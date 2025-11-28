Keserli maganda trafikte dehşet saçtı! “Allah’ını seversen” deseler de durmadı

Ankara’da trafikte yaşanan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Tartışmanın ardından aracından inen bir sürücü, çevredeki uyarılara rağmen elindeki keserle karşı otomobile saldırarak büyük hasar verdi. “Allah’ını seversen dur” çağrılarına kulak asmayan saldırganın o anları, mağdur sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

KESERLE ARAÇ PARÇALADI

Olay anına ait görüntülerde saldırganın, elindeki keserle aracın camına ve kaportasına defalarca vurduğu, çevredeki vatandaşların ise olayı durdurmaya çalıştığı görüldü. Saldırganın uyarılara rağmen öfkesini sürdürmesi tehlike yarattı. O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından kamuoyunda güvenlik ve trafikte şiddet tartışmaları yeniden gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN GÖRÜNTÜLER TEPKİ YAĞDIRDI

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı trafikte artan şiddet olaylarına tepki gösterdi. Vatandaşlar, benzer olayların daha önce de yaşandığını hatırlatarak caydırıcı yaptırımların önemine dikkat çekti.

YENİ YARGI PAKETİNDE “YOL KESME” SUÇU GELİYOR

Öte yandan yürütülen çalışmalar kapsamında yeni yargı paketinde trafikte yol kesme eyleminin ayrı bir suç olarak tanımlanmasının planlandığı belirtildi. Düzenlemeye göre:

Trafikte yol kesen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Düzenlemenin, sürücü güvenliğini artırmayı ve trafikte artan şiddet olaylarını engellemeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Uzmanlar, özellikle keser, bıçak ve benzeri aletlerin trafikte kullanıldığı saldırıların çoğalması nedeniyle bu tür yaptırımların acil bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi