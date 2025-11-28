Bakan Göktaş duyurdu: 637 bin anneye 7,2 milyar TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayı doğum yardımı desteklerinin bugün itibarıyla hesaplara aktarıldığını açıkladı. Bugüne kadar 637 bin anneye toplam 7,2 milyar lira ödeme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımı desteklerine ilişkin önemli bir duyuruda bulundu. Bakan Göktaş, kasım ayı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, doğum yardımı programı kapsamında şimdiye kadar yüz binlerce aileye milyarlarca liralık destek sağlandığını ifade etti.

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELER İ BAŞLADI

Aile Yılı uygulamaları kapsamında ailelere sağlanan en önemli desteklerden biri olan doğum yardımı, kasım ayında da devam etti. Bakan Göktaş, “Kasım ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına aktardık. Böylece bugüne kadar 637 bin annenin hesabına toplam 7,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik” dedi.

Göktaş, hükümetin aile kurumunu güçlendirmeye yönelik politikalarının sürdüğünü, destek mekanizmalarının ise genişletilerek devam edeceğini vurguladı.

DESTEK MİKTARLARI 2025’TE G ÜNCELLENM İŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla ilan edilen 2025 Aile Yılı çerçevesinde doğum yardımı tutarları yenilenmişti.

Yeni uygulamaya göre:

İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL,

İkinci çocuk için ayl ık 1.500 TL,

Üçüncü ve sonraki çocuklar için ayl ık 5.000 TL destek sağlanıyor.

Bu ödemeler çocuk 5 yaşına gelene kadar devam ediyor.

ÖDEMELER HALKBANK ARACILI ĞIYLA YAPILIYOR

Doğum yardımı desteklerinin Halkbank üzerinden annelerin hesaplarına yatırıldığını belirten Bakan Göktaş, sistemin aksaksız işlediğini ve ödemelerin düzenli olarak süreceğini ifade etti.

BAŞVURULAR E-DEVLET VE MOBİL UYGULAMADAN YAPILABİLİYOR

Doğum yardımına başvurular:

e-Devlet,

“İlk Ö ğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden gerçekle ştiriliyor.

Onaylanan başvuruların ödeme durumları yine aynı mobil uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi