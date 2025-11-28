Asgari Ücret İçin Masadaki Zam Oranı Sızdı: İşte Beklenen Rakam

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zammına ilişkin uzman görüşleri netleşmeye başladı. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, 2026 asgari ücreti için en güçlü tahmin aralığını açıkladı.

Asgari ücret zammına dair beklentiler yoğunlaşırken milyonlarca çalışan gözünü aralık ayında başlayacak kritik görüşmelere çevirdi. Uzmanlardan art arda tahminler gelirken, son değerlendirme TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç’tan geldi. Enflasyon görünümüne ve sendikaların masaya koyacağı verilere dikkat çeken Kılıç, 2026 asgari ücret artışında yüzde 25–30 bandının en güçlü senaryo olduğunu belirtti. Yeni yılda uygulanacak rakamın ne olacağı merak edilirken, küresel ve yerel ekonomik gelişmeler hesaplamaların merkezine oturmuş durumda.

ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM: GÖZLER ARALIK AYINDAKİ İLK TOPLANTIDA

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım sürerken, çalışanların ve işverenlerin gözü Aralık ayında yapılacak ilk toplantıya çevrildi. Türkiye’de milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren yeni ücretin belirlenmesine kısa süre kala, uzmanlardan peş peşe değerlendirmeler geliyor. Son açıklama, katıldığı canlı yayında sürece ilişkin önemli bilgiler paylaşan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç’tan geldi.

“İLK TOPLANTI ARALIK’IN İLK HAFTASINDA”

Prof. Dr. Cem Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Aralık ayının ilk haftasında taraflara resmi çağrı yapmasını beklediğini belirterek, süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“İlk toplantı daha çok usulen yapılır, taraflar niyet beyan eder. Sonucunun hemen çıkmasını beklememek gerekir. Ana belirleyici yine enflasyon verileri, TÜİK rakamları ve sendikaların açıkladığı geçim endeksleri olacak.”

Kılıç, Türk-İş ve TİSK’in de kendi iç değerlendirme toplantılarını yapmasının muhtemel olduğunu söyledi.

ZAM TAHMİNLERİ DARALMAYA BAŞLADI: YÜZDE 25–30 EN GÜÇLÜ SENARYO

Ekonomik görünüm nedeniyle tahminlerin geniş bir aralıkta dağılmadığını belirten Kılıç, “Genel beklenti yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir zam yapılacağı yönünde” dedi.

Mevcut net asgari ücret 22.104 TL seviyesinde bulunuyor. Uzman tahminlerine göre:

%25 zam yapılırsa: 27.630 TL

%30 zam yapılırsa: 28.735 TL

Yeni asgari ücret bu aralığın altında kalmayacak gibi görünse de, nihai rakam kasım ve aralık enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

ENFLASYON VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Çalışma hayatının etkili isimlerinden gelen yorumlarda ortak nokta şu:

TÜİK tarafından 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri, asgari ücret zammının seyrini kesinleştirecek.

Türk-İş’in her ay açıkladığı açlık-yoksulluk sınırı verileri, TİSK’in işveren maliyeti hesaplamaları ve Merkez Bankası’nın enflasyon projeksiyonları masadaki kritik başlıklar arasında yer almaya devam edecek.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KARAR ARALIK SONUNDA

Toplantıların hızlı ilerlemesi halinde 2026 asgari ücretinin Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Sürecin uzaması durumunda ise kararın yılın son günlerinde duyurulabileceği ifade ediliyor.

Yeni yılda hem çalışanların bütçesini hem de işveren maliyetlerini doğrudan etkileyecek olan zam oranı, Türkiye ekonomisinin en önemli başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor.

