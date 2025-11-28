Galatasaray’dan Derbi Öncesi Rekor Prim Hamlesi! Kadıköy Yolculuğu Öncesi Takım Ateşlendi

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi takıma 1 milyon Euro teşvik primi açıkladı. Teknik direktör Okan Buruk hazırlıkları olağan tempoda sürdürme kararı alırken, gözler pazartesi gecesi Kadıköy’de oynanacak dev mücadeleye çevrildi.

Süper Lig’in kaderini etkileyebilecek nitelikte olan Fenerbahçe–Galatasaray derbisi yaklaşırken, sarı-kırmızılı camiada tansiyon giderek yükseliyor. Yönetim, deplasmanda oynanacak kritik karşılaşma öncesi takıma yüksek motivasyon sağlamayı hedefleyen önemli bir karar aldı. Teknik ekibin hazırlık programını olağan ritimde sürdürme tercihinin yanı sıra açıklanan dev prim, derbi atmosferini daha maç başlamadan değiştirdi.

GALATASARAY DERBİ HAFTASINA REKOR MOTİVASYONLA GİRİYOR

Sarı-kırmızılı kulüp, sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülen Fenerbahçe derbisi öncesi takımı ateşlemek için önemli bir adım attı. Yönetim, oyunculara 1 milyon Euro prim açıklayarak hem motivasyonu yükseltti hem de dev maçın önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

BURUK, DERBİ ÖNCES İ ÖZEL KAMP YAPMAYACAK

Teknik direktör Okan Buruk, derbi haftası için olağanüstü bir kamp programı belirlemedi. Buruk’un, oyuncuların ritmini bozmak istemediği ve takımı normal hazırlık düzeni içinde maça hazırlayacağı öğrenildi.

DEV PRİMLE GELEN EKSTRA MOTİVASYON

Yönetimin açıkladığı prim, sezon boyunca Şampiyonlar Ligi galibiyetlerinde uygulanan ödül sistemiyle aynı seviyede olacak. Böylece Fenerbahçe karşılaşması için de 1 milyon Euro teşvik devreye alınmış oldu.

G ÖZLER PAZARTES İ AKŞAMINDA

Galatasaray, pazartesi gecesi Kadıköy’de sahaya çıkarak hem deplasmanda moral bulmayı hem de zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Takım içinde motivasyonun derbi gününe doğru daha da yükseldiği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi