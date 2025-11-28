“Ürpertici cinayet senaryoları oyun oldu”: ‘Çözülmemiş Davalar’ serisi çocuklara satılıyor, uzmanlar isyanda

Cinayet, ölüm ve ağır şiddet temalarını konu alan “Çözülmemiş Davalar” isimli kutu oyunları, oyuncak mağazalarından kitapçılara kadar birçok noktada çocukların erişimine açık biçimde satılmaya devam ediyor. “Çöpteki Kadın Cesedi”, “Düğün Günü Cinayeti”, “Seri Katil Davası” gibi başlıklarla raflarda yer alan kutu oyunları, hem içerikleri hem de hedef kitlesi nedeniyle hukukçuların ve uzmanların tepkisini çekti. Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, bu oyunların çocuk gelişimi açısından ciddi risk taşıdığını belirterek hukuki girişim başlatılacağını açıkladı.
Oyuncakçılar, kitabevleri ve internet mağazalarında satışı yapılan oyunlar, gerçek bir dava dosyasını andıran kurgular içeriyor.
Oyun kutularında:
Olay yeri fotoğrafları,
Şüpheli sorgu kayıtları,
Otopsi raporları,
Mesajlaşmalar,
Kurgusal intihar mektupları,
Delil dosyaları
gibi materyaller bulunuyor.
Bir mağaza yetkilisi, özellikle 18 yaş altı gençlerin bu oyunlara yoğun ilgi gösterdiğini ve satışların arttığını belirtti.
Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Serap Ertuğrul, oyunların çocuklar için sakıncalı olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:
Bu içeriklerin çocukları şiddetle erken yaşta karşı karşıya bıraktığını,
Cinayet ve travmatik temaların normalleştirildiğini,
13–14 yaş çocuklarının bu tür kurguları “oyun” gibi algılayabileceğini,
Yaş grubuna uygun izin süreçlerinin işletilmediğini
ifade etti.
Ertuğrul, “Bu oyunların satışının çocuklara açık mağazalarda yapılması ciddi bir problem. Verileri topluyoruz, gerekli hukuki işlemleri başlatacağız” dedi.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Tuba Mutluer ise içeriklerin psikiyatri hastalarında dahi tetikleyici olabilecek düzeyde ağır olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Kapaktaki görseller bile ürpertici. Bir oyunda intihar mektubu var: ‘Yaşama sevincimi yitirdim…’ Bu içeriklerin bir oyunda yer alması kabul edilemez. 12 yaş altı çocuklar kurgu ile gerçeği ayırt edemez.”
Mutluer, bu oyunların çocuklarda:
Kaygı bozukluğu,
Takıntılar,
Şiddete özenme,
Travmatik düşünceler
gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti.
Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu üyesi Av. Aylin Onursev ise özellikle kadın cinayetlerinin oyunlaştırılmasının toplumsal açıdan son derece tehlikeli olduğunu söyledi:
“‘Çöpteki Kadın Cesedi’ gibi başlıklar kadın cinayetlerini sıradanlaştırıyor. Bu toplumsal olarak kabul edilemez bir yaklaşım. Cinayet, gerçek hayatta derin yaralar açan bir travmadır; oyunlaştırılamaz.”
Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü ise şiddet içerikli oyunların çocuklarda saldırgan davranışları artırdığına dikkat çekti:
“Çocuklar oyun karakterleriyle kendilerini özdeşleştiriyor. Şiddeti bir kazanma stratejisi olarak görüyor. Gerçeklik algısı bozuluyor.”
Güllü, bu tür oyunlar için:
En az 17 yaş sınırı,
“Yoğun gerçekçi şiddet içerir” uyarısı,
Satış noktalarında denetim,
Ebeveyn bilgilendirmesi
zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyledi.
FİRMA: “Oyunlarımız yetişkinler için üretilmiştir”
Eleştiriler sonrası firmalardan biri yaptığı açıklamada ürünlerin oyuncak değil, yetişkin kutu oyunu olduğunu belirtti:
“Yaş uyarımız var. Ahlaki değerlere zarar verecek içerikler kullanmıyoruz. Senaryolarda toplumsal değerleri hatırlatan metinlere yer veriyoruz.”
Firma, oyunlarının titizlikle hazırlandığını savundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde önceki gün akşam yemeği sonrası rahatsızlanan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. YKS’ye hazırlandığı öğrenilen Topal’ın ani ölümü ilçede büyük üzüntü yaratırken, diğer iki kardeşin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili savcılık ve ilgili kurumlar tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. TAVUK YEMEĞİ SONRASI FENALAŞTILAR Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan Topal […]
Beylikdüzü Dereağzı sahilinde yaklaşık 700 karavanın park etmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Mahalle sakinleri, sahilin adeta karavan mahallesine dönüştüğünü ve alanı kullanamaz hâle geldiklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde son aylarda hızla artan karavan yoğunluğu, sahil hattında büyük bir sorun hâline geldi. Dereağzı Mahallesi’nde yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridine park edilen yüzlerce karavan, […]
28 Kasım Cuma günü Enpara mobil uygulamasında yaşanan erişim problemi, kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kısa sürede gündeme taşındı. Mobil uygulamada işlemlerin gerçekleştirilemediği, kullanıcıların hesaplarına giriş yapamadığı yönündeki bildirimler artarken, “Enpara çöktü mü?” sorusu günün en çok araştırılan başlıklarından biri oldu. ERİŞİM SORUNU 13.10 SULARINDA BAŞLADI Kullanıcılar, öğle saatlerinde Enpara mobil uygulamasında teknik aksaklıklar […]
Ankara’da trafikte yaşanan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Tartışmanın ardından aracından inen bir sürücü, çevredeki uyarılara rağmen elindeki keserle karşı otomobile saldırarak büyük hasar verdi. “Allah’ını seversen dur” çağrılarına kulak asmayan saldırganın o anları, mağdur sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. KESERLE ARAÇ PARÇALADI Olay anına ait görüntülerde saldırganın, […]
Artvin’in Hopa açıklarında denizde sürüklenen büyük bir metal cisim balıkçıları alarma geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından incelenen parçanın füze ya da roket motoruna ait olabileceği değerlendiriliyor. Karadeniz’de sabah saatlerinde alışılmadık bir hareketlilik yaşandı. Hopa açıklarında avlanan balıkçılar, denizin üzerinde sürüklenen ve boyutu nedeniyle dikkat çeken metal bir cisimle karşılaştı. Ne olduğuna anlam veremeyen balıkçılar, cismin […]
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, geçici koruma statüsündeki yabancılardan sağlık hizmeti ve ilaçlar için katılım payı alınması zorunlu hale getirildi. Yeni uygulama, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. Türkiye’de geçici koruma statüsü kapsamında ücretsiz verilen bazı sağlık hizmetleri için önemli bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, bugüne kadar temel ve acil sağlık hizmetlerinden katılım […]