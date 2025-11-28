Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Genel » Karadeniz’de Sır Dolu Cisim! Balıkçıların Bulduğu Parça Füze Motoru Olabilir

Karadeniz’de Sır Dolu Cisim! Balıkçıların Bulduğu Parça Füze Motoru Olabilir

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Karadeniz’de Sır Dolu Cisim! Balıkçıların Bulduğu Parça Füze Motoru Olabilir

Artvin’in Hopa açıklarında denizde sürüklenen büyük bir metal cisim balıkçıları alarma geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından incelenen parçanın füze ya da roket motoruna ait olabileceği değerlendiriliyor.

Karadeniz’de sabah saatlerinde alışılmadık bir hareketlilik yaşandı. Hopa açıklarında avlanan balıkçılar, denizin üzerinde sürüklenen ve boyutu nedeniyle dikkat çeken metal bir cisimle karşılaştı. Ne olduğuna anlam veremeyen balıkçılar, cismin şekli ve yapısı nedeniyle bunun bir füze kalıntısı ya da roket motoru parçası olabileceğini düşünerek durumu hemen Sahil Güvenlik’e bildirdi.

BALIKÇILARIN ŞÜPHESİ: “FÜZE VEYA ROKET PARÇASI OLABİLİR”

Tekne mürettebatı, sabahın erken saatlerinde tespit ettikleri cismin uzunluğu, metal kaplaması ve yanık izlerini andıran detayları nedeniyle durumdan şüphelendi. Denizde sürüklenen parçanın boyutları balıkçıların endişesini artırırken, görüntü hızla ekiplerle paylaşıldı.

SAHİL GÜVENLİK İNCELEMEYİ BAŞLATTI

İhbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri:

  • Cisim çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu,
  • Parçayı kontrol altına alarak tekneye çekti,
  • Teknik inceleme için özel ekiplere teslim etti.

İlk değerlendirmelerde cismin Rus yapımı bir roket motoru parçası olabileceği yönünde bulgulara rastlandığı belirtildi. Ancak yetkililer, kesin sonucun laboratuvar ve teknik analizlerden sonra açıklanacağını vurguladı.

CİSİM KARADENİZ’E NASIL DÜŞTÜ? SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekipler, cismin bölgeye nasıl geldiğine dair üç ihtimal üzerinde duruyor:

  1. Bir roket testinin ardından parça kopması,
  2. Uydudan veya fırlatma aracından ayrılan motor bölümü,
  3. ık denizlerde sürüklenerek kıyıya ulaşması.

Parçanın suya giriş yaptığı zaman, hangi sisteme ait olduğu ve bölgeye ne kadar sürede sürüklendiği de araştırılan başlıklar arasında.

HOPA’DA KISA SÜRELİ HEYECAN

Olay, ilçede hem balıkçılar hem de vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, parçanın ne olduğuna dair tartışmaları beraberinde getirdi. Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna detaylı açıklama yapılacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Muğla’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetti
Genel
28 Kasım 2025
Muğla’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde önceki gün akşam yemeği sonrası rahatsızlanan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. YKS’ye hazırlandığı öğrenilen Topal’ın ani ölümü ilçede büyük üzüntü yaratırken, diğer iki kardeşin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili savcılık ve ilgili kurumlar tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. TAVUK YEMEĞİ SONRASI FENALAŞTILAR Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan Topal […]

İstanbul’da Sahil Karavanlarla Doldu! Halk İsyan Etti: “Sahili Kullanmamız Engelleniyor”
Genel
28 Kasım 2025
İstanbul’da Sahil Karavanlarla Doldu! Halk İsyan Etti: “Sahili Kullanmamız Engelleniyor”

Beylikdüzü Dereağzı sahilinde yaklaşık 700 karavanın park etmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Mahalle sakinleri, sahilin adeta karavan mahallesine dönüştüğünü ve alanı kullanamaz hâle geldiklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde son aylarda hızla artan karavan yoğunluğu, sahil hattında büyük bir sorun hâline geldi. Dereağzı Mahallesi’nde yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridine park edilen yüzlerce karavan, […]

Enpara çöktü mü? 28 Kasım Cuma günü Enpara mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor
Genel
28 Kasım 2025
Enpara çöktü mü? 28 Kasım Cuma günü Enpara mobil uygulamasında erişim sorunu yaşanıyor

28 Kasım Cuma günü Enpara mobil uygulamasında yaşanan erişim problemi, kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kısa sürede gündeme taşındı. Mobil uygulamada işlemlerin gerçekleştirilemediği, kullanıcıların hesaplarına giriş yapamadığı yönündeki bildirimler artarken, “Enpara çöktü mü?” sorusu günün en çok araştırılan başlıklarından biri oldu. ERİŞİM SORUNU 13.10 SULARINDA BAŞLADI Kullanıcılar, öğle saatlerinde Enpara mobil uygulamasında teknik aksaklıklar […]

İzmir’de Dehşet: Sattığı Dana Yükleme Sırasında Saldırdı, 3 Çocuk Babası Adam Hayatını Kaybetti
Genel
28 Kasım 2025
İzmir’de Dehşet: Sattığı Dana Yükleme Sırasında Saldırdı, 3 Çocuk Babası Adam Hayatını Kaybetti

İzmir’in Menderes ilçesinde besicilik ve taksi şoförlüğü yapan 41 yaşındaki Suat Aydın, satışını yaptığı danayı araca yüklerken hayvanın saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Aydın, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir’in Menderes ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ve aynı zamanda taksi şoförlüğü yapan Suat Aydın’ın yaşamını yitirmesine neden olan olay, bölgede büyük üzüntü yarattı. Satışını yaptığı danayı […]

Keserli maganda trafikte dehşet saçtı! “Allah’ını seversen” deseler de durmadı
Genel
28 Kasım 2025
Keserli maganda trafikte dehşet saçtı! “Allah’ını seversen” deseler de durmadı

Ankara’da trafikte yaşanan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Tartışmanın ardından aracından inen bir sürücü, çevredeki uyarılara rağmen elindeki keserle karşı otomobile saldırarak büyük hasar verdi. “Allah’ını seversen dur” çağrılarına kulak asmayan saldırganın o anları, mağdur sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. KESERLE ARAÇ PARÇALADI Olay anına ait görüntülerde saldırganın, […]

“Ürpertici cinayet senaryoları oyun oldu”: ‘Çözülmemiş Davalar’ serisi çocuklara satılıyor, uzmanlar isyanda
Dikkat Çekenler
28 Kasım 2025
“Ürpertici cinayet senaryoları oyun oldu”: ‘Çözülmemiş Davalar’ serisi çocuklara satılıyor, uzmanlar isyanda

Cinayet, ölüm ve ağır şiddet temalarını konu alan “Çözülmemiş Davalar” isimli kutu oyunları, oyuncak mağazalarından kitapçılara kadar birçok noktada çocukların erişimine açık biçimde satılmaya devam ediyor. “Çöpteki Kadın Cesedi”, “Düğün Günü Cinayeti”, “Seri Katil Davası” gibi başlıklarla raflarda yer alan kutu oyunları, hem içerikleri hem de hedef kitlesi nedeniyle hukukçuların ve uzmanların tepkisini çekti. Antalya […]

16:00, 28 Kasım 2025
Arka Sokaklar’da Yeni Bir Tehlike: Durul Bazan Diziye Katılıyor
16:00, 28 Kasım 2025
Icardi’den bomba paylaşım: “Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız!”
15:30, 28 Kasım 2025
Kasım 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı: Geçinmek Artık Daha Da Zor
15:00, 28 Kasım 2025
Derin Talu’dan tepki çeken sözler: “Kıskanç insanların hepsi çirkin ya da şişko”
15:00, 28 Kasım 2025
İnditex İndirimleri Başlıyor! Zara, Bershka, Pull&Bear ve Diğer Markalarda Kasım Fırsatları Ne Zaman?
14:30, 28 Kasım 2025
MEB ve ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İçin Yeni Soru Tipleri Üzerinde Çalışıyor
14:00, 28 Kasım 2025
TÜİK, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin Ekim Rakamlarını Açıkladı
13:45, 28 Kasım 2025
16 bin 881 TL MAAŞ ALAN SSK BAĞKUR EMEKLİSİ DİKKAT: 2026 Ocak Zammı İçin Rakam Geldi