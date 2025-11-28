BİM’den 5 Aralık’a Özel Büyük Aktüel Kampanyası: Oyuncak, Elektronik, Ev Tekstili ve Kırtasiye Fırsatları Başladı!

BİM, 5 Aralık 2025 Cuma günü itibarıyla geçerli geniş kapsamlı Aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Ayakkabılıklardan televizyona, oyuncaklardan kırtasiye ürünlerine kadar uzanan büyük kampanya sosyal medyada şimdiden gündem oldu.

Türkiye’nin en çok takip edilen market kampanyalarından biri olan BİM Aktüel, Aralık ayının ilk haftasında yine dopdolu bir katalogla tüketicilerin karşısına çıkıyor. 5 Aralık Cuma’dan itibaren satışa sunulacak ürünler; çocuklara yönelik oyuncak çeşitlerinden ev elektroniğine, tekstil ürünlerinden kırtasiye malzemelerine kadar geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlar sunuyor.

Bu hafta özellikle 3 bölmeli ayakkabılık, TCL 65” Google TV, oyuncak güzellik masası, Nokia tuşlu telefon ve Dagi kaşkorse takım gibi ürünlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Aşağıda kampanyadaki tüm ürünlerin listesi detaylarıyla birlikte yer alıyor.

EV & MOBİLYA GRUBU

Homendra 3 Bölmeli Ayakkabılık (73×110 cm) – 1.590 TL

Ayakkabılık Stok Adedi: 7.000

OYUNCAK & ÇOCUK ÜRÜNLERİ

Ana Ürünler

Oyuncak Güzellik Masası (40 Parça – Tabureli) – 999 TL

Kablolu Kulaküstü Lisanslı Kulaklık – 799 TL

Barbie Planlayıcı Defter – 149 TL

Barbie Pullu Kilitli Günlük – 199 TL

Barbie Geçmeli Kalem (Farklı Çeşitler) – 39 TL

Kabartmalı Sticker Seti – 49 TL

Hot Wheels Neon Yarışlar Çifte Çember Pisti – 899 TL

Oyun Grupları

Jump Ball Oyunu – 299 TL

Oyuncak Çöp Kamyonu (48 cm) – 299 TL

80 Parça Oyuncak Yol Seti – 499 TL

Basmalı Vagonlu Tren – 199 TL

Müzikli Araba Balık Tutma Oyuncağı – 229 TL

Oyuncak Sevimli Bebek – 189 TL

Oyuncak Bebekli Pet Bakım Seti (Farklı Renklerde) – 199 TL

Oyuncak Meyve Sebze Kesme Seti (16 Parça) – 149 TL

Okul & Eğitim

Tekli Oyun Hamuru (125 g) – 25 TL

Hikaye Kitapları (Farklı Çeşitler) – 19 TL

Bilsem 1-2-3. Sınıf Kitapları – 79 TL

Heceleyici Sevimli Hikaye Kitapları – 15 TL

Eğlenceli Çocuk Atlası (Yerküre Yayınları) – 249 TL

ELEKTRONİK & TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

Nokia Tuşlu Cep Telefonu (105 2023 LEDA – TA-1557) – 1.790 TL

65” TCL 4K HDR Google TV (65V6C) – 29.500 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 9.500 TL

Kumtel Davlumbaz + Ankastre Fırın Seti – Fiyat belirtilmemiş (Katalog içeriği referanslı)

Heifer Mini Saç Kurutma Makinesi – 799 TL

Heifer Saç Düzleştirici (200 Derece) – 899 TL

Heifer Saç Maşası – 799 TL

Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici – 999 TL

Kumtel Buharlı Mop – 1.790 TL

Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone – 3.500 TL

House El Feneri – 199 TL

Heifer Mini Blender Seti (500 ml) – 1.450 TL

Heifer Çay Makinesi – 1.550 TL

Türk Kahve Makinesi – Pink Edition – 1.650 TL

Telefon Tablet Tutucu – Polosmart – 129 TL

Keysmart Dijital Baskül Tartı – 449 TL

Arzum Ütü – 3.450 TL

EV TEKSTİLİ & KIŞ ÜRÜNLERİ (DAGİ & SARAR)

Battaniyeler

Çift Kişilik Battaniye 180×220 cm – 285 TL

Tek Kişilik Battaniye 150×200 cm – 259 TL

Giyim & Aksesuar

Dagi Kaşkorse 2’li Takım (S–M, L–XL) – 599 TL

Kaşe Pantolon Erkek – 319 TL

Bere Kadın – 119 TL

Bere Erkek – 99 TL

Peluş Patik – 169 TL

Kapaklı Eldiven – 119 TL

Çorap & Terlik

Dora Yün Çeşitleri (3’lü) – 109 TL

Favori Yün Çeşitleri (3’lü) – 109 TL

Favori Tweed (3’lü) – 139 TL

Atlas Yün Çeşitleri (3’lü) – 109 TL

Tanja Yün Çeşitleri (3’lü) – 109 TL

Favori Baby (3’lü) – 139 TL

Ev Terlikleri

Keçe Terlik Kadın/Erkek – 89 TL

Baklava Desenli Terlik – 65 TL

Punch Nakışlı Terlik Kadın – 119 TL

Şerpa Terlik Kadın/Erkek – 119 TL

Ayıcık Desenli Terlik Kadın – 99 TL

Kalpli Terlik Kadın – 99 TL

Ekose Desenli Terlik Erkek – 66 TL

Çizgili Terlik Erkek – 69 TL

KIRTASİYE & OFİS ÜRÜNLERİ

Akrilik Ürünler

Akrilik Metal Makas – 149 TL

Akrilik Bant Kesici – 129 TL

Akrilik Masaüstü Kalemlik – 169 TL

Articolo Ürünleri

Şeffaf Pullu Kalem Kutusu – 119 TL

Tüylü Eğlenceli Tükenmez Kalem – 69 TL

Renkli İç Figurülü Tükenmez Kalem – 65 TL

4’lü Eğlenceli Kalem Seti – 55 TL

Squishy Defter – 169 TL

Pati Fosforlu Kalem – 99 TL

Yapışkanlı Not Kağıdı – 69 TL

2026 Günlük Ajanda – 199 TL

Simli Renkli Bant (6’lı) – 49 TL

Simli Zarf Dosya Çeşitleri – 79 TL

Şeffaf Cetvel (20 cm) – 69 TL

Eğlenceli Hesap Makinesi – 175 TL

Figürlü Peluş Kalemlik – 179 TL

Sticker Çeşitleri (Farklı Desenlerde) – 19 TL

Pati Versatil Kalem – 15 TL

Break Resistant Versatil Kalem – 79 TL

Fix Strong Japon Yapıştırıcı – 29 TL

Pastel Renk Fosforlu Kalem (4’lü) – 89 TL

BİM’in 5 Aralık Aktüel kampanyası; oyuncak, teknoloji ürünleri, ev tekstili, mutfak ve kırtasiye kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunarak yeni yıla hazırlık döneminde tüketicilere önemli avantajlar sağlıyor. Gerek çocuklara yönelik hediyelik ürünler gerekse teknolojik ev gereçleri, bu haftanın kampanyasını oldukça cazip hale getiriyor.

