Anasayfa » Eğitim » MEB ve ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İçin Yeni Soru Tipleri Üzerinde Çalışıyor

MEB ve ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İçin Yeni Soru Tipleri Üzerinde Çalışıyor

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni nesil soru modeli geliştirmek için ortak çalıştaylar düzenliyor. Uzman ekipler, öğrencilerin bilgi ve becerilerini çok yönlü ölçmeyi hedefleyen yeni yapıyı oluşturuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uyumlu yeni soru modelleri geliştirmek amacıyla ortak çalışma yürütüyor. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilerleyen süreçte uzman ekipler, sınav sisteminin öğrenci becerilerini daha kapsamlı ölçmesini sağlayacak bir yapı üzerinde yoğunlaşıyor.

YENİ SORU MODELİ İÇİN ÇALIŞTAYLAR DÜZENLENİYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, MEB ve ÖSYM temsilcileri akademisyenler ve öğretmenlerle birlikte düzenlenen çalıştaylarda bir araya geliyor. Bu toplantılarda:

  • Soru modelinin temel bileşenleri,
  • Kullanılacak soru tipleri,
  • Değerlendirme çerçeveleri ve kriterleri

üzerine ortak bir teknik yapı oluşturuluyor.

ÖĞRENCİ BECERİLERİNİ ÇOK YÖNLÜ ÖLÇEN YAPI HEDEFLENİYOR

Geliştirilen yeni modelin temel amacı, öğrencilerin yalnızca bilgiyi hatırlama düzeyini değil; aynı zamanda:

  • Konuları anlama,
  • Farklı bilgiler arasında ilişki kurma,
  • Bilgiyi uygulama,
  • Analiz ve problem çözme

gibi temel becerilerini ölçen görev ve soru türlerini içeren daha kapsamlı bir sınav yaklaşımı geliştirmek.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ’NE UYUMLU YENİ NESİL SINAV TASARIMI

MEB ve ÖSYM, yeni soru modelinin eğitim sisteminde köklü bir dönüşüm hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu olacağını belirtiyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni nesil soru yapısının kademeli olarak sınav sistemine entegre edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Bakan Tekin’den ara tatil açıklaması: “Veliler şikâyet ediyor, uygulama kaldırılabilir”
Eğitim
26 Kasım 2025
Bakan Tekin’den ara tatil açıklaması: “Veliler şikâyet ediyor, uygulama kaldırılabilir”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde uygulanan birer haftalık ara tatillerin gelecek yıldan itibaren kaldırılabileceğini söyledi. Tatil sonrası öğrencilerde yaşanan adaptasyon sorununun hem velileri hem öğretmenleri zorladığını belirten Bakan Tekin, “İki yıldır bu konuda analiz yapıyoruz” dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin programı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ara tatillerin geleceğine ilişkin […]

Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi: Kampüs boşaltıldı, olay kontrol altına alındı
Eğitim
26 Kasım 2025
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi: Kampüs boşaltıldı, olay kontrol altına alındı

Gümüşhane Üniversitesi’nin merkez kampüsünde yaşanan silahlı rehine krizi büyük endişeye neden oldu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde görevli H.T. adlı personel, aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru tabancayla rehin aldı. Olay yerine sevk edilen özel harekât ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, üniversite yönetimi olayın kontrol altına alındığını açıkladı. SİLAHLI ŞAHIS KADIN MEMURU REHİN ALDI […]

Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesinden Uluslararası Başarı
Eğitim
18 Kasım 2025
Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesinden Uluslararası Başarı

İstanbul/Küçükçekmece Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi, 2023/2024 ve 2024/2025 eğitim öğretim yıllarında yürüttüğü Erasmus+ KA220 “Digital For Active Education – Dig4AEdu” projesi kapsamında önemli faaliyetlere imza attı. Portekiz koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Letonya ve Romanya’nın ortak olduğu proje, dijital eğitim uygulamalarının geliştirilmesini ve öğrencilerde STEM, dil, dijital ve sosyal becerilerin artırılmasını hedefliyor. Okul öğretmenleri […]

Kartalspor’a Bağlı Yeni Futbol Akademisi Faaliyetlerine Başladı
Basında Kartal
16 Kasım 2025
Kartalspor’a Bağlı Yeni Futbol Akademisi Faaliyetlerine Başladı

Kartalspor bünyesinde kurulan yeni futbol akademisi, bugün Kartalspor Altyapı Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman çalışmalarını takip ettik. Okul resmen faaliyete geçti. Kartal Spor kulübü başkanı Binali Aydın’ın tam destek sunduğu Akademi öğrencileri, teknik ekibin yönlendirmesiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.   Akademide altyapıya kazandırılacak yeni sporcular için yoğun bir ilgi gözlendi. Antrenmanı yerinde takip eden biri olarak çalışmalar sırasında […]

Kartal’da 54 Hafızın İcazet Merasimi Yapıldı
Basında Kartal
16 Kasım 2025
Kartal’da 54 Hafızın İcazet Merasimi Yapıldı

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kartal Müftülüğü tarafından düzenlenen “54 Hafızın İcazet Merasimi”, Kartal Kavaklı Camii’nde geniş bir katılımla gerçekleşti. Kartal’da bu yıl ikincisi düzenlenen hafızlık icazet töreni, ilçede manevi bir birliktelik oluşturdu. 54 HAFIZ, BU İKİ KURUMLA EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI İcazet alan 54 hafız, Şehit Koray Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri olup, hafızlık […]

Akran Zorbalığı Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocukları Daha Çok Etkiliyor
Eğitim
13 Kasım 2025
Akran Zorbalığı Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocukları Daha Çok Etkiliyor

Çocukların psikososyal gelişimini etkileyen en ciddi sorunların başında gelen akran zorbalığı, öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olan çocukları çok daha derin etkiliyor. Zorbalık durumun sadece okul başarısını değil, çocuğu tüm yaşam boyu etkileyeceğini belirten Auto Train Brain Genel Müdürü Ceo’su Dr. Günet Eroğlu, “Çocuklarımız, aslında var olmayan bir tembellik veya dikkatsizlikle suçlanıyor. Bu yanlış etiketleme, onların özgüvenini […]

