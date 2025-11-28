Karadeniz’de Sır Dolu Cisim! Balıkçıların Bulduğu Parça Füze Motoru Olabilir

Artvin’in Hopa açıklarında denizde sürüklenen büyük bir metal cisim balıkçıları alarma geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından incelenen parçanın füze ya da roket motoruna ait olabileceği değerlendiriliyor.

Karadeniz’de sabah saatlerinde alışılmadık bir hareketlilik yaşandı. Hopa açıklarında avlanan balıkçılar, denizin üzerinde sürüklenen ve boyutu nedeniyle dikkat çeken metal bir cisimle karşılaştı. Ne olduğuna anlam veremeyen balıkçılar, cismin şekli ve yapısı nedeniyle bunun bir füze kalıntısı ya da roket motoru parçası olabileceğini düşünerek durumu hemen Sahil Güvenlik’e bildirdi.

BALIKÇILARIN Ş ÜPHES İ: “F ÜZE VEYA ROKET PARÇASI OLAB İLİR”

Tekne mürettebatı, sabahın erken saatlerinde tespit ettikleri cismin uzunluğu, metal kaplaması ve yanık izlerini andıran detayları nedeniyle durumdan şüphelendi. Denizde sürüklenen parçanın boyutları balıkçıların endişesini artırırken, görüntü hızla ekiplerle paylaşıldı.

SAHİL G ÜVENL İK İNCELEMEYİ BAŞLATTI

İhbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri:

Cisim çevresinde güvenlik çemberi olu şturdu,

Par çay ı kontrol altına alarak tekneye çekti,

Teknik inceleme için özel ekiplere teslim etti.

İlk değerlendirmelerde cismin Rus yapımı bir roket motoru parçası olabileceği yönünde bulgulara rastlandığı belirtildi. Ancak yetkililer, kesin sonucun laboratuvar ve teknik analizlerden sonra açıklanacağını vurguladı.

CİSİM KARADENİZ’E NASIL D Ü ŞT Ü? SORU ŞTURMA S ÜRÜYOR

Ekipler, cismin bölgeye nasıl geldiğine dair üç ihtimal üzerinde duruyor:

Bir roket testinin ard ından par ça kopmas ı, Uydudan veya fırlatma aracından ayrılan motor b ölümü, Aç ık denizlerde s ürüklenerek k ıyıya ulaşması.

Parçanın suya giriş yaptığı zaman, hangi sisteme ait olduğu ve bölgeye ne kadar sürede sürüklendiği de araştırılan başlıklar arasında.

HOPA’DA KISA S ÜREL İ HEYECAN

Olay, ilçede hem balıkçılar hem de vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, parçanın ne olduğuna dair tartışmaları beraberinde getirdi. Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna detaylı açıklama yapılacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi