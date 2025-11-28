Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

GSM Hattı Aboneliğinde Yeni Dönem: Çipli Kimlik ve Hat Sınırlandırması Geliyor

GSM Hattı Aboneliğinde Yeni Dönem: Çipli Kimlik ve Hat Sınırlandırması Geliyor

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
GSM Hattı Aboneliğinde Yeni Dönem: Çipli Kimlik ve Hat Sınırlandırması Geliyor

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi kapsamında GSM hatlarına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Çipli kimlik kartıyla hat açma zorunluluğu ve kişi başına açılabilecek hat sayısına sınırlama getiriliyor. Dolandırıcılıkta kullanılan hatlar ise tamamen kapatılacak.

Türkiye’de mobil hat aboneliklerinde güvenliği artırmaya yönelik kapsamlı bir değişiklik dönemi başlıyor. 11. Yargı Paketi’nin detaylarını duyuran AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, GSM hattı aboneliklerinde çipli kimlik kartı kullanımının zorunlu hale getirileceğini, gerçek ve tüzel kişiler adına açılabilecek hat sayısına üst sınır getirileceğini açıkladı. Özellikle dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan hatların istismarı göz önünde bulundurularak yapılan düzenleme, hem kayıt süreçlerini standartlaştırmayı hem de mobil iletişim güvenliğini artırmayı hedefliyor.

ÇİPLİ KİMLİKLE ABONELİK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni düzenlemeye göre artık GSM hattı aboneliği yalnızca çipli kimlik kartı ile yapılabilecek.

Amaç, sahte kimlik veya başkaları adına açılan hatların önüne geçmek.

  • Kimlik kartı doğrulaması zorunlu olacak
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kişi başına açılabilecek hat sayısını belirleyecek
  • Tüzel kişiler için de aynı standart geçerli olacak

Güler, sınırsız şekilde hat açılmasının özellikle dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı vakalarında büyük risk oluşturduğunu vurguladı.

DOLANDIRICILIKTA KULLANILAN HATLAR ŞEBEKEDEN KESİLECEK

Yeni pakete göre:

  • Dolandırıcılık, hırsızlık, banka veya kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarda kullanıldığı tespit edilen mobil hatların şebeke bağlantısı tamamen kesilecek.
  • Soruşturma kapsamında talep edilen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde iletmeyen operatörler ile bankalara idari para cezası uygulanacak.

Bu adımın özellikle son yıllarda artış gösteren telefon dolandırıcılığı olaylarında caydırıcılık sağlaması hedefleniyor.

ÖLEN KİŞİLERİN HATLARINA DÜZENLİ KONTROL

Düzenleme kapsamında:

  • Vefat eden kişilerin adına kayıtlı hatlar periyodik olarak taranacak,
  • Aktif kullanılan veya dolandırıcılık riskine açık hatlar kapatılacak,
  • Yabancı uyruklu kişilere verilen hatlarda ise yeni standartlar belirlenerek kontrol mekanizması güçlendirilecek.

Diplomatik misyonlardaki yabancı görevliler bu düzenlemenin dışında tutulacak.

MEVCUT HATLAR İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ TANINACAK

Vatandaşlar ve yabancı uyruklu kullanıcılar için mağduriyet oluşmaması adına düzenleme:

  • Belirli bir geçiş süresiyle yürürlüğe girecek
  • Hat sahiplerine kayıtlarını güncelleme, üzerine olmayan hatları kapatma veya düzenleme yapma hakkı tanınacak
  • Ortaya çıkabilecek mali külfetlerin tüketiciye yansıtılmaması için hükümler teklife eklenecek

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Muğla’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetti
Genel
28 Kasım 2025
Muğla’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde önceki gün akşam yemeği sonrası rahatsızlanan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. YKS’ye hazırlandığı öğrenilen Topal’ın ani ölümü ilçede büyük üzüntü yaratırken, diğer iki kardeşin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili savcılık ve ilgili kurumlar tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. TAVUK YEMEĞİ SONRASI FENALAŞTILAR Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan Topal […]

İstanbul’da Sahil Karavanlarla Doldu! Halk İsyan Etti: “Sahili Kullanmamız Engelleniyor”
Genel
28 Kasım 2025
İstanbul’da Sahil Karavanlarla Doldu! Halk İsyan Etti: “Sahili Kullanmamız Engelleniyor”

Beylikdüzü Dereağzı sahilinde yaklaşık 700 karavanın park etmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Mahalle sakinleri, sahilin adeta karavan mahallesine dönüştüğünü ve alanı kullanamaz hâle geldiklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde son aylarda hızla artan karavan yoğunluğu, sahil hattında büyük bir sorun hâline geldi. Dereağzı Mahallesi’nde yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridine park edilen yüzlerce karavan, […]

Enpara çöktü mü? 28 Kasım Cuma günü Enpara mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor
Genel
28 Kasım 2025
Enpara çöktü mü? 28 Kasım Cuma günü Enpara mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor

28 Kasım Cuma günü Enpara mobil uygulamasında yaşanan erişim problemi, kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kısa sürede gündeme taşındı. Mobil uygulamada işlemlerin gerçekleştirilemediği, kullanıcıların hesaplarına giriş yapamadığı yönündeki bildirimler artarken, “Enpara çöktü mü?” sorusu günün en çok araştırılan başlıklarından biri oldu. ERİŞİM SORUNU 13.10 SULARINDA BAŞLADI Kullanıcılar, öğle saatlerinde Enpara mobil uygulamasında teknik aksaklıklar […]

İzmir’de Dehşet: Sattığı Dana Yükleme Sırasında Saldırdı, 3 Çocuk Babası Adam Hayatını Kaybetti
Genel
28 Kasım 2025
İzmir’de Dehşet: Sattığı Dana Yükleme Sırasında Saldırdı, 3 Çocuk Babası Adam Hayatını Kaybetti

İzmir’in Menderes ilçesinde besicilik ve taksi şoförlüğü yapan 41 yaşındaki Suat Aydın, satışını yaptığı danayı araca yüklerken hayvanın saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Aydın, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir’in Menderes ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ve aynı zamanda taksi şoförlüğü yapan Suat Aydın’ın yaşamını yitirmesine neden olan olay, bölgede büyük üzüntü yarattı. Satışını yaptığı danayı […]

Keserli maganda trafikte dehşet saçtı! “Allah’ını seversen” deseler de durmadı
Genel
28 Kasım 2025
Keserli maganda trafikte dehşet saçtı! “Allah’ını seversen” deseler de durmadı

Ankara’da trafikte yaşanan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Tartışmanın ardından aracından inen bir sürücü, çevredeki uyarılara rağmen elindeki keserle karşı otomobile saldırarak büyük hasar verdi. “Allah’ını seversen dur” çağrılarına kulak asmayan saldırganın o anları, mağdur sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. KESERLE ARAÇ PARÇALADI Olay anına ait görüntülerde saldırganın, […]

Karadeniz’de Sır Dolu Cisim! Balıkçıların Bulduğu Parça Füze Motoru Olabilir
Genel
28 Kasım 2025
Karadeniz’de Sır Dolu Cisim! Balıkçıların Bulduğu Parça Füze Motoru Olabilir

Artvin’in Hopa açıklarında denizde sürüklenen büyük bir metal cisim balıkçıları alarma geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından incelenen parçanın füze ya da roket motoruna ait olabileceği değerlendiriliyor. Karadeniz’de sabah saatlerinde alışılmadık bir hareketlilik yaşandı. Hopa açıklarında avlanan balıkçılar, denizin üzerinde sürüklenen ve boyutu nedeniyle dikkat çeken metal bir cisimle karşılaştı. Ne olduğuna anlam veremeyen balıkçılar, cismin […]

