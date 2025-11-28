BİM’den 5 Aralık’a Özel Büyük Aktüel Kampanyası: Oyuncak, Elektronik, Ev Tekstili ve Kırtasiye Fırsatları Başladı!

BİM, 5 Aralık 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli geniş kapsamlı Aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Ayakkabılıklardan televizyona, oyuncaklardan kırtasiye ürünlerine kadar uzanan büyük kampanya sosyal medyada şimdiden gündem oldu.
Türkiye’nin en çok takip edilen market kampanyalarından biri olan BİM Aktüel, Aralık ayının ilk haftasında yine dopdolu bir katalogla tüketicilerin karşısına çıkıyor. 5 Aralık Cuma’dan itibaren satışa sunulacak ürünler; çocuklara yönelik oyuncak çeşitlerinden ev elektroniğine, tekstil ürünlerinden kırtasiye malzemelerine kadar geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlar sunuyor.
Bu hafta özellikle 3 bölmeli ayakkabılık, TCL 65” Google TV, oyuncak güzellik masası, Nokia tuşlu telefon ve Dagi kaşkorse takım gibi ürünlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Aşağıda kampanyadaki tüm ürünlerin listesi detaylarıyla birlikte yer alıyor.
Homendra 3 Bölmeli Ayakkabılık (73×110 cm) – 1.590 TL
Ayakkabılık Stok Adedi: 7.000
Ana Ürünler
Oyuncak Güzellik Masası (40 Parça – Tabureli) – 999 TL
Kablolu Kulaküstü Lisanslı Kulaklık – 799 TL
Barbie Planlayıcı Defter – 149 TL
Barbie Pullu Kilitli Günlük – 199 TL
Barbie Geçmeli Kalem (Farklı Çeşitler) – 39 TL
Kabartmalı Sticker Seti – 49 TL
Hot Wheels Neon Yarışlar Çifte Çember Pisti – 899 TL
Oyun Grupları
Jump Ball Oyunu – 299 TL
Oyuncak Çöp Kamyonu (48 cm) – 299 TL
80 Parça Oyuncak Yol Seti – 499 TL
Basmalı Vagonlu Tren – 199 TL
Müzikli Araba Balık Tutma Oyuncağı – 229 TL
Oyuncak Sevimli Bebek – 189 TL
Oyuncak Bebekli Pet Bakım Seti (Farklı Renklerde) – 199 TL
Oyuncak Meyve Sebze Kesme Seti (16 Parça) – 149 TL
Okul & Eğitim
Tekli Oyun Hamuru (125 g) – 25 TL
Hikaye Kitapları (Farklı Çeşitler) – 19 TL
Bilsem 1-2-3. Sınıf Kitapları – 79 TL
Heceleyici Sevimli Hikaye Kitapları – 15 TL
Eğlenceli Çocuk Atlası (Yerküre Yayınları) – 249 TL
Nokia Tuşlu Cep Telefonu (105 2023 LEDA – TA-1557) – 1.790 TL
65” TCL 4K HDR Google TV (65V6C) – 29.500 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 9.500 TL
Kumtel Davlumbaz + Ankastre Fırın Seti – Fiyat belirtilmemiş (Katalog içeriği referanslı)
Heifer Mini Saç Kurutma Makinesi – 799 TL
Heifer Saç Düzleştirici (200 Derece) – 899 TL
Heifer Saç Maşası – 799 TL
Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici – 999 TL
Kumtel Buharlı Mop – 1.790 TL
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone – 3.500 TL
House El Feneri – 199 TL
Heifer Mini Blender Seti (500 ml) – 1.450 TL
Heifer Çay Makinesi – 1.550 TL
Türk Kahve Makinesi – Pink Edition – 1.650 TL
Telefon Tablet Tutucu – Polosmart – 129 TL
Keysmart Dijital Baskül Tartı – 449 TL
Arzum Ütü – 3.450 TL
Battaniyeler
Çift Kişilik Battaniye 180×220 cm – 285 TL
Tek Kişilik Battaniye 150×200 cm – 259 TL
Giyim & Aksesuar
Dagi Kaşkorse 2’li Takım (S–M, L–XL) – 599 TL
Kaşe Pantolon Erkek – 319 TL
Bere Kadın – 119 TL
Bere Erkek – 99 TL
Peluş Patik – 169 TL
Kapaklı Eldiven – 119 TL
Çorap & Terlik
Dora Yün Çeşitleri (3’lü) – 109 TL
Favori Yün Çeşitleri (3’lü) – 109 TL
Favori Tweed (3’lü) – 139 TL
Atlas Yün Çeşitleri (3’lü) – 109 TL
Tanja Yün Çeşitleri (3’lü) – 109 TL
Favori Baby (3’lü) – 139 TL
Ev Terlikleri
Keçe Terlik Kadın/Erkek – 89 TL
Baklava Desenli Terlik – 65 TL
Punch Nakışlı Terlik Kadın – 119 TL
Şerpa Terlik Kadın/Erkek – 119 TL
Ayıcık Desenli Terlik Kadın – 99 TL
Kalpli Terlik Kadın – 99 TL
Ekose Desenli Terlik Erkek – 66 TL
Çizgili Terlik Erkek – 69 TL
Akrilik Ürünler
Akrilik Metal Makas – 149 TL
Akrilik Bant Kesici – 129 TL
Akrilik Masaüstü Kalemlik – 169 TL
Articolo Ürünleri
Şeffaf Pullu Kalem Kutusu – 119 TL
Tüylü Eğlenceli Tükenmez Kalem – 69 TL
Renkli İç Figurülü Tükenmez Kalem – 65 TL
4’lü Eğlenceli Kalem Seti – 55 TL
Squishy Defter – 169 TL
Pati Fosforlu Kalem – 99 TL
Yapışkanlı Not Kağıdı – 69 TL
2026 Günlük Ajanda – 199 TL
Simli Renkli Bant (6’lı) – 49 TL
Simli Zarf Dosya Çeşitleri – 79 TL
Şeffaf Cetvel (20 cm) – 69 TL
Eğlenceli Hesap Makinesi – 175 TL
Figürlü Peluş Kalemlik – 179 TL
Sticker Çeşitleri (Farklı Desenlerde) – 19 TL
Pati Versatil Kalem – 15 TL
Break Resistant Versatil Kalem – 79 TL
Fix Strong Japon Yapıştırıcı – 29 TL
Pastel Renk Fosforlu Kalem (4’lü) – 89 TL
BİM’in 5 Aralık Aktüel kampanyası; oyuncak, teknoloji ürünleri, ev tekstili, mutfak ve kırtasiye kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunarak yeni yıla hazırlık döneminde tüketicilere önemli avantajlar sağlıyor. Gerek çocuklara yönelik hediyelik ürünler gerekse teknolojik ev gereçleri, bu haftanın kampanyasını oldukça cazip hale getiriyor.
Kaynak: bim.com.tr
Moda dünyasının en büyük gruplarından İnditex’in Kasım ayı indirimleri için geri sayım başladı. Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius’ta dev kampanyaların 28 Kasım’da başlaması bekleniyor. Her yıl milyonlarca alışveriş tutkununun beklediği İnditex indirim dönemi yaklaştı. Zara’dan Massimo Dutti’ye, Stradivarius’tan Pull&Bear’a kadar geniş marka yelpazesiyle modanın nabzını tutan grup, Kasım ayının son haftasında büyük […]
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 0,19, yıllık bazda ise yüzde 34,85 arttı. Endeksin alt kalemlerinde ulaştırmadan gayrimenkule kadar birçok hizmet grubunda yükseliş görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Hizmet sektörünün maliyet değişimlerini gösteren endeks, aylık sınırlı artışa rağmen yıllık bazda yüksek […]
En düşük emekli maaşının 16.881 TL olduğu sistemde gözler 3 Aralık’ta açıklanacak Kasım enflasyonuna çevrildi. Uzmanlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı %12 ile %14 aralığında şekillenebilir; beş aylık enflasyon farkı ise bu hafta netleşmeye başlayacak. Türkiye’de milyonlarca emeklinin maaş hesaplarını doğrudan etkileyecek ocak zammı için kritik süreç başladı. Kasım ayının tamamlanmasına günler kalırken […]
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zammına ilişkin uzman görüşleri netleşmeye başladı. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, 2026 asgari ücreti için en güçlü tahmin aralığını açıkladı. Asgari ücret zammına dair beklentiler yoğunlaşırken milyonlarca çalışan gözünü aralık ayında başlayacak kritik görüşmelere çevirdi. Uzmanlardan art arda tahminler gelirken, son değerlendirme TOBB […]
Et ve Süt Kurumu ile PERDER arasında yapılan anlaşma kapsamında İstanbul’da dana kıyma 485 TL, dana kuşbaşı 510 TL ve tereyağı 384 TL’ye sabitlendi. Uygulama, yıl sonuna kadar onlarca market zincirinde geçerli olacak. İstanbul’da temel gıda fiyatlarını dengelemeye yönelik önemli bir adım daha atıldı. Artan maliyetler karşısında tüketiciyi korumayı amaçlayan Et ve Süt Kurumu (ESK) […]
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, geçici koruma statüsündeki yabancılardan sağlık hizmeti ve ilaçlar için katılım payı alınması zorunlu hale getirildi. Yeni uygulama, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. Türkiye’de geçici koruma statüsü kapsamında ücretsiz verilen bazı sağlık hizmetleri için önemli bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, bugüne kadar temel ve acil sağlık hizmetlerinden katılım […]