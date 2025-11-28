TÜİK, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin Ekim Rakamlarını Açıkladı

Ekonomi 28 Kasım 2025

En düşük emekli maaşının 16.881 TL olduğu sistemde gözler 3 Aralık’ta açıklanacak Kasım enflasyonuna çevrildi. Uzmanlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı %12 ile %14 aralığında şekillenebilir; beş aylık enflasyon farkı ise bu hafta netleşmeye başlayacak. Türkiye’de milyonlarca emeklinin maaş hesaplarını doğrudan etkileyecek ocak zammı için kritik süreç başladı. Kasım ayının tamamlanmasına günler kalırken […]