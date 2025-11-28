MEB ve ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İçin Yeni Soru Tipleri Üzerinde Çalışıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni nesil soru modeli geliştirmek için ortak çalıştaylar düzenliyor. Uzman ekipler, öğrencilerin bilgi ve becerilerini çok yönlü ölçmeyi hedefleyen yeni yapıyı oluşturuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uyumlu yeni soru modelleri geliştirmek amacıyla ortak çalışma yürütüyor. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilerleyen süreçte uzman ekipler, sınav sisteminin öğrenci becerilerini daha kapsamlı ölçmesini sağlayacak bir yapı üzerinde yoğunlaşıyor.

YENİ SORU MODELİ İ Ç İN ÇALI ŞTAYLAR D ÜZENLEN İYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, MEB ve ÖSYM temsilcileri akademisyenler ve öğretmenlerle birlikte düzenlenen çalıştaylarda bir araya geliyor. Bu toplantılarda:

Soru modelinin temel bileşenleri,

Kullanılacak soru tipleri,

Değerlendirme çerçeveleri ve kriterleri

üzerine ortak bir teknik yapı oluşturuluyor.

Ö ĞRENCİ BECERİLERİNİ ÇOK YÖNLÜ ÖLÇEN YAPI HEDEFLEN İYOR

Geliştirilen yeni modelin temel amacı, öğrencilerin yalnızca bilgiyi hatırlama düzeyini değil; aynı zamanda:

Konuları anlama,

Farklı bilgiler arasında ilişki kurma,

Bilgiyi uygulama,

Analiz ve problem çözme

gibi temel becerilerini ölçen görev ve soru türlerini içeren daha kapsamlı bir sınav yaklaşımı geliştirmek.

T ÜRK İYE Y ÜZYILI MAAR İF MODELİ’NE UYUMLU YENİ NESİL SINAV TASARIMI

MEB ve ÖSYM, yeni soru modelinin eğitim sisteminde köklü bir dönüşüm hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu olacağını belirtiyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni nesil soru yapısının kademeli olarak sınav sistemine entegre edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi