Sıla’nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla Gençoğlu, yeni albümünün ilk şarkısının tanıtımı için düzenlenen lansmanda cesur ve dar kalıplı elbisesiyle gecenin en dikkat çeken ismi oldu. Gri renkte, derin dekolteli elbise tercih eden ünlü şarkıcı, kıyafetinin darlığı nedeniyle yürürken zorlanınca sosyal medyada gündemin merkezine oturdu.
Lansman alanına giriş yaptığı anda tüm gözleri üzerine çeken Sıla’nın elbisesi zarif bir görünüm sunarken, dar kesimi nedeniyle adım atmasını zorlaştırdı. Şarkıcının törende kontrollü ve küçük adımlar attığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.
Lansmana sevgilisi İlker Kaleli ile el ele katılan Sıla, gece boyunca partnerinin desteğini yanında hissetti. Hazırlık sürecinde olduğu gibi lansman sırasında da Kaleli’nin Sıla’ya yakın ilgi gösterdiği öğrenildi. Çiftin uyumlu görüntüsü ve zaman zaman objektiflere yansıyan samimi bakışları davetlilerin dikkatini çekti.
Sıla’nın dar elbisesiyle yürümekte zorlanmasına ait görüntüler, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcıların yaptığı yorumlardan bazıları şöyle oldu:
“İnsan niye kendine işkence yapar ki o elbiseyle?”
“Sanki torba yarışı yapıyor, bu nasıl kıyafet?”
“Ah be Sıla, rahat edeceğin bir kıyafet seçseydin ne güzel olurdu.”
“Yürüyemiyor.”
“Yürüyemediğin elbiseyi neden giyersin ki?”
“Çok ilginç bir elbise, yürüyemiyor ki.”
“34 bedene girmeye çalışırken ben…”
Eleştiriler kadar elbiseyi cesur bulan ve Sıla’nın stilini beğenen kullanıcılar da oldu ancak çoğunluk, yürümekte zorlandığı anları ön plana çıkararak kıyafeti tartışmaya açtı.
Sıla’nın hem kıyafeti hem de yürüyüşü, lansmanın ardından sosyal medya platformlarında en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Ünlü şarkıcı ise lansmanda yaşananları doğal karşıladığı ve etkinliği başarıyla tamamladığı gözlendi.
