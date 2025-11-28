Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Dünyadan » Trump’tan Göç Politikalarında Sert Çıkış: “Üçüncü Dünya Ülkelerinden Göçü Kalıcı Olarak Durduracağım”

Trump’tan Göç Politikalarında Sert Çıkış: “Üçüncü Dünya Ülkelerinden Göçü Kalıcı Olarak Durduracağım”

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Trump’tan Göç Politikalarında Sert Çıkış: “Üçüncü Dünya Ülkelerinden Göçü Kalıcı Olarak Durduracağım”

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü mesajında göçmen politikalarına ilişkin radikal açıklamalarda bulundu. Kendi sosyal medya platformundan yayımladığı metinde bazı valileri ve Demokrat Partili isimleri hedef alırken, “Üçüncü dünya ülkelerinden göçü tamamen durduracağız” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin ulusal gündeminin öne çıktığı Şükran Günü’nde yaptığı açıklamayla yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Geleneksel mesajların aksine ağırlığını göç politikalarına veren Trump, Afgan kökenli bir göçmenin gerçekleştirdiği saldırıyı örnek göstererek yönetimin yeni adımlarını duyurdu. Mesajındaki sert ifadeler, hem Demokrat Parti’ye hem de bazı eyalet yöneticilerine yönelik dikkat çekici eleştiriler içerdi.

TRUMP’TAN ŞÜKRAN GÜNÜ MESAJINDA GÖÇ VURGUSU

Trump, Truth Social üzerinden paylaştığı metinde ulusal birlik mesajlarıyla birlikte göçmen politikalarına yönelik sert eleştirilerini öne çıkardı. ABD’deki yabancı nüfusun 53 milyonu aştığını savunan Trump, mevcut sistemin ülkeyi ekonomik ve sosyal yük altında bıraktığını öne sürdü.

ıklamasında, sosyal yardımlardan faydalanan göçmenlerin bütçeye ciddi bir yük oluşturduğunu iddia eden Trump, ülkeye giriş yapan kitlenin “başarısız ülkelerden ve suç örgütlerinden geldiğini” belirtti.

DEMOKRATLARA VE EYALET YÖNETİMLERİNE SERT ELEŞTİRİLER

Metinde Minnesota Valisi Tim Walz ve Somali asıllı Demokrat Kongre üyesi İlhan Omar’ı hedef alan Trump, bu isimlerin eyaletlerindeki güvenlik sorunlarına karşı etkisiz kaldığını savundu. Minnesota’daki mülteci nüfusunun artışını eleştiren Trump, bölgedeki suç oranlarıyla ilgili iddialarını da mesajına ekledi.

Şiddetli ifadeler içeren metinde Trump, ülkedeki “toplumsal bozulmanın” büyük bölümünü göçmen yüküne dayandırdığını dile getirdi.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİNDEN GÖÇÜ KALICI OLARAK SONLANDIRACAĞIM”

Trump’ın açıklamasının en dikkat çekici bölümü, ABD’nin göç politikasında radikal bir dönüşüme işaret eden ifadeler oldu.

Trump, yeni dönemde:

  • Üçüncü dünya ülkelerinden göçün tamamen durdurulacağını,
  • Biden döneminde verilen yasadışı giriş izinlerinin iptal edileceğini,
  • ABD’ye net katkı sağlamayan yabancıların sınır dışı edileceğini,
  • Vatandaş olmayan kişilere federal yardımların kesileceğini,
  • Göçmenlik statüsünün kamu güvenliğini tehdit edenler için iptal edileceğini

açıkladı.

“ABD sistemi toparlanana kadar göç politikasında kalıcı değişiklikler yapılacak” diyen Trump, bunu “tersine göç” olarak tanımladı.

SERT MESAJ: “YAKINDA BURADA OLMAYACAKSINIZ”

Trump, mesajının sonunda göçmen politikalarının temelini oluşturacak yeni uygulamaların ülkeyi “yeniden dengeli bir yapıya kavuşturacağını” savundu. Bu sürecin ABD’deki “yasa dışı ve uyumsuz nüfusta ciddi bir azalma” sağlayacağını belirtti.

Tartışmalı ifadelerinin ardından Trump, Şükran Günü tebriğini yineleyerek açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Kilo alma deneyi facia ile bitti: Genç Influencer uykusunda hayatını kaybetti
Dünyadan
28 Kasım 2025
Kilo alma deneyi facia ile bitti: Genç Influencer uykusunda hayatını kaybetti

Sosyal medyada yürüttüğü “kilo alma deneyi” ile binlerce takipçinin ilgisini çeken 30 yaşındaki Rus fitness eğitmeni Dmitry Nuyanzin, ağır fast food diyetinin ardından hayatını kaybetti. Bir ayı aşkın süredir “günlük 10 bin kalorilik” meydan okumasını sürdüren Nuyanzin’in, uykusunda kalp yetmezliği geçirdiği tespit edildi. Doktora gitmeyi planladığını söylemesinin üzerinden sadece bir gün geçmişti. 10 BİN KALORİLİK […]

Hong Kong’u sarsan facia: Ölü sayısı 75’e çıktı, yüzlerce kişiden haber yok
Dünyadan
27 Kasım 2025
Hong Kong’u sarsan facia: Ölü sayısı 75’e çıktı, yüzlerce kişiden haber yok

Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki 8 bloklu konut kompleksinde çıkan büyük yangın kent tarihinin en ağır felaketlerinden birine dönüştü. Yetkililer, 75 kişinin yaşamını yitirdiğini, 280 kişiye ise hâlâ ulaşılamadığını açıkladı. Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bulunan “Wang Fuk Court” isimli çok katlı siteyi dün öğle saatlerinde saran yangın, kısa sürede tüm bloklara yayılarak büyük […]

Saldırganın Kimliği Ortaya Çıktı, ABD Harekete Geçti: Afgan Vatandaşlara Kapı Kapandı
Dünyadan
27 Kasım 2025
Saldırganın Kimliği Ortaya Çıktı, ABD Harekete Geçti: Afgan Vatandaşlara Kapı Kapandı

Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafızın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ABD’yi alarma geçirdi. Saldırganın Afgan uyruklu olduğunun belirlenmesi üzerine hükümet, Afgan vatandaşların tüm göçmenlik başvurularını süresiz olarak askıya aldı. ABD’nin başkenti Washington D.C.’de Beyaz Saray çevresinde yaşanan silahlı saldırı, ülkeyi bir kez daha güvenlik tartışmalarının merkezine çekti. İki Ulusal Muhafızın hayatını kaybettiği olayın ardından saldırganın […]

Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu
Dünyadan
26 Kasım 2025
Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu

İspanyol basını, Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun etrafında derin bir ayrışma yaşandığını yazdı. Vinicius ve Valverde gibi yıldızların Alonso’ya karşı olduğu belirtilirken, Arda Güler’in de aralarında bulunduğu bazı oyuncuların ise hocanın yanında durduğu aktarıldı. Real Madrid’de üst üste gelen puan kayıplarının ardından kulüp içinde ciddi bir kriz patlak verdi. Elche deplasmanında alınan 2-2’lik beraberlik […]

Sızan kayıtlar ABD–Rusya hattında kriz yarattı
Dünyadan
26 Kasım 2025
Sızan kayıtlar ABD–Rusya hattında kriz yarattı

Bloomberg’in ortaya çıkardığı gizli ses kayıtlarında, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un Kremlin danışmanı Yuri Uşakov’a, “Putin Trump’ı Gazze barışı için övsün” önerisinde bulunduğu anlaşıldı. Aynı anda iki ayrı görüşmenin ifşa edilmesi, diplomasi kulislerinde “benzeri görülmemiş sızıntı” olarak yorumlandı. Ukrayna için yürütülen barış temaslarının kritik bir evresinde, ABD ve Rusya arasındaki gayriresmî görüşmelere ait iki ayrı […]

Hong Kong’da dev yangın paniği: 2 bin dairelik site alevlere teslim oldu
Dünyadan
26 Kasım 2025
Hong Kong’da dev yangın paniği: 2 bin dairelik site alevlere teslim oldu

Hong Kong’un Tai Po bölgesinde 8 bloktan oluşan yaklaşık 2 bin dairelik dev bir konut sitesinde çıkan yangın kısa sürede tüm yapıları sardı. Ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, içeride mahsur kalan kişiler için kurtarma çalışmaları sürüyor. Hong Kong, bugün öğle saatlerinde çıkan büyük bir yangınla sarsıldı. Tai Po bölgesindeki çok katlı bir konut sitesinde başlayan […]

17:00, 28 Kasım 2025
Belediye Aracıyla Kızına Eşya Taşıyan Zabıta Müdürü Görevden Alındı!
17:00, 28 Kasım 2025
Muğla’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetti
16:30, 28 Kasım 2025
İstanbul’da Sahil Karavanlarla Doldu! Halk İsyan Etti: “Sahili Kullanmamız Engelleniyor”
16:00, 28 Kasım 2025
Arka Sokaklar’da Yeni Bir Tehlike: Durul Bazan Diziye Katılıyor
16:00, 28 Kasım 2025
Icardi’den bomba paylaşım: “Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız!”
15:30, 28 Kasım 2025
Kasım 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı: Geçinmek Artık Daha Da Zor
15:00, 28 Kasım 2025
Derin Talu’dan tepki çeken sözler: “Kıskanç insanların hepsi çirkin ya da şişko”
15:00, 28 Kasım 2025
İnditex İndirimleri Başlıyor! Zara, Bershka, Pull&Bear ve Diğer Markalarda Kasım Fırsatları Ne Zaman?