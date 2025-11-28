İnditex İndirimleri Başlıyor! Zara, Bershka, Pull&Bear ve Diğer Markalarda Kasım Fırsatları Ne Zaman?

Moda dünyasının en büyük gruplarından İnditex’in Kasım ayı indirimleri için geri sayım başladı. Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius’ta dev kampanyaların 28 Kasım’da başlaması bekleniyor.

Her yıl milyonlarca alışveriş tutkununun beklediği İnditex indirim dönemi yaklaştı. Zara’dan Massimo Dutti’ye, Stradivarius’tan Pull&Bear’a kadar geniş marka yelpazesiyle modanın nabzını tutan grup, Kasım ayının son haftasında büyük fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Hem mağazalarda hem online platformlarda uygulanacak indirimler, sezonun trend ürünlerini uygun fiyatlarla almak isteyen tüketicilerin yoğun ilgisini çekiyor.

KASIM İNDİRİMLERİ BU YIL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Efsane Cuma (Black Friday), her yıl olduğu gibi 2025’te de Kasım ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Bu yıl indirimlerin:

27 Kasım Perşembe g ünü online sat ışlarda,

28 Kasım Cuma g ünü ise tüm ma ğazalarda

başlaması bekleniyor.

İnditex grubuna bağlı markaların tamamında indirimlerin aynı takvim doğrultusunda devreye alınacağı tahmin ediliyor.

HANGİ MARKALAR İNDİRİMDE OLACAK?

İnditex çatısı altında çeşitli hedef kitlelere hitap eden sekiz marka bulunuyor. Kasım indirimlerinin kapsadığı markalar:

Zara

Bershka

Pull&Bear

Massimo Dutti

Oysho

Stradivarius

Zara Home

Uterq üe

Bu markaların hem kadın–erkek koleksiyonlarında hem de aksesuar, ayakkabı ve ev tekstili kategorilerinde geniş kapsamlı indirimler bekleniyor.

İNDİRİMLER NE KADAR S ÜRECEK?

İnditex indirimleri genellikle Black Friday haftası boyunca devam ediyor. Bu yıl da:

%70’e varan indirimler,

Hem mağaza hem mobil uygulama hem de web sitesi üzerinden

aynı anda tüketicilere sunulacak.

Yoğun talep nedeniyle pek çok ürünün ilk günlerde tükenmesi bekleniyor; bu nedenle indirim takvimi özellikle online alışveriş yapanlar için kritik öneme sahip.

MODA TUTKUNLARI İ Ç İN B ÜYÜK FIRSAT

Yeni sezon trendlerini daha uygun fiyatlarla satın almak isteyen tüketiciler için Kasım dönemi yine yılın en cazip alışveriş zamanı olacak. İnditex, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanyalarıyla sektörün dikkatini üzerine çekiyor.

