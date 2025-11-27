İstanbul’da 3 günlük yol kapanışları başlıyor: Papa 14. Leo’nun ziyareti nedeniyle çok sayıda güzergâh trafiğe kapatılacak

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun İstanbul ziyareti kapsamında kent genelinde üst düzey güvenlik tedbirleri devreye alındı. İstanbul Valiliği, 27–30 Kasım tarihleri arasında yapılacak programlar nedeniyle bazı yolların belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını açıkladı. Tedbirler ilk olarak bugün 17.00’de başlayacak ve 3 gün boyunca birçok kritik noktada trafik düzeni değişecek.
Papa’nın Atatürk Havalimanı’ndan Vatikan İstanbul Temsilciliği’ne geçişi nedeniyle 17.00’den program bitimine kadar:
Kapatılacak Yollar
Atatürk Havalimanı Yolu (Havalimanı yönü)
Yeni Havalimanı Caddesi (Havuzlu Kavşak yönü)
Eski Havaalanı Caddesi (Murat Dilmener – Havuzlu Kavşak arası)
Rauf Orbay Caddesi (Sirkeci yönü)
Kennedy Caddesi (Taşhanlar – Yenikapı arası)
Bakırköy yönü (Çatladıkapı – Yenikapı arası)
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
Atatürk Bulvarı (Unkapanı yönü)
Refik Saydam – Tarlabaşı Bulvarı yönü
Cumhuriyet Caddesi (iki yönlü)
Alternatif Güzergâhlar
Aksu, 10. Yıl, Abdülezel Paşa, Ragıp Gümüşpala, Macar Kardeşler, Tersane, Evliya Çelebi, Kemeraltı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Vali Konağı, Halaskargazi Caddeleri ile
D100 Kuzey – D100 Güney – Eski Havaalanı – Rauf Orbay Caddesi (Florya yönü)
Saint Esprit Kilisesi ve Bomonti Fransız Fakirhanesi ziyaretleri kapsamında 07.00–program sonuna kadar:
Halaskargazi Caddesi
Silahşör Caddesi
Abide-i Hürriyet Caddesi
Darülaceze Caddesi kesişiminden Abide-i Hürriyet’e kadar
Ortakır Sokak
Cumhuriyet Caddesi (iki yön)
Alternatif Güzergâhlar
Valikonağı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Büyükdere, 19 Mayıs, Merkez Caddeleri
Fransız Fakirhanesi çevresi ayrıca saat 07.00’den itibaren tamamen trafiğe kapalı olacak.
Papa’nın Sultanahmet Camii, Süryani Kadim Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi ve Volkswagen Arena programları nedeniyle:
Sultanahmet Çevresi (06.00 – gün boyu)
Küçükayasofya, Atmeydanı Caddesi ve çevredeki birçok sokak trafiğe kapalı olacak.
Galata – Sirkeci – Fatih hattı
Refik Saydam, Tersane, Kemeraltı, Galata Köprüsü’nün Sirkeci yönü, Reşadiye, Ankara Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Florya yönü) trafiğe kapalı.
Volkswagen Arena ve Ayazağa bölgesi
Ayazağa Caddesi (Akasya – Hadım Koruyolu arası), Büyükdere, Merkez, Halaskargazi, TEM bağlantıları çeşitli saatlerde kapalı olacak.
Papa’nın Ermeni Patrikhanesi, Fener Rum Patrikhanesi ve Atatürk Havalimanı programları kapsamında:
Cumhuriyet, Refik Saydam, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddeleri
Tarlabaşı Bulvarı
Atatürk Bulvarı (sahil ve Unkapanı yönleri)
Kennedy Caddesi (Yenikapı – Taşhanlar arası)
Rauf Orbay Caddesi (Florya yönü)
Yeni Havaalanı Caddesi
gün içinde belirli saatlerde tamamen trafiğe kapatılacak.
Alternatifler
Vali Konağı, Halaskargazi, Yedikuyular, Asker Ocağı, Evliya Çelebi, Tersane, Ragıp Gümüşpala, Namık Kemal, Kennedy (Sirkeci yönü), Kadırga Limanı, Çifte Gelinler vb.
Konaklama Alanı Çevresi 3 Gün Boyunca Kapalı
27 Kasım 07.00 — 30 Kasım 12.00 arasında Satırcı, Papa Roncalli ve Cebel Topel sokaklar kapalı olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
