Trump’tan Göç Politikalarında Sert Çıkış: “Üçüncü Dünya Ülkelerinden Göçü Kalıcı Olarak Durduracağım”

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü mesajında göçmen politikalarına ilişkin radikal açıklamalarda bulundu. Kendi sosyal medya platformundan yayımladığı metinde bazı valileri ve Demokrat Partili isimleri hedef alırken, “Üçüncü dünya ülkelerinden göçü tamamen durduracağız” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin ulusal gündeminin öne çıktığı Şükran Günü’nde yaptığı açıklamayla yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Geleneksel mesajların aksine ağırlığını göç politikalarına veren Trump, Afgan kökenli bir göçmenin gerçekleştirdiği saldırıyı örnek göstererek yönetimin yeni adımlarını duyurdu. Mesajındaki sert ifadeler, hem Demokrat Parti’ye hem de bazı eyalet yöneticilerine yönelik dikkat çekici eleştiriler içerdi.
Trump, Truth Social üzerinden paylaştığı metinde ulusal birlik mesajlarıyla birlikte göçmen politikalarına yönelik sert eleştirilerini öne çıkardı. ABD’deki yabancı nüfusun 53 milyonu aştığını savunan Trump, mevcut sistemin ülkeyi ekonomik ve sosyal yük altında bıraktığını öne sürdü.
Açıklamasında, sosyal yardımlardan faydalanan göçmenlerin bütçeye ciddi bir yük oluşturduğunu iddia eden Trump, ülkeye giriş yapan kitlenin “başarısız ülkelerden ve suç örgütlerinden geldiğini” belirtti.
Metinde Minnesota Valisi Tim Walz ve Somali asıllı Demokrat Kongre üyesi İlhan Omar’ı hedef alan Trump, bu isimlerin eyaletlerindeki güvenlik sorunlarına karşı etkisiz kaldığını savundu. Minnesota’daki mülteci nüfusunun artışını eleştiren Trump, bölgedeki suç oranlarıyla ilgili iddialarını da mesajına ekledi.
Şiddetli ifadeler içeren metinde Trump, ülkedeki “toplumsal bozulmanın” büyük bölümünü göçmen yüküne dayandırdığını dile getirdi.
Trump’ın açıklamasının en dikkat çekici bölümü, ABD’nin göç politikasında radikal bir dönüşüme işaret eden ifadeler oldu.
Trump, yeni dönemde:
açıkladı.
“ABD sistemi toparlanana kadar göç politikasında kalıcı değişiklikler yapılacak” diyen Trump, bunu “tersine göç” olarak tanımladı.
Trump, mesajının sonunda göçmen politikalarının temelini oluşturacak yeni uygulamaların ülkeyi “yeniden dengeli bir yapıya kavuşturacağını” savundu. Bu sürecin ABD’deki “yasa dışı ve uyumsuz nüfusta ciddi bir azalma” sağlayacağını belirtti.
Tartışmalı ifadelerinin ardından Trump, Şükran Günü tebriğini yineleyerek açıklamasını sonlandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
