Ücretsiz Sağlık Dönemi Bitiyor: Suriyeliler de Katılım Payı Ödeyecek

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, geçici koruma statüsündeki yabancılardan sağlık hizmeti ve ilaçlar için katılım payı alınması zorunlu hale getirildi. Yeni uygulama, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Türkiye’de geçici koruma statüsü kapsamında ücretsiz verilen bazı sağlık hizmetleri için önemli bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, bugüne kadar temel ve acil sağlık hizmetlerinden katılım payı ödemeyen Suriyeli ve diğer geçici koruma altındaki yabancılar, 1 Ocak 2026’dan itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu’nun genel sağlık sigortalıları için belirlediği katılım paylarını ödemekle yükümlü olacak. Bu düzenleme ile hem sağlık hizmetlerinin finansmanında standartlaştırma hem de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun güçlendirilmesi hedefleniyor.

YEN İ UYGULAMA 1 OCAK’TA BAŞLIYOR: KATILIM PAYI SYDTF’YE AKTARILACAK

Daha önce geçici koruma altındaki kişilere sağlanan tedavi ve ilaç hizmetlerinde katılım payı alınmıyordu. Yeni düzenleme ile alınacak katılım payı, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na aktarılacak. Böylece sağlık hizmetlerinin fonlanmasında daha sürdürülebilir bir mekanizma kurulmuş olacak.

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANLARA İADE YAPILACAK

Yönetmeliğe göre ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici korunanların ödediği katılım payları, talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından geri ödenebilecek.

Ayrıca, geçici korunanlara sağlanan sağlık hizmetlerinin bedeli, üçer aylık dönemlerle SYDTF’den Sağlık Bakanlığı’na aktarılacak. Bu ödeme daha önce AFAD tarafından karşılanıyordu.

ÖZEL SA ĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURU SINIRI DARALTILDI

Önceki uygulamada tüm geçici koruma altındaki kişiler acil ve zorunlu durumlar dışında özel hastanelere doğrudan başvuramıyordu. Yeni kararla birlikte, yalnızca “ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin” özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurusu tamamen yasaklandı.

BEDELİ SGK TARİFESİNİ AŞAMAYACAK

Geçici korunanlara verilen sağlık hizmetleri karşılığında sağlık kuruluşlarına yapılacak ödemelerde, SGK’nın genel sağlık sigortalıları için belirlediği birim fiyatlardan daha yüksek veya daha düşük iskontolar uygulanamayacak. Bu maddeyle kamu ve özel sektör arasında farklı fiyatlandırma oluşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

AŞILAR HARİ Ç, KAR ŞILANMAYAN HİZMET VERİLMEYECEK

Ödeme gücü olmadığı tespit edilen kişilere, SGK tarafından karşılanmayan sağlık hizmetleri sunulamayacak. Ancak aşı hizmetleri bu kısıtlamanın dışında tutuldu.

T ÜRK İYE’DE GE Ç İCİ KORUMA STAT ÜSÜ: SON RAKAMLAR

20 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de 2 milyon 375 bin 909 Suriyeli geçici koruma statüsünde bulunuyor.

En yüksek nüfus dağılımı:

İstanbul: 417.725 kişi

Gaziantep: 333.849 kişi

Şanlıurfa: 197.017 kişi

Bu düzenleme, geçici koruma altındaki nüfusun sağlık hizmetlerine erişim koşullarında yeni bir dönemi başlatmış olacak.

