TÜİK, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin Ekim Rakamlarını Açıkladı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 0,19, yıllık bazda ise yüzde 34,85 arttı. Endeksin alt kalemlerinde ulaştırmadan gayrimenkule kadar birçok hizmet grubunda yükseliş görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Hizmet sektörünün maliyet değişimlerini gösteren endeks, aylık sınırlı artışa rağmen yıllık bazda yüksek seyrini korudu. H-ÜFE’deki hareketlilik, sektörlerdeki fiyat baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
TÜİK verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi:
oranında artış gösterdi.
Geçen yılın aynı ayına göre endeksin alt kalemlerindeki yıllık artış oranları şöyle:
Gayrimenkul hizmetleri, yıllık bazda en yüksek artışı kaydeden grup oldu.
Bir önceki aya göre bazı hizmet gruplarında artış sürerken bazı kalemlerde düşüş görüldü:
Aylık artış yaşanan hizmetler:
Aylık düşüş yaşanan hizmetler:
Kaynak: Haber Merkezi
