Karadeniz’de Sır Dolu Cisim! Balıkçıların Bulduğu Parça Füze Motoru Olabilir

Artvin’in Hopa açıklarında denizde sürüklenen büyük bir metal cisim balıkçıları alarma geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından incelenen parçanın füze ya da roket motoruna ait olabileceği değerlendiriliyor.
Karadeniz’de sabah saatlerinde alışılmadık bir hareketlilik yaşandı. Hopa açıklarında avlanan balıkçılar, denizin üzerinde sürüklenen ve boyutu nedeniyle dikkat çeken metal bir cisimle karşılaştı. Ne olduğuna anlam veremeyen balıkçılar, cismin şekli ve yapısı nedeniyle bunun bir füze kalıntısı ya da roket motoru parçası olabileceğini düşünerek durumu hemen Sahil Güvenlik’e bildirdi.
Tekne mürettebatı, sabahın erken saatlerinde tespit ettikleri cismin uzunluğu, metal kaplaması ve yanık izlerini andıran detayları nedeniyle durumdan şüphelendi. Denizde sürüklenen parçanın boyutları balıkçıların endişesini artırırken, görüntü hızla ekiplerle paylaşıldı.
İhbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri:
İlk değerlendirmelerde cismin Rus yapımı bir roket motoru parçası olabileceği yönünde bulgulara rastlandığı belirtildi. Ancak yetkililer, kesin sonucun laboratuvar ve teknik analizlerden sonra açıklanacağını vurguladı.
Ekipler, cismin bölgeye nasıl geldiğine dair üç ihtimal üzerinde duruyor:
Parçanın suya giriş yaptığı zaman, hangi sisteme ait olduğu ve bölgeye ne kadar sürede sürüklendiği de araştırılan başlıklar arasında.
Olay, ilçede hem balıkçılar hem de vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, parçanın ne olduğuna dair tartışmaları beraberinde getirdi. Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna detaylı açıklama yapılacağını belirtti.
