Kırmızı Et ve Tereyağına Dev Sabitleme: 31 Aralık’a Kadar Bu Fiyatlar Geçerli

Et ve Süt Kurumu ile PERDER arasında yapılan anlaşma kapsamında İstanbul’da dana kıyma 485 TL, dana kuşbaşı 510 TL ve tereyağı 384 TL’ye sabitlendi. Uygulama, yıl sonuna kadar onlarca market zincirinde geçerli olacak.

İstanbul’da temel gıda fiyatlarını dengelemeye yönelik önemli bir adım daha atıldı. Artan maliyetler karşısında tüketiciyi korumayı amaçlayan Et ve Süt Kurumu (ESK) ile İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER), kırmızı et ve tereyağında yıl sonuna kadar geçerli olacak sabit fiyat uygulamasını duyurdu. Kararın ardından kent genelindeki birçok yerel market, belirlenen fiyatlar üzerinden satışa başladı.

KIYMA 485 TL, KUŞBAŞI 510 TL, TEREYAĞI 384 TL’YE SABİTLENDİ

PERDER Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, protokol kapsamında İstanbul’un tüm ilçelerinde tüketicilere uygun fiyatlı ürün ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Anlaşmaya göre 31 Aralık’a kadar geçerli olacak fiyatlar şöyle:

Dana k ıyma: 485 TL / kg

Dana kuşbaşı: 510 TL / kg

Tereyağı: 384 TL / kg

Güzeldere, yüksek enflasyonun alım gücü üzerindeki baskısına dikkat çekerek yerel marketlerin uzun süredir fiyat sabitleme ve indirim uygulamalarıyla tüketiciyi korumaya çalıştığını ifade etti.

SABİT FİYATLI ET VE TEREYAĞI BU MARKETLERDE SATILACAK

ESK tarafından tedarik edilen ürünler, İstanbul’un birçok ilçesinde faaliyet gösteren PERDER üyesi marketlerde satışa sunulacak. Sabit fiyat uygulamasına katılan market zincirlerinden bazıları şunlar:

Altun

G ökku şağı

Show

Örnek

Birmar

Biçen

Happy Center

Kim Market4

Onur Market

Anpa Gross

Snowy

Onur Hipermarket

Irmaklar

Sar ıyer Market

Aypa

Birlik Gross

Rota

Karabağ

Deniz Market

Kılı ç

Grup Gökku şağı

Ko çak

Çapan

Badem Grup

Nar

Mopa ş

Hakmar

Ecemar

Liste, İstanbul’un 39 ilçesine yayılmış yüzlerce satış noktasını kapsıyor.

YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Uygulama 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olacak. PERDER ve ESK, talep yoğunluğuna göre bu tür fiyat sabitleme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de genişletilebileceğini belirtiyor.

