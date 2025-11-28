Ücretsiz Sağlık Dönemi Bitiyor: Suriyeliler de Katılım Payı Ödeyecek

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, geçici koruma statüsündeki yabancılardan sağlık hizmeti ve ilaçlar için katılım payı alınması zorunlu hale getirildi. Yeni uygulama, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.
Türkiye’de geçici koruma statüsü kapsamında ücretsiz verilen bazı sağlık hizmetleri için önemli bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, bugüne kadar temel ve acil sağlık hizmetlerinden katılım payı ödemeyen Suriyeli ve diğer geçici koruma altındaki yabancılar, 1 Ocak 2026’dan itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu’nun genel sağlık sigortalıları için belirlediği katılım paylarını ödemekle yükümlü olacak. Bu düzenleme ile hem sağlık hizmetlerinin finansmanında standartlaştırma hem de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun güçlendirilmesi hedefleniyor.
Daha önce geçici koruma altındaki kişilere sağlanan tedavi ve ilaç hizmetlerinde katılım payı alınmıyordu. Yeni düzenleme ile alınacak katılım payı, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na aktarılacak. Böylece sağlık hizmetlerinin fonlanmasında daha sürdürülebilir bir mekanizma kurulmuş olacak.
Yönetmeliğe göre ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici korunanların ödediği katılım payları, talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından geri ödenebilecek.
Ayrıca, geçici korunanlara sağlanan sağlık hizmetlerinin bedeli, üçer aylık dönemlerle SYDTF’den Sağlık Bakanlığı’na aktarılacak. Bu ödeme daha önce AFAD tarafından karşılanıyordu.
Önceki uygulamada tüm geçici koruma altındaki kişiler acil ve zorunlu durumlar dışında özel hastanelere doğrudan başvuramıyordu. Yeni kararla birlikte, yalnızca “ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin” özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurusu tamamen yasaklandı.
Geçici korunanlara verilen sağlık hizmetleri karşılığında sağlık kuruluşlarına yapılacak ödemelerde, SGK’nın genel sağlık sigortalıları için belirlediği birim fiyatlardan daha yüksek veya daha düşük iskontolar uygulanamayacak. Bu maddeyle kamu ve özel sektör arasında farklı fiyatlandırma oluşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Ödeme gücü olmadığı tespit edilen kişilere, SGK tarafından karşılanmayan sağlık hizmetleri sunulamayacak. Ancak aşı hizmetleri bu kısıtlamanın dışında tutuldu.
20 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de 2 milyon 375 bin 909 Suriyeli geçici koruma statüsünde bulunuyor.
En yüksek nüfus dağılımı:
Bu düzenleme, geçici koruma altındaki nüfusun sağlık hizmetlerine erişim koşullarında yeni bir dönemi başlatmış olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Beylikdüzü Dereağzı sahilinde yaklaşık 700 karavanın park etmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Mahalle sakinleri, sahilin adeta karavan mahallesine dönüştüğünü ve alanı kullanamaz hâle geldiklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde son aylarda hızla artan karavan yoğunluğu, sahil hattında büyük bir sorun hâline geldi. Dereağzı Mahallesi’nde yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridine park edilen yüzlerce karavan, […]
Moda dünyasının en büyük gruplarından İnditex’in Kasım ayı indirimleri için geri sayım başladı. Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius’ta dev kampanyaların 28 Kasım’da başlaması bekleniyor. Her yıl milyonlarca alışveriş tutkununun beklediği İnditex indirim dönemi yaklaştı. Zara’dan Massimo Dutti’ye, Stradivarius’tan Pull&Bear’a kadar geniş marka yelpazesiyle modanın nabzını tutan grup, Kasım ayının son haftasında büyük […]
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 0,19, yıllık bazda ise yüzde 34,85 arttı. Endeksin alt kalemlerinde ulaştırmadan gayrimenkule kadar birçok hizmet grubunda yükseliş görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Hizmet sektörünün maliyet değişimlerini gösteren endeks, aylık sınırlı artışa rağmen yıllık bazda yüksek […]
En düşük emekli maaşının 16.881 TL olduğu sistemde gözler 3 Aralık’ta açıklanacak Kasım enflasyonuna çevrildi. Uzmanlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı %12 ile %14 aralığında şekillenebilir; beş aylık enflasyon farkı ise bu hafta netleşmeye başlayacak. Türkiye’de milyonlarca emeklinin maaş hesaplarını doğrudan etkileyecek ocak zammı için kritik süreç başladı. Kasım ayının tamamlanmasına günler kalırken […]
Cinayet, ölüm ve ağır şiddet temalarını konu alan “Çözülmemiş Davalar” isimli kutu oyunları, oyuncak mağazalarından kitapçılara kadar birçok noktada çocukların erişimine açık biçimde satılmaya devam ediyor. “Çöpteki Kadın Cesedi”, “Düğün Günü Cinayeti”, “Seri Katil Davası” gibi başlıklarla raflarda yer alan kutu oyunları, hem içerikleri hem de hedef kitlesi nedeniyle hukukçuların ve uzmanların tepkisini çekti. Antalya […]
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zammına ilişkin uzman görüşleri netleşmeye başladı. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, 2026 asgari ücreti için en güçlü tahmin aralığını açıkladı. Asgari ücret zammına dair beklentiler yoğunlaşırken milyonlarca çalışan gözünü aralık ayında başlayacak kritik görüşmelere çevirdi. Uzmanlardan art arda tahminler gelirken, son değerlendirme TOBB […]