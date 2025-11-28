Bakan Göktaş duyurdu: 637 bin anneye 7,2 milyar TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayı doğum yardımı desteklerinin bugün itibarıyla hesaplara aktarıldığını açıkladı. Bugüne kadar 637 bin anneye toplam 7,2 milyar lira ödeme yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımı desteklerine ilişkin önemli bir duyuruda bulundu. Bakan Göktaş, kasım ayı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, doğum yardımı programı kapsamında şimdiye kadar yüz binlerce aileye milyarlarca liralık destek sağlandığını ifade etti.
Aile Yılı uygulamaları kapsamında ailelere sağlanan en önemli desteklerden biri olan doğum yardımı, kasım ayında da devam etti. Bakan Göktaş, “Kasım ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına aktardık. Böylece bugüne kadar 637 bin annenin hesabına toplam 7,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik” dedi.
Göktaş, hükümetin aile kurumunu güçlendirmeye yönelik politikalarının sürdüğünü, destek mekanizmalarının ise genişletilerek devam edeceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla ilan edilen 2025 Aile Yılı çerçevesinde doğum yardımı tutarları yenilenmişti.
Yeni uygulamaya göre:
Bu ödemeler çocuk 5 yaşına gelene kadar devam ediyor.
Doğum yardımı desteklerinin Halkbank üzerinden annelerin hesaplarına yatırıldığını belirten Bakan Göktaş, sistemin aksaksız işlediğini ve ödemelerin düzenli olarak süreceğini ifade etti.
Doğum yardımına başvurular:
Onaylanan başvuruların ödeme durumları yine aynı mobil uygulama üzerinden takip edilebiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Moda dünyasının en büyük gruplarından İnditex’in Kasım ayı indirimleri için geri sayım başladı. Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius’ta dev kampanyaların 28 Kasım’da başlaması bekleniyor. Her yıl milyonlarca alışveriş tutkununun beklediği İnditex indirim dönemi yaklaştı. Zara’dan Massimo Dutti’ye, Stradivarius’tan Pull&Bear’a kadar geniş marka yelpazesiyle modanın nabzını tutan grup, Kasım ayının son haftasında büyük […]
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 0,19, yıllık bazda ise yüzde 34,85 arttı. Endeksin alt kalemlerinde ulaştırmadan gayrimenkule kadar birçok hizmet grubunda yükseliş görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Hizmet sektörünün maliyet değişimlerini gösteren endeks, aylık sınırlı artışa rağmen yıllık bazda yüksek […]
En düşük emekli maaşının 16.881 TL olduğu sistemde gözler 3 Aralık’ta açıklanacak Kasım enflasyonuna çevrildi. Uzmanlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı %12 ile %14 aralığında şekillenebilir; beş aylık enflasyon farkı ise bu hafta netleşmeye başlayacak. Türkiye’de milyonlarca emeklinin maaş hesaplarını doğrudan etkileyecek ocak zammı için kritik süreç başladı. Kasım ayının tamamlanmasına günler kalırken […]
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zammına ilişkin uzman görüşleri netleşmeye başladı. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, 2026 asgari ücreti için en güçlü tahmin aralığını açıkladı. Asgari ücret zammına dair beklentiler yoğunlaşırken milyonlarca çalışan gözünü aralık ayında başlayacak kritik görüşmelere çevirdi. Uzmanlardan art arda tahminler gelirken, son değerlendirme TOBB […]
Et ve Süt Kurumu ile PERDER arasında yapılan anlaşma kapsamında İstanbul’da dana kıyma 485 TL, dana kuşbaşı 510 TL ve tereyağı 384 TL’ye sabitlendi. Uygulama, yıl sonuna kadar onlarca market zincirinde geçerli olacak. İstanbul’da temel gıda fiyatlarını dengelemeye yönelik önemli bir adım daha atıldı. Artan maliyetler karşısında tüketiciyi korumayı amaçlayan Et ve Süt Kurumu (ESK) […]
BİM, 5 Aralık 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli geniş kapsamlı Aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Ayakkabılıklardan televizyona, oyuncaklardan kırtasiye ürünlerine kadar uzanan büyük kampanya sosyal medyada şimdiden gündem oldu. Türkiye’nin en çok takip edilen market kampanyalarından biri olan BİM Aktüel, Aralık ayının ilk haftasında yine dopdolu bir katalogla tüketicilerin karşısına çıkıyor. 5 Aralık Cuma’dan itibaren satışa […]