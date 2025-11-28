Kartal Gazetesi

Gülistan Koçyiğit İmralı görüşmesinin perde arkasını anlattı: "Öcalan, 'Keşke CHP de gelseydi' dedi"

Gülistan Koçyiğit İmralı görüşmesinin perde arkasını anlattı: “Öcalan, ‘Keşke CHP de gelseydi’ dedi”

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Abdullah Öcalan ile İmralı’da yaptığı kritik görüşmenin ayrıntıları netleşiyor. Heyette yer alan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Öcalan’ın görüşmede CHP’nin katılmamasına dikkat çekerek “Keşke CHP de gelseydi” ifadelerini kullandığını söyledi.

Yayınlanma:
Hande barlas Yönetici
Gülistan Koçyiğit İmralı görüşmesinin perde arkasını anlattı: “Öcalan, ‘Keşke CHP de gelseydi’ dedi”

TBMM bünyesinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 24 Kasım 2025’te İmralı’da Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Heyette yer alan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, görüşmenin detaylarını kamuoyuna açıklayarak Öcalan’ın hem CHP’ye yönelik mesajlarını hem de bölgesel meseleler hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı.

“KEŞKE CHP DE GELSEYDİ” MESAJI

Koçyiğit, Öcalan’ın görüşmede PKK’nın tarihsel sürecine değinerek sözlerine başladığını ve Kürtlerle Türklerin tarihsel ittifakına vurgu yaptığını ifade etti.
Görüşme sırasında Öcalan’ın özellikle CHP’nin heyete katılmamasına dikkat çektiğini kaydeden Koçyiğit şöyle konuştu:

“Cumhuriyet’in kurucu partisi olarak CHP’yi önemsediğini belirtti. Sürecin tüm partilerin katılımıyla yürütülmesi gerektiğini söyledi ve ‘Keşke CHP de gelseydi’ ifadelerini kullandı.”

ÖCALAN’IN HİTAP TARZI: “FETHİ BEY, HÜSEYİN BEY…”

Koçyiğit, görüşmenin kayıt altına alındığını ancak görüntü kaydı yapılmadığını aktararak Öcalan’ın heyet üyelerine ismiyle hitap ettiğini söyledi:

“Konuşurken ‘Fethi Bey, Hüseyin Bey’ şeklinde her bir üyeye isimleriyle seslendi. Biz de kendisine ‘siz’ diyerek hitap ettik.”

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ: SURİYE, SDG, YASAL DÜZENLEMELER

Koçyiğit, görüşmede Suriye’deki gelişmeler, SDG, bölgesel dengeler, yasal süreçler, İsrail ve örgütün silah bırakma tartışmaları gibi birçok başlığın ele alındığını belirtti.
Bu kapsamda Öcalan’ın, 27 Şubat’ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı ve örgütün kendisini feshetme sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptığı ifade edildi.

TUTANAKLAR ALINDI, GÖRÜŞME POZİTİF GEÇTİ

TBMM Başkanlığı’nın açıklamasında, görüşmeden sonra komisyonun tutanak tuttuğu ve sürecin toplumsal bütünleşme açısından “olumlu bir adım” olarak değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, Öcalan’ın:

Silah bırakma çağrılarına yönelik değerlendirmeleri,

Suriye’de 10 Mart mutabakatına ilişkin görüşleri,

Örgütün fesih sürecine dair ifadeleri

üzerinde durduğu bildirildi.

HEYETİN YAPISI VE GÖRÜŞMENİN ÖNEMİ

İmralı görüşmesi, DEM Partili üyeler dışında ilk kez AK Parti ve MHP’li isimlerin de Öcalan ile bir araya geldiği görüşme olarak kayda geçti.
Heyet şu isimlerden oluştu:

Hüseyin Yayman – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

Feti Yıldız – MHP Genel Başkan Yardımcısı

Gülistan Kılıç Koçyiğit – DEM Parti Meclis Grup Başkanvekili

CHP ise sürece karşı çıkarak komisyona üye vermemişti.

SÜRECİN DEVAMI: RAPOR AŞAMASI BAŞLIYOR

Komisyonun, görüşmenin ardından diğer üyeleri bilgilendirmesi ve dinleme sürecini tamamlaması; sonrasında ise nihai rapor için çalışmalara başlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

