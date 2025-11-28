GSM Hattı Aboneliğinde Yeni Dönem: Çipli Kimlik ve Hat Sınırlandırması Geliyor

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi kapsamında GSM hatlarına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Çipli kimlik kartıyla hat açma zorunluluğu ve kişi başına açılabilecek hat sayısına sınırlama getiriliyor. Dolandırıcılıkta kullanılan hatlar ise tamamen kapatılacak.
Türkiye’de mobil hat aboneliklerinde güvenliği artırmaya yönelik kapsamlı bir değişiklik dönemi başlıyor. 11. Yargı Paketi’nin detaylarını duyuran AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, GSM hattı aboneliklerinde çipli kimlik kartı kullanımının zorunlu hale getirileceğini, gerçek ve tüzel kişiler adına açılabilecek hat sayısına üst sınır getirileceğini açıkladı. Özellikle dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan hatların istismarı göz önünde bulundurularak yapılan düzenleme, hem kayıt süreçlerini standartlaştırmayı hem de mobil iletişim güvenliğini artırmayı hedefliyor.
Yeni düzenlemeye göre artık GSM hattı aboneliği yalnızca çipli kimlik kartı ile yapılabilecek.
Amaç, sahte kimlik veya başkaları adına açılan hatların önüne geçmek.
Güler, sınırsız şekilde hat açılmasının özellikle dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı vakalarında büyük risk oluşturduğunu vurguladı.
Yeni pakete göre:
Bu adımın özellikle son yıllarda artış gösteren telefon dolandırıcılığı olaylarında caydırıcılık sağlaması hedefleniyor.
Düzenleme kapsamında:
Diplomatik misyonlardaki yabancı görevliler bu düzenlemenin dışında tutulacak.
Vatandaşlar ve yabancı uyruklu kullanıcılar için mağduriyet oluşmaması adına düzenleme:
