Gülistan Koçyiğit İmralı görüşmesinin perde arkasını anlattı: “Öcalan, ‘Keşke CHP de gelseydi’ dedi”

TBMM bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 24 Kasım 2025’te İmralı’da Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Heyette yer alan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, görüşmenin detaylarını kamuoyuna açıklayarak Öcalan’ın hem CHP’ye yönelik mesajlarını hem de bölgesel meseleler hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı.
Koçyiğit, Öcalan’ın görüşmede PKK’nın tarihsel sürecine değinerek sözlerine başladığını ve Kürtlerle Türklerin tarihsel ittifakına vurgu yaptığını ifade etti.
Görüşme sırasında Öcalan’ın özellikle CHP’nin heyete katılmamasına dikkat çektiğini kaydeden Koçyiğit şöyle konuştu:
“Cumhuriyet’in kurucu partisi olarak CHP’yi önemsediğini belirtti. Sürecin tüm partilerin katılımıyla yürütülmesi gerektiğini söyledi ve ‘Keşke CHP de gelseydi’ ifadelerini kullandı.”
Koçyiğit, görüşmenin kayıt altına alındığını ancak görüntü kaydı yapılmadığını aktararak Öcalan’ın heyet üyelerine ismiyle hitap ettiğini söyledi:
“Konuşurken ‘Fethi Bey, Hüseyin Bey’ şeklinde her bir üyeye isimleriyle seslendi. Biz de kendisine ‘siz’ diyerek hitap ettik.”
Koçyiğit, görüşmede Suriye’deki gelişmeler, SDG, bölgesel dengeler, yasal süreçler, İsrail ve örgütün silah bırakma tartışmaları gibi birçok başlığın ele alındığını belirtti.
Bu kapsamda Öcalan’ın, 27 Şubat’ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ve örgütün kendisini feshetme sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptığı ifade edildi.
TBMM Başkanlığı’nın açıklamasında, görüşmeden sonra komisyonun tutanak tuttuğu ve sürecin toplumsal bütünleşme açısından “olumlu bir adım” olarak değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, Öcalan’ın:
Silah bırakma çağrılarına yönelik değerlendirmeleri,
Suriye’de 10 Mart mutabakatına ilişkin görüşleri,
Örgütün fesih sürecine dair ifadeleri
üzerinde durduğu bildirildi.
İmralı görüşmesi, DEM Partili üyeler dışında ilk kez AK Parti ve MHP’li isimlerin de Öcalan ile bir araya geldiği görüşme olarak kayda geçti.
Heyet şu isimlerden oluştu:
Hüseyin Yayman – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Feti Yıldız – MHP Genel Başkan Yardımcısı
Gülistan Kılıç Koçyiğit – DEM Parti Meclis Grup Başkanvekili
CHP ise sürece karşı çıkarak komisyona üye vermemişti.
Komisyonun, görüşmenin ardından diğer üyeleri bilgilendirmesi ve dinleme sürecini tamamlaması; sonrasında ise nihai rapor için çalışmalara başlaması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
