sisteminin yeniden eşitlenmesidir” ifadelerini kullandı. TAHLİYE YOLU AÇILIYOR: 55 BİN HÜKÜMLÜYÜ İLGİLENDİRİYOR […]
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun İstanbul ziyareti kapsamında kent genelinde üst düzey güvenlik tedbirleri devreye alındı. İstanbul Valiliği, 27–30 Kasım tarihleri arasında yapılacak programlar nedeniyle bazı yolların belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını açıkladı. Tedbirler ilk olarak bugün 17.00’de başlayacak ve 3 gün boyunca birçok kritik noktada trafik düzeni değişecek. BUGÜN (27 KASIM) TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR […]
Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından çalışanların merakla beklediği 2026 yemek kartı ücreti resmen netleşti. Yeni yılda işverenlerin sağlayacağı günlük yemek bedeli 301,2 TL olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yemek kartı ücretlerine de açıklık getirdi. 2026 yılında uygulanacak yeniden […]