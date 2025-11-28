PS Plus Aralık oyunları belli oldu: 3.500 TL’lik liste ücretsiz açılıyor

Sony, PlayStation Plus Essential abonelerine aralık ayında sunacağı ücretsiz oyun listesini duyurdu. Toplam değeri 3 bin 500 TL’yi aşan beş popüler yapım 2 Aralık’tan itibaren indirilebilecek.

PlayStation Plus aboneleri için aralık ayında kütüphane yine zenginleşiyor. Sony, her ay olduğu gibi bu ay da PS Plus Essential katmanına özel ücretsiz oyunları açıkladı. Beş yapımdan oluşan liste, hem AAA hem de bağımsız kategoride dikkat çeken yapımları içeriyor.

ARALIK AYINDA ÜCRETS İZ OLACAK 5 OYUN BELLİ OLDU

PS Plus Essential kullanıcıları, 2 Aralık itibarıyla beş yeni oyuna ek ücret ödemeden erişebilecek.

Listeye eklenen oyunlar şöyle:

LEGO Horizon Adventures

Killing Floor 3

The Outlast Trials

Synduality Echo of Ada

Neon White

Bu yapımların PS Store’daki toplam piyasa değeri 3.500 TL’yi aşıyor.

ÜST SEV İYE ABONELİK OYUNLARI DAHA SONRA DUYURULACAK

Sony’nin açıkladığı liste yalnızca PS Plus Essential katmanını kapsıyor.

Daha geniş oyun kütüphanesi sunan PS Plus Extra ve PS Plus Deluxe seviyelerine eklenecek yeni yapımların ise önümüzdeki günlerde ayrıca paylaşılması bekleniyor.

PlayStation kullanıcıları, yeni duyuruların Aralık ayı boyunca PS Blog ve resmi kanallar üzerinden açıklanacağını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi