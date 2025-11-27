İstanbul’un en başarılı 5 ilçe belediyesi açıklandı: İlk 5’te CHP’den sadece bir isim yer aldı

İstanbul’daki ilçe belediyelerinin performansını ölçen yeni memnuniyet anketi kamuoyuyla paylaşıldı. ORC Araştırma’nın 17–23 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmada 9.330 katılımcı, kendi ilçelerindeki belediye başkanlarının hizmetlerinden duydukları memnuniyeti değerlendirdi. Sonuçlara göre, İstanbul’da en başarılı ilçe belediyesi Esenler Belediyesi oldu. İlk 5’te CHP’den yalnızca bir isim bulunması dikkat çekti.

ESENLER BELEDİYESİ ZİRVEDE

Araştırmaya göre Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yüzde 63,8 memnuniyet oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Göksu’nun ardından gelen ilçe belediyeleri ise İstanbul’un farklı noktalarındaki siyasi dengeleri gözler önüne serdi.

ÜSKÜDAR İKİNCİ SIRADA: CHP’DEN TEK İSİM

Listenin ikinci sırasında yüzde 58,9 memnuniyet oranıyla Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş bulunuyor. Dedetaş, ilk 5 içerisinde yer alan tek CHP’li ilçe belediye başkanı oldu.

İLK 5’İN DEVAMI ŞÖYLE SIRALANDI:

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir – %57,4

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin – %56,8

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım – %56,5

Bu sonuçlarla birlikte ilk beş sırada ağırlıklı olarak AK Parti yönetimindeki belediyelerin yer aldığı görüldü.

İSTANBUL’DA YEREL YÖNETİM MEMNUNİYETİNE GENEL BAKIŞ

ORC’nin yayımladığı araştırma, İstanbulluların kendi ilçelerinde yürütülen hizmetleri nasıl değerlendirdiğini ortaya koyması bakımından önem taşıyor. Toplu ulaşım, altyapı, sosyal hizmetler ve çevre düzenlemeleri gibi birçok başlıkta yapılan değerlendirmeler, yerel yönetimlerin performans haritasını gözler önüne serdi.

