Hapis cezası alan Fatih Altaylı, YouTube yayınlarına “boş koltuk” ile dönüyor

YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası alan gazeteci Fatih Altaylı’nın cezaevinde bulunduğu süreçte yayınlarına nasıl devam edeceği merak ediliyordu. Sağlık sorunları nedeniyle ekim ayında programlarına ara veren Altaylı’nın, yeniden YouTube yayınlarına dönme kararı aldığı duyuruldu. Ünlü gazetecinin gönderdiği mektuplar ise “boş koltuk” karşısında okunmaya devam edecek.
Altaylı, tutuklu yargılandığı dava kapsamında mahkeme tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevinde olduğu süre boyunca ekip arkadaşlarına mektuplar göndererek yayınlarını sürdüren Altaylı, ekim ayının başındaki ilk duruşmanın ardından sağlık gerekçesiyle bir süre ara verdiğini açıklamıştı.
Onlar TV ekranlarında konuşan gazeteci Şule Aydın, Altaylı’nın YouTube yayınlarına kısa süre içinde geri döneceğini duyurdu. Aydın şu ifadeleri kullandı:
“Fatih Altaylı çok iyi. Morali de çok iyi. Çok kısa bir süre sonra, belki bir gün belki birkaç gün içinde sesini yeniden duyacaksınız ve yayınlarına devam etmeye başlayacak.”
Aydın ayrıca, Altaylı’nın yokluğunda sürdürülen “boş koltuk” konseptinin bozulmayacağını, cezaevinden gönderdiği mektupların aynı şekilde ekrana taşınacağını belirtti.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fatih Altaylı’nın yeniden yayına başlayacak olması, takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle cezaevinden gönderdiği mektupların kamuoyunda geniş yankı bulması, dönüş yayınlarının nasıl bir formatla devam edeceği sorusunu gündeme taşıdı.
